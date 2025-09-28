https://sarabic.ae/20250928/بريدنيستروفيه-قيود-مولدوفا-تمنع-حرية-تنقل-سكان-الجمهورية-للمشاركة-في-الانتخابات-البرلمانية-1105374382.html

بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

بريدنيستروفيه: قيود مولدوفا تمنع حرية تنقل سكان الجمهورية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

28.09.2025

واحتجت تيراسبول على استخدام كيشينيوف أساليب غير ديمقراطية لمنع مواطني بريدنيستروفيه من التصويت في مولدوفا، ودعت مولدوفا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى رفع جميع القيود المفروضة على سكان الجمهورية.وذكر البيان: "تُعرب وزارة الخارجية عن احتجاجها الشديد على استخدام هذه الأساليب المناهضة للديمقراطية. من الواضح أن القيادة المولدوفية قد اختارت عمدًا مسار العزل السياسي لسكان بريدنيستروفيه، مُستبعدةً إياهم من الإطار القانوني، ومُعرقلةً فرصهم في المشاركة المتساوية في العملية الانتخابية".كما أشارت وزارة الخارجية في جمهورية بريدنيستروفيه إلى أن "تصرفات مولدوفا تبرز مجددا التناقض التام في الخطاب الرسمي لكيشينيوف، الذي يُظهر قلقًا زائفًا على سكان بريدنيستروفيه، في ظل حرمان سكان بريدنيستروفيه من حقهم في التصويت".وشهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم الأحد.وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب الديمقراطية والعمل (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.

