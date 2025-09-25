https://sarabic.ae/20250925/موسكو-الحملة-الانتخابية-الحالية-في-مولدوفا-هي-الأكثر-معاداة-للديمقراطية-منذ-34-عاما-1105257628.html

موسكو: الحملة الانتخابية الحالية في مولدوفا هي الأكثر معاداة للديمقراطية منذ 34 عاما

صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الحملة الانتخابية في مولدوفا أصبحت الأكثر عداء للديمقراطية منذ استقلال الجمهورية قبل 34 عاما. 25.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ستُجرى في 28 سبتمبر/أيلول، انتخابات برلمانية في جمهورية مولدوفا"، مشيرة إلى أن "الحملة الانتخابية السابقة، بحسب المولدوفيين أنفسهم، الأكثر معاداة للديمقراطية خلال 34 عامًا من استقلال الجمهورية".وأضافت زاخاروفا: "تأمل موسكو أن تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة في مولدوفا، بموضوعية، الإرادة الحقيقية لسكان البلاد".ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مولدوفا في 28 سبتمبر/أيلول. وقد لجأت سلطات الجمهورية إلى إجراءات قمعية ضد أي معارضة. فبالإضافة إلى غاغاوزيا غوتسول، رئيسة المنطقة، رُفعت دعاوى جنائية ضد عدد من السياسيين المعارضين، ويُحتجز أعضاء من البرلمان في مطار كيشينيوف بسبب زيارتهم لروسيا.علاوة على ذلك، تسعى كيشينيوف إلى حظر الاحتجاجات لمدة 30 يومًا قبل الانتخابات وبعدها. ولمنع المرشحين من التسجيل دون إبداء أسباب، وبالتالي منعهم من المشاركة في الانتخابات، كما اقترح الحزب الحاكم توسيع صلاحيات جهاز المعلومات والأمن، بدعوى "مكافحة الفساد الانتخابي".وشملت قائمة المصادر المحظورة موقع "سبوتنيك مولدوفا" وقناة "تلغرام"، ومواقع "كومسومولسكايا برافدا"، و"أرغومنتي إي فاكتي"، و"موسكوفسكي كومسوموليتس"، و"روسيسكايا غازيتا"، ووكالة "ريجنوم"، وموقعي "لينتا.رو"، و"برافدا.رو"، بالإضافة إلى مواقع القنوات التلفزيونية المولدوفية "أوريزونت تي في"، و"برايم تي في" و"بريمول" و"بوبليكا تي في"، وقناة 2، وقناة 3، وغيرها. كما حُظرت أكثر من 100 قناة "تلغرام" في خريف عام 2024، قبيل الانتخابات المولدوفية.

