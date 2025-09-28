https://sarabic.ae/20250928/القسام-تعلن-انقطاع-الاتصال-مع-أسيرين-إسرائيليين-بسبب-العمليات-العسكرية-الإسرائيلية-في-غزة--عاجل--1105369431.html

"القسام" تعلن انقطاع الاتصال مع محتجزين إسرائيليين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

"القسام" تعلن انقطاع الاتصال مع محتجزين إسرائيليين بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع اثنين من المحتجزين الإسرائيلين، "نتيجة العمليات العسكرية... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T12:38+0000

2025-09-28T12:38+0000

2025-09-28T12:52+0000

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097797101_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_a40ec6203f0e9e360d023e74ae6257b3.jpg

وقالت "كتائب القسام" في بيان: "انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان انغريست، نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا خلال الساعات الـ48 الأخيرة".وطلبت "كتائب القسام" من الجيش الإسرائيلي، "إيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين.. وقد أُعذر من أنذر"، بحسب البيان.ويأتي هذا التطور في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء عدة من مدينة غزة، التي ألحقت دمارا واسعًا بالمناطق السكنية بالمدينة.وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأحد، على "مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

https://sarabic.ae/20250928/لجنة-الأمن-القومي-في-الكنيست-الإسرائيلي-تصوت-لصالح-تمرير-مشروع-قانون-يتيح-إعدام-الأسرى-الفلسطينيين-1105368650.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم