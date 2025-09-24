الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخابات

عربي
تابعنا عبر
صرحت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم استدعاء سفيرة مولدافيا ليليان داري، وتقديم احتجاج بسبب رفض كيشينيوف اعتماد ممثلين روس ضمن بعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الأوروبي، كمراقبين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا، جاء فيه: "في 24 أيلول/سبتمبر، استُدعيت سفيرة مولدافيا لدى روسيا ليليان داري، إلى وزارة الخارجية الروسية.
وأضاف البيان: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة لرئيس البعثة الدبلوماسية المولدافية على رفض السلطات المولدافية، غير المبرر، اعتماد ممثلين روس كمراقبين مؤقتين ضمن بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أعضاء الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية كمراقبين دوليين في الانتخابات البرلمانية المولدافية التي تجري في 28 أيلول/سبتمبر".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: ستكون هناك إجراءات انتقامية صارمة ردا على مصادرة الأصول الروسية في أوروبا
21 سبتمبر, 18:45 GMT
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأنه بخصوص الانتخابات في مولدافيا لا توجد أي محاولة من جانب روسيا للتأثير عليها.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نعلم أيضًا أن شريحة السكان التي تدعم تطوير علاقات جيدة، بما في ذلك مع بلدنا، ستحرم إلى حد كبير من حقها في التصويت. والأمر لا يتعلق بمحاولة روسيا ممارسة التأثير[ على الانتخابات]، بل يتعلق باستياء شريحة كبيرة من سكان مولدافيا من حرمانهم من حقهم في التصويت في الانتخابات".
احتجاجات في كيشيناو - عاصمة مولدافيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
تارليف: الانتخابات البرلمانية في مولدوفا تجري في أجواء من الخوف واضطهاد المعارضة
22 سبتمبر, 03:51 GMT
وصرح المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بأن سيناريو إنزال "الناتو" في مولدوفا قد يطبّق بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.
وأضاف البيان: "لقد طبّق هذا السيناريو مرارًا وتكرارًا خلال مناورات "الناتو" في رومانيا، وقد يطبّق بعد الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، في 28 سبتمبر/أيلول، من هذا العام".
الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يستعد لنشر قواته في أوديسا لترهيب بريدنيستروفيه
