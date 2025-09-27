https://sarabic.ae/20250927/كريستال-بالاس-يصعق-ليفربول-في-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-فيديو-1105341402.html
كريستال بالاس يصعق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو
كريستال بالاس يصعق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو
سبوتنيك عربي
خسر فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، أمام نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T16:48+0000
2025-09-27T16:48+0000
2025-09-27T16:48+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_0:0:2653:1492_1920x0_80_0_0_e521a5b3a98ae76ef824d9aa05c9eb79.jpg
وفي المباراة التي احتضنها ملعب "سيلهرست بارك" معقل الـ"بالاس"، أحرز السنغالي إسماعيلا سار، هدف كريستال بالاس في الدقيقة التاسعة، وعدّل البديل الإيطالي فيديريكو كييزا، النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة الـ87.وأضاف البديل إدوارد نيكيتاه، هدف الفوز القاتل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ90+7، من عمر المواجهة.وبهذه النتيجة واصل نادي ليفربول تصدّره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات وخسارة، بينما قفز نادي كريستال بالاس إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات ومثلهم تعادلات.وتُعد هذه الخسارة الأولى لليفربول بعد 5 انتصارات متتالية، في المقابل واصل كريستال بالاس عروضه القوية في البطولة، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم.
https://sarabic.ae/20250920/ليفربول-يعبر-إيفرتون-ويتصدر-الدوري-الإنجليزي-بالعلامة-الكاملة-فيديو-1105071327.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382948_140:0:2497:1768_1920x0_80_0_0_de9a86e39c6dfae71a6338b8802f2917.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
كريستال بالاس يصعق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز... فيديو
خسر فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، أمام نظيره كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026.
وفي المباراة التي احتضنها ملعب "سيلهرست بارك" معقل الـ"بالاس"، أحرز السنغالي إسماعيلا سار، هدف كريستال بالاس في الدقيقة التاسعة، وعدّل البديل الإيطالي فيديريكو كييزا، النتيجة لصالح ليفربول في الدقيقة الـ87.
وأضاف البديل إدوارد نيكيتاه، هدف الفوز القاتل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة الـ90+7، من عمر المواجهة.
وبهذه النتيجة واصل نادي ليفربول تصدّره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات وخسارة، بينما قفز نادي كريستال بالاس إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، من 3 انتصارات ومثلهم تعادلات.
وتُعد هذه الخسارة الأولى لليفربول بعد 5 انتصارات متتالية، في المقابل واصل كريستال بالاس عروضه القوية في البطولة، محافظًا على سجله الخالي من الهزائم.