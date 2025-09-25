عربي
موسكو: الحملة الانتخابية الحالية في مولدوفا هي الأكثر معاداة للديمقراطية منذ 34 عاما
موسكو: الحملة الانتخابية الحالية في مولدوفا هي الأكثر معاداة للديمقراطية منذ 34 عاما
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الحملة الانتخابية في مولدوفا أصبحت الأكثر عداء للديمقراطية منذ استقلال الجمهورية قبل 34 عاما. 25.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ستُجرى في 28 سبتمبر/أيلول، انتخابات برلمانية في جمهورية مولدوفا"، مشيرة إلى أن "الحملة الانتخابية السابقة، بحسب المولدوفيين أنفسهم، الأكثر معاداة للديمقراطية خلال 34 عامًا من استقلال الجمهورية".وأضافت زاخاروفا: "تأمل موسكو أن تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في مولدوفا، بموضوعية، الإرادة الحقيقية لسكان البلاد".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر/أيلول. وقد لجأت سلطات الجمهورية إلى إجراءات قمعية ضد أي معارضة. فبالإضافة إلى غاغاوزيا غوتسول، رئيسة المنطقة، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويُحتجز أعضاء من البرلمان في مطار كيشينيوف بسبب زيارتهم لروسيا.علاوة على ذلك، تسعى كيشينيوف إلى حظر الاحتجاجات لمدة 30 يومًا قبل الانتخابات وبعدها. ولمنع المرشحين من التسجيل دون إبداء أسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، كما اقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بدعوى "مكافحة الفساد الانتخابي".وشملت قائمة المصادر المحظورة موقع "سبوتنيك مولدوفا" وقناة "تلغرام"، ومواقع "كومسومولسكايا برافدا"، و"أرغومنتي إي فاكتي"، و"موسكوفسكي كومسوموليتس"، و"روسيسكايا غازيتا"، ووكالة "ريجنوم"، وموقعي "لينتا.رو"، و"برافدا.رو"، بالإضافة إلى مواقع القنوات التلفزيونية المولدوفية "أوريزونت تي في"، و"برايم تي في" و"بريمول" و"بوبليكا تي في"، وقناة 2، وقناة 3، وغيرها. كما حُظرت أكثر من 100 قناة "تلغرام" في خريف عام 2024، قبيل الانتخابات المولدوفية.
موسكو: الحملة الانتخابية الحالية في مولدوفا هي الأكثر معاداة للديمقراطية منذ 34 عاما

16:15 GMT 25.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الحملة الانتخابية في مولدوفا أصبحت الأكثر عداء للديمقراطية منذ استقلال الجمهورية قبل 34 عاما.
وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ستُجرى في 28 سبتمبر/أيلول، انتخابات برلمانية في جمهورية مولدوفا"، مشيرة إلى أن "الحملة الانتخابية السابقة، بحسب المولدوفيين أنفسهم، الأكثر معاداة للديمقراطية خلال 34 عامًا من استقلال الجمهورية".

ولفتت زاخاروفا، إلى أن "الحملة تستخدم نهجا انتقائيا تجاه الناخبين في الخارج، في حين يُفتح لهم 280 مركز اقتراع في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، ويُسمح بالتصويت عبر البريد، لن يكون هناك سوى مركزي اقتراع لآلاف المغتربين في روسيا (حيث سيتمكن 10 آلاف شخص فقط من التصويت). أما سكان بريدنيستروفيه، فسيكون لهم 12 مركزًا".

برلمان جمهورية بريدنيستروفيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
23 سبتمبر, 08:06 GMT
وأضافت زاخاروفا: "تأمل موسكو أن تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في مولدوفا، بموضوعية، الإرادة الحقيقية لسكان البلاد".
وأردفت: "نتابع عن كثب الحملة الانتخابية في مولدوفا، ونأمل أن تعكس نتائج التصويت المقبل بموضوعية الإرادة الحقيقية لسكان البلاد، وندعو إلى استعادة وتطوير العلاقات البناءة بين بلدينا وشعبينا".
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر/أيلول. وقد لجأت سلطات الجمهورية إلى إجراءات قمعية ضد أي معارضة. فبالإضافة إلى غاغاوزيا غوتسول، رئيسة المنطقة، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويُحتجز أعضاء من البرلمان في مطار كيشينيوف بسبب زيارتهم لروسيا.
احتجاجات في كيشيناو - عاصمة مولدافيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تارليف: الانتخابات البرلمانية في مولدوفا تجري في أجواء من الخوف واضطهاد المعارضة
22 سبتمبر, 03:51 GMT
علاوة على ذلك، تسعى كيشينيوف إلى حظر الاحتجاجات لمدة 30 يومًا قبل الانتخابات وبعدها. ولمنع المرشحين من التسجيل دون إبداء أسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، كما اقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بدعوى "مكافحة الفساد الانتخابي".

وشنت السلطات المولدوفية حملة صارمة على وسائل الإعلام غير المرغوب فيها التي تقدم منظورا مختلفا عن الحكومة الحاكمة للأحداث السياسية في البلاد عام 2023، فأغلقت 13 قناة تلفزيونية وعشرات المواقع الإلكترونية.

وشملت قائمة المصادر المحظورة موقع "سبوتنيك مولدوفا" وقناة "تلغرام"، ومواقع "كومسومولسكايا برافدا"، و"أرغومنتي إي فاكتي"، و"موسكوفسكي كومسوموليتس"، و"روسيسكايا غازيتا"، ووكالة "ريجنوم"، وموقعي "لينتا.رو"، و"برافدا.رو"، بالإضافة إلى مواقع القنوات التلفزيونية المولدوفية "أوريزونت تي في"، و"برايم تي في" و"بريمول" و"بوبليكا تي في"، وقناة 2، وقناة 3، وغيرها. كما حُظرت أكثر من 100 قناة "تلغرام" في خريف عام 2024، قبيل الانتخابات المولدوفية.
