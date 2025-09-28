وسائل إعلامية تكشف عن وقوع انتهاكات واسعة خلال الانتخابات البرلمانية في مولدوفا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/وسائل-إعلامية-تكشف-عن-وقوع-انتهاكات-واسعة-خلال-الانتخابات-البرلمانية-في-مولدوفا-1105370493.html
وسائل إعلامية تكشف عن وقوع انتهاكات واسعة خلال الانتخابات البرلمانية في مولدوفا
وسائل إعلامية تكشف عن وقوع انتهاكات واسعة خلال الانتخابات البرلمانية في مولدوفا
سبوتنيك عربي
شهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا،... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T13:46+0000
2025-09-28T13:47+0000
مولدوفا
العالم
كيشينيوف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105371066_0:109:2475:1501_1920x0_80_0_0_4291ff676af2f5ee5b4166aec65e949e.jpg
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.ووفقا لقناة "ريال كيشينيوف" في تطبيق "تلغرام"، كانت صناديق الاقتراع في أوروبا، ممتلئة بالفعل بعد ساعات قليلة من فتحها. وأشارت القناة إلى أن هذا "الحماس القياسي" يثير الشكوك حول احتمال ملء الصناديق مسبقا لإظهار نشاط مرتفع من قبل الجاليات الأوروبية.الانتخابات ومضايقة المعارضةتجري الانتخابات في ظل ضغط غير مسبوق على المعارضة في مولدوفا، فقد فتح النظام الذي تقوده الرئيسة مايا ساندو، قضايا جنائية ضد سياسيين معارضين واعتقلهم في المطارات عند زيارتهم روسيا. وكان أبرز هذه القضايا قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول، التي صدرت بحقها عقوبة السجن لمدة 7 سنوات.وتسعى السلطة الحاكمة من خلال حزب الديمقراطية والعمل إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية بذريعة مكافحة الفساد الانتخابي، في حين تم إغلاق العديد من وسائل الإعلام المعارضة، بما فيها وسائل روسية.عدد وموقع المقار الانتخابية وتأثيره على النتائجانطلقت في مولدوفا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان للدورة التشريعية المقبلة، التي تمتد لأربع سنوات، وذلك في ظل ضغوط متزايدة على قوى المعارضة.وابتداءً من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو، فُتح أكثر من 2,200 مركز اقتراع داخل البلاد، إضافة إلى 301 مركز بالخارج، بينها مركزان فقط في روسيا و12 في إقليم بريدنستسروفيه.وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا عن اعتماد أكثر من 3400 مراقب، بينهم 912 مراقبا دوليا، مع غياب ممثلين من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة.وقلصت السلطات المولدوفية عدد مراكز الاقتراع في روسيا وإقليم بريدنيسستروفيه، لمنع المواطنين من التصويت للمعارضة، وزادتها بشكل كبير في أوروبا، على أمل أن يوفر الشتات الأوروبي، كما في الانتخابات السابقة، الأصوات التي تحتاجها الرئيسة الحالية مايا ساندو وحزبها.الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخابات
https://sarabic.ae/20250928/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يجب-رفض-العبودية-الخارجية-في-انتخابات-مولدوفا-1105363385.html
https://sarabic.ae/20250925/موسكو-الحملة-الانتخابية-الحالية-في-مولدوفا-هي-الأكثر-معاداة-للديمقراطية-منذ-34-عاما-1105257628.html
مولدوفا
كيشينيوف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1c/1105371066_165:0:2310:1609_1920x0_80_0_0_b3b669c3f3bad04a5c79d44dc8477226.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مولدوفا, العالم, كيشينيوف
مولدوفا, العالم, كيشينيوف

وسائل إعلامية تكشف عن وقوع انتهاكات واسعة خلال الانتخابات البرلمانية في مولدوفا

13:46 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 13:47 GMT 28.09.2025)
© Sputnik . Rodion Proca / الانتقال إلى بنك الصورالانتخابات البرلمانية في مولدوفا
الانتخابات البرلمانية في مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik . Rodion Proca
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، تشير إلى منع المراقبين من دخول المقار الانتخابية، ورفض منحهم الاعتماد، كما تعذر على ممثل في ألمانيا الوصول إلى صناديق الاقتراع، منذ صباح اليوم الأحد.
وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.

وأضافت الوكالة أن مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت قيام مجهول بعرض 50 يورو مقابل كل بطاقة اقتراع لصالح المرشح الأول في قائمة حزب الديمقراطية والعمل (PAS)، و20 يورو لكل ناخب يتم إحضاره.

يفغينيا غوتسول، رئيسة إقليم غاغاوزيا الذاتي الحكم في محكمة مقاطعة سيوكانا في كيشيناو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
رئيسة إقليم غاغاوزيا: يجب رفض "العبودية الخارجية" في انتخابات مولدوفا
08:53 GMT
ووفقا لقناة "ريال كيشينيوف" في تطبيق "تلغرام"، كانت صناديق الاقتراع في أوروبا، ممتلئة بالفعل بعد ساعات قليلة من فتحها. وأشارت القناة إلى أن هذا "الحماس القياسي" يثير الشكوك حول احتمال ملء الصناديق مسبقا لإظهار نشاط مرتفع من قبل الجاليات الأوروبية.

وفي تقرير آخر، ذكرت قناة "بيلتس 24"، أن الحزب الحاكم وجّه تعليمات إلى المقار الانتخابية بالخارج حول "خطط نسب التصويت"، بما في ذلك مطالبة أحد المقار في إيطاليا بتحقيق 87% من الأصوات لصالح حزب الديمقراطية والعمل مع نسبة حضور لا تقل عن 79%.

الانتخابات ومضايقة المعارضة
تجري الانتخابات في ظل ضغط غير مسبوق على المعارضة في مولدوفا، فقد فتح النظام الذي تقوده الرئيسة مايا ساندو، قضايا جنائية ضد سياسيين معارضين واعتقلهم في المطارات عند زيارتهم روسيا. وكان أبرز هذه القضايا قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول، التي صدرت بحقها عقوبة السجن لمدة 7 سنوات.
وتسعى السلطة الحاكمة من خلال حزب الديمقراطية والعمل إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية بذريعة مكافحة الفساد الانتخابي، في حين تم إغلاق العديد من وسائل الإعلام المعارضة، بما فيها وسائل روسية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
موسكو: الحملة الانتخابية الحالية في مولدوفا هي الأكثر معاداة للديمقراطية منذ 34 عاما
25 سبتمبر, 16:15 GMT
عدد وموقع المقار الانتخابية وتأثيره على النتائج
انطلقت في مولدوفا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان للدورة التشريعية المقبلة، التي تمتد لأربع سنوات، وذلك في ظل ضغوط متزايدة على قوى المعارضة.
وابتداءً من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو، فُتح أكثر من 2,200 مركز اقتراع داخل البلاد، إضافة إلى 301 مركز بالخارج، بينها مركزان فقط في روسيا و12 في إقليم بريدنستسروفيه.

وتتنافس في الانتخابات البرلمانية الحالية 23 قائمة انتخابية تشمل 15 حزبا، 4 كتل و4 مرشحين مستقلين على 101 مقعد. ويجب أن يحصل المستقلون على 2% من الأصوات لدخول البرلمان، بينما تحتاج الأحزاب إلى 5% والكتل إلى 7%.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا عن اعتماد أكثر من 3400 مراقب، بينهم 912 مراقبا دوليا، مع غياب ممثلين من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة.
وقلصت السلطات المولدوفية عدد مراكز الاقتراع في روسيا وإقليم بريدنيسستروفيه، لمنع المواطنين من التصويت للمعارضة، وزادتها بشكل كبير في أوروبا، على أمل أن يوفر الشتات الأوروبي، كما في الانتخابات السابقة، الأصوات التي تحتاجها الرئيسة الحالية مايا ساندو وحزبها.
الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخابات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала