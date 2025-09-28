بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/بريدنيستروفيه-قيود-مولدوفا-تمنع-حرية-تنقل-سكان-الجمهورية-للمشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-1105374382.html
بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، بيانا احتجاجيا على استخدام كيشينيوف أساليب معادية للديمقراطية لمنع سكان الجمهورية من التصويت والمشاركة في... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T16:17+0000
2025-09-28T16:17+0000
العالم
مولدوفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093983852_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a112736e80548d89f12fd7da288754d3.jpg
واحتجت تيراسبول على استخدام كيشينيوف أساليب غير ديمقراطية لمنع مواطني بريدنيستروفيه من التصويت في مولدوفا، ودعت مولدوفا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى رفع جميع القيود المفروضة على سكان الجمهورية.وذكر البيان: "تُعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد على استخدام هذه الأساليب المناهضة للديمقراطية. من الواضح أن القيادة المولدوفية قد اختارت عمدًا مسار العزل السياسي لسكان بريدنيستروفيه، مُستبعدةً إياهم من الإطار القانوني، ومُعرقلةً فرصهم في المشاركة المتساوية في العملية الانتخابية".كما أشارت وزارة الخارجية في جمهورية بريدنيستروفيه إلى أن "تصرفات مولدوفا تبرز مجددا التناقض التام في الخطاب الرسمي لكيشينيوف، الذي يُظهر قلقًا زائفًا على سكان بريدنيستروفيه، في ظل حرمان سكان بريدنيستروفيه من حقهم في التصويت".وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم الأحد.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب الديمقراطية والعمل (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.
https://sarabic.ae/20250928/وسائل-إعلامية-تكشف-عن-وقوع-انتهاكات-واسعة-خلال-الانتخابات-البرلمانية-في-مولدوفا-1105370493.html
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1093983852_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95f6b0282450d22e47e541623458f07b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, مولدوفا
العالم, مولدوفا

بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

16:17 GMT 28.09.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا
الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التكامل الأوروبي في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدرت وزارة خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، بيانا احتجاجيا على استخدام كيشينيوف أساليب معادية للديمقراطية لمنع سكان الجمهورية من التصويت والمشاركة في انتخابات مولدوفا، بما في ذلك منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي عبر رومانيا.
واحتجت تيراسبول على استخدام كيشينيوف أساليب غير ديمقراطية لمنع مواطني بريدنيستروفيه من التصويت في مولدوفا، ودعت مولدوفا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى رفع جميع القيود المفروضة على سكان الجمهورية.
وذكر البيان: "تُعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد على استخدام هذه الأساليب المناهضة للديمقراطية. من الواضح أن القيادة المولدوفية قد اختارت عمدًا مسار العزل السياسي لسكان بريدنيستروفيه، مُستبعدةً إياهم من الإطار القانوني، ومُعرقلةً فرصهم في المشاركة المتساوية في العملية الانتخابية".
الانتخابات البرلمانية في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
وسائل إعلامية تكشف عن وقوع انتهاكات واسعة خلال الانتخابات البرلمانية في مولدوفا
13:46 GMT
كما أشارت وزارة الخارجية في جمهورية بريدنيستروفيه إلى أن "تصرفات مولدوفا تبرز مجددا التناقض التام في الخطاب الرسمي لكيشينيوف، الذي يُظهر قلقًا زائفًا على سكان بريدنيستروفيه، في ظل حرمان سكان بريدنيستروفيه من حقهم في التصويت".
وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم الأحد.
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.
وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب الديمقراطية والعمل (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала