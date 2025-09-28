https://sarabic.ae/20250928/القسام-تعلن-انقطاع-الاتصال-مع-أسيرين-إسرائيليين-بسبب-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة--عاجل--1105369431.html
"القسام" تعلن انقطاع الاتصال مع محتجزين إسرائيليين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
"القسام" تعلن انقطاع الاتصال مع محتجزين إسرائيليين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع اثنين من المحتجزين الإسرائيلين، "نتيجة العمليات العسكرية... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T12:38+0000
2025-09-28T12:38+0000
2025-09-28T12:52+0000
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg
وقالت "كتائب القسام" في بيان: "انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست، نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة".وطلبت "كتائب القسام" من الجيش الإسرائيلي، "إيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أُعذر من أنذر"، بحسب البيان.ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء عدة من مدينة غزة، التي ألحقت دمارا واسعًا بالمناطق السكنية بالمدينة.وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأحد، على "مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
https://sarabic.ae/20250928/لجنة-الأمن-القومي-في-الكنيست-الإسرائيلي-تصوت-لصالح-تمرير-مشروع-قانون-يتيح-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1105368650.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_122b0262caaf8cadb96549d0002c96d5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"القسام" تعلن انقطاع الاتصال مع محتجزين إسرائيليين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
12:38 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 28.09.2025)
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع اثنين من المحتجزين الإسرائيلين، "نتيجة العمليات العسكرية والاستهدافات الإسرائيلية في حيي الصبرة وتل الهوا، خلال الساعات الأخيرة".
وقالت "كتائب القسام" في بيان: "انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست، نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة".
وأضافت: "حياة الأسيرين في خطر حقيقي، وعلى قوات الاحتلال التراجع فورًا إلى جنوب شارع 8".
وطلبت "كتائب القسام" من الجيش الإسرائيلي، "إيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أُعذر من أنذر"، بحسب البيان.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء عدة من مدينة غزة، التي ألحقت دمارا واسعًا بالمناطق السكنية بالمدينة.
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأحد، على "مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".
ويأتي التصويت تمهيدا لعرض مشروع القرار على الهيئة العامة للمجلس في قراءة أولى، رغم معارضة منسق شؤون الأسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، وجهات مهنية أخرى.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.