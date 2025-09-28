https://sarabic.ae/20250928/وسائل-إعلامية-تكشف-عن-وقوع-انتهاكات-واسعة-خلال-الانتخابات-البرلمانية-في-مولدوفا-1105370493.html

وسائل إعلامية تكشف عن وقوع انتهاكات واسعة خلال الانتخابات البرلمانية في مولدوفا

شهدت مقار التصويت في الانتخابات المولدوفية المنتشرة في أوروبا، مخالفات متعددة، وأوضحت "سبوتنيك مولدوفا"، أن تقارير واردة من رومانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا،... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت "سبوتنيك مولدوفا"، بوقوع انتهاكات في دول أوروبية أخرى، ففي تارغو موريس، رومانيا، مُنع المراقبون من دخول أحد مراكز الاقتراع، وفي فرنسا وإسبانيا، رُفض اعتمادهم، وفي ألمانيا، لم يتمكن أحد الممثلين من الوصول إلى صناديق الاقتراع منذ الصباح.ووفقا لقناة "ريال كيشينيوف" في تطبيق "تلغرام"، كانت صناديق الاقتراع في أوروبا، ممتلئة بالفعل بعد ساعات قليلة من فتحها. وأشارت القناة إلى أن هذا "الحماس القياسي" يثير الشكوك حول احتمال ملء الصناديق مسبقا لإظهار نشاط مرتفع من قبل الجاليات الأوروبية.الانتخابات ومضايقة المعارضةتجري الانتخابات في ظل ضغط غير مسبوق على المعارضة في مولدوفا، فقد فتح النظام الذي تقوده الرئيسة مايا ساندو، قضايا جنائية ضد سياسيين معارضين واعتقلهم في المطارات عند زيارتهم روسيا. وكان أبرز هذه القضايا قضية رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول، التي صدرت بحقها عقوبة السجن لمدة 7 سنوات.وتسعى السلطة الحاكمة من خلال حزب الديمقراطية والعمل إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية بذريعة مكافحة الفساد الانتخابي، في حين تم إغلاق العديد من وسائل الإعلام المعارضة، بما فيها وسائل روسية.عدد وموقع المقار الانتخابية وتأثيره على النتائجانطلقت في مولدوفا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان للدورة التشريعية المقبلة، التي تمتد لأربع سنوات، وذلك في ظل ضغوط متزايدة على قوى المعارضة.وابتداءً من الساعة السابعة صباحًا بتوقيت موسكو، فُتح أكثر من 2,200 مركز اقتراع داخل البلاد، إضافة إلى 301 مركز بالخارج، بينها مركزان فقط في روسيا و12 في إقليم بريدنستسروفيه.وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا عن اعتماد أكثر من 3400 مراقب، بينهم 912 مراقبا دوليا، مع غياب ممثلين من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة.وقلصت السلطات المولدوفية عدد مراكز الاقتراع في روسيا وإقليم بريدنيسستروفيه، لمنع المواطنين من التصويت للمعارضة، وزادتها بشكل كبير في أوروبا، على أمل أن يوفر الشتات الأوروبي، كما في الانتخابات السابقة، الأصوات التي تحتاجها الرئيسة الحالية مايا ساندو وحزبها.الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخابات

