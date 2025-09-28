https://sarabic.ae/20250928/الصين-عرض-ضوئي-يخطف-الأنفاس-على-أطول-جسر-في-العالم--فيديو-1105371820.html
الصين.. عرض ضوئي يخطف الأنفاس على أطول جسر في العالم ... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد من عرض ليلي ضوئي مذهل على جسر "هواجينغ" فوق وادي "غويتشو" في الصين. 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T20:09+0000
2025-09-28T20:09+0000
2025-09-28T20:09+0000
ويظهر العرض الليلي مشاهد لشلال يخرج من أسوار الجسر ليشكل أسماكا تسبح خارج الشلال.وأعلنت الصين افتتاح جسر "هواجينغ" فوق وادي "غويتشو"، الذي يُعد الأعلى في العالم بارتفاع يبلغ 625 مترًا من قاع الوادي، متجاوزًا جسر "دوغ" (565 مترًا) الواقع في المقاطعة ذاتها.ومن المقرر أن تعبر المركبات الجسر الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ليُضاف إلى قائمة المشاريع الهندسية العملاقة، التي تعزز مكانة الصين في البنية التحتية عالميًا.
الأخبار
