بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
أصدرت وزارة خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، بيانا احتجاجيا على استخدام كيشينيوف أساليب معادية للديمقراطية لمنع سكان الجمهورية من التصويت والمشاركة في... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
واحتجت تيراسبول على استخدام كيشينيوف أساليب غير ديمقراطية لمنع مواطني بريدنيستروفيه من التصويت في مولدوفا، ودعت مولدوفا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى رفع جميع القيود المفروضة على سكان الجمهورية.وذكر البيان: "تُعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد على استخدام هذه الأساليب المناهضة للديمقراطية. من الواضح أن القيادة المولدوفية قد اختارت عمدًا مسار العزل السياسي لسكان بريدنيستروفيه، مُستبعدةً إياهم من الإطار القانوني، ومُعرقلةً فرصهم في المشاركة المتساوية في العملية الانتخابية".كما أشارت وزارة الخارجية في جمهورية بريدنيستروفيه إلى أن "تصرفات مولدوفا تبرز مجددا التناقض التام في الخطاب الرسمي لكيشينيوف، الذي يُظهر قلقًا زائفًا على سكان بريدنيستروفيه، في ظل حرمان سكان بريدنيستروفيه من حقهم في التصويت".وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم الأحد.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب الديمقراطية والعمل (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.
بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
أصدرت وزارة خارجية جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، بيانا احتجاجيا على استخدام كيشينيوف أساليب معادية للديمقراطية لمنع سكان الجمهورية من التصويت والمشاركة في انتخابات مولدوفا، بما في ذلك منع السفر إلى الاتحاد الأوروبي عبر رومانيا.
واحتجت تيراسبول على استخدام كيشينيوف أساليب غير ديمقراطية لمنع مواطني بريدنيستروفيه من التصويت في مولدوفا، ودعت مولدوفا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى رفع جميع القيود المفروضة على سكان الجمهورية.
وذكر البيان: "تُعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد على استخدام هذه الأساليب المناهضة للديمقراطية. من الواضح أن القيادة المولدوفية قد اختارت عمدًا مسار العزل السياسي لسكان بريدنيستروفيه، مُستبعدةً إياهم من الإطار القانوني، ومُعرقلةً فرصهم في المشاركة المتساوية في العملية الانتخابية".
كما أشارت وزارة الخارجية في جمهورية بريدنيستروفيه إلى أن "تصرفات مولدوفا تبرز مجددا التناقض التام في الخطاب الرسمي لكيشينيوف، الذي يُظهر قلقًا زائفًا على سكان بريدنيستروفيه، في ظل حرمان سكان بريدنيستروفيه من حقهم في التصويت".
وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم الأحد.
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.
وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب الديمقراطية والعمل (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.