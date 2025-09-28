عربي
أكثر من 375 ألف مواطن كويتي شاركوا في مهرجان "مواسم موسكو في الكويت".. صور
أكثر من 375 ألف مواطن كويتي شاركوا في مهرجان "مواسم موسكو في الكويت".. صور
خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، استضافت الكويت فعاليات مهرجان "مواسم موسكو" الثقافي في أولى دوراته بمنطقة الشرق الأوسط. 28.09.2025
خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، استضافت الكويت فعاليات مهرجان "مواسم موسكو" الثقافي في أولى دوراته بمنطقة الشرق الأوسط.
وقد أتيحت للزوار فرصة تجربة الشاي التقليدي الروسي، والتعرف على التراث الثقافي الروسي، بالإضافة إلى إمكانية التخطيط لرحلة قادمة إلى موسكو خلال فصل الشتاء.
وكان الحفل الموسيقي الذي قدمته أوركسترا موسكو السيمفونية أبرز فعاليات المهرجان. وقد استقطب المهرجان أكثر من 375 ألف زائر، وهو ما يعكس مدى إقبال الجمهور الكويتي على الثقافة الروسية، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وكان جناح موسكو في أكبر مركز تجاري في البلاد، "مجمع الأفنيوز"، أبرز ما استحوذ على اهتمام الزوار. وقد استمتع الحضور بفقرات موسيقية حية لفرق موسيقية محلية تعزف على آلة الـ"بالالايكا" وتؤدي الأغاني الشعبية، بالإضافة إلى جناح "وقت الشاي في موسكو"، الذي قدم للزوار أنواعًا مميزة من الشاي والحلويات والسكاكر التقليدية.

كما أتيحت للجميع فرصة القيام بجولة افتراضية في شوارع العاصمة الروسية، إلى جانب المشاركة في مسابقات ثقافية.
أبرز معرض الصور الفوتوغرافية "حكاية شتاء في موسكو" للزوار جمال مدينة موسكو في فصل الشتاء، كما استطاع الزوار في قاعة المعرض التعبير عن رغباتهم في القيام برحلة إلى العاصمة الروسية في المستقبل.
وتُعدّ حفلة أوركسترا موسكو السيمفونية، بقيادة إيفان رودين، التي قُدمت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أبرز فعاليات مهرجان "مواسم موسكو في الكويت".
وشكّل هذا الحدث محطة ثقافية بارزة في المنطقة، بينما وفّر لموسكو فرصة لتعريف الجمهور الكويتي بنشاطها الثقافي وحسن ضيافتها من خلال الموسيقى.
وقد بيعت جميع التذاكر خلال 24 ساعة، وتوافد عشاق الموسيقى الكلاسيكية الروسية إلى قاعة الحفل. تضمن البرنامج مقطوعات موسيقية متنوعة، منها مجموعة "شهرزاد" السيمفونية لنيكولاي ريمسكي- كورساكوف، و"رقصة البهلوانات" من باليه "كسارة البندق" لبيوتر تشايكوفسكي، بالإضافة إلى فالس "الجميلة النائمة" ومقتطفات من باليه "الطائر الناري" لإيغور سترافينسكي، ورقصة "السيوف" لأرام خاجاتوريان. وقد سجّلت قناة التلفزيون الرسمي الكويتي الحفل، وسيتم بثه لاحقا على نطاق واسع.

وقال سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الكويت، فلاديمير جيلتوف: "تُعد موسكو اليوم واحدة من أعظم مدن العالم. فهي مدينة نابضة بالحياة ومتطورة، وتحرص في الوقت نفسه على الحفاظ على تراثها التاريخي والثقافي العريق. ويأتي ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم لزيارة موسكو، كما أننا سعداء للغاية بزيادة عدد السياح القادمين من منطقة الخليج، بما فيهم السياح من دولة الكويت".

وصرّح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبد الرحمن بداح المطيري: "يسعدني أن أكون معكم هذه الليلة في هذه الفعالية الثقافية، حيث تقدم لنا أوركسترا موسكو السيمفونية أحد عروضها الفنية الرائعة، وهو ما يعكس المستوى المتميز للعلاقات بين دولة الكويت والاتحاد الروسي، بالإضافة إلى عمق الروابط التاريخية التي تربط بلدينا الصديقين".
وأكد يفغيني كوزلوف، النائب الأول لرئيس مكتب عمدة مدينة موسكو ورئيس لجنة السياحة في موسكو، أن "مهرجان "مواسم موسكو في الكويت"، يقدم مثالاً ممتازاً على الجهود التي تبذلها لجنة السياحة في مدينة موسكو بغية ترسيخ مكانة موسكو كوجهة سياحية مميزة للسياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط".
وفي اليوم التالي، أقام عازف البيانو في الأوركسترا ورشة عمل متخصصة لطلاب كلية التربية الأساسية في مركز الكويت للفنون المعاصرة، وهو متحف الفن الحديث في الكويت.
وشارك في هذه الورشة 4 طلاب من قسم الموسيقى في الكلية، وهم من طلاب الأستاذ الدكتور عبد الله خلف، الموسيقي والملحن والمدير الفني المعروف في الكويت.

وقال بولات نورموخانوف، نائب رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو: "يُعدّ مهرجان "مواسم موسكو في الكويت"، الذي يُنظّم بتوجيهات من عمدة مدينة موسكو وبالتعاون مع سفارة روسيا الاتحادية في الكويت، منصة واسعة النطاق للحوار الثقافي وفرصة للتعرف على ثقافة موسكو الغنية وروعة ضيافتها، ونحن على ثقة بأن تنظيم هذا المهرجان في الكويت عزّز من التزامنا بتعزيز التعاون بين البلدين، كما أننا نتطلع بشوق لاستقبال ضيوف المهرجان في موسكو".

وتواصل موسكو تعزيز مكانتها في سوق السياحة في منطقة الشرق الأوسط، ففي عام 2024، بلغ عدد السياح القادمين من الكويت إلى موسكو مستويات قياسية (أكثر من 16,500 سائح)، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف عدد السياح في العام السابق.
كما أن هذا التوجه في تصاعد مستمر، فخلال النصف الأول من عام 2025، زار العاصمة الروسية أكثر من 6,300 سائح من الكويت، وهو عدد مماثل لما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتسعى لجنة السياحة في موسكو إلى تعزيز مكانة العاصمة الروسية كوجهة سياحية رائدة، ليس فقط في روسيا، بل على المستوى العالمي. وبغية تعزيز العلاقات الدولية، تنظم اللجنة بعثات تجارية وتعرض إمكانيات موسكو السياحية في المعارض الدولية، كما تبتكر مشاريع وفعاليات تستهدف السياح الأجانب.

وقد نظمت اللجنة خلال العام الحالي مهرجان "مواسم موسكو" على نطاق واسع في كل من بكين والكويت، حيث استقطب المهرجان ملايين الزوار للتعرف على ثقافة وتراث موسكو.
