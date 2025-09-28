https://sarabic.ae/20250928/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-يجب-رفض-العبودية-الخارجية-في-انتخابات-مولدوفا-1105363385.html

رئيسة إقليم غاغاوزيا: يجب رفض "العبودية الخارجية" في انتخابات مولدوفا

دعت رئيسة إقليم غاغاوزيا، يوفينيا غوتسول، المواطنين إلى التصويت ضد ما وصفته بـ"العبودية عبر الإدارة الخارجية" في الانتخابات البرلمانية الجارية في مولدوفا، بحسب... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت غوتسول في منشور على قناة "تلغرام"، نقل عن محاميها: "يجب أن نقول لا للعبودية عبر الإدارة الخارجية، وللقروض التي تثقل كاهل الأجيال القادمة، وللعسكرة التي تُدخل بلدنا في صراعات الآخرين. صوتنا هو ضمان سلامنا، حريتنا، وسيادتنا".وانطلقت في مولدوفا، اليوم الأحد، الانتخابات البرلمانية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان للدورة التشريعية المقبلة التي تمتد أربع سنوات، وذلك في ظل ضغوط متزايدة على قوى المعارضة.وابتداءً من الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو، فُتح أكثر من 2,200 مركز اقتراع داخل البلاد، إضافة إلى 301 مركز بالخارج، بينها مركزان فقط في روسيا و12 في إقليم بريدنيستروفيه.وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا عن اعتماد أكثر من 3400 مراقب، بينهم 912 مراقبا دوليا، مع غياب ممثلين من روسيا ومن رابطة الدول المستقلة.وقلصت السلطات المولدوفية عدد مراكز الاقتراع في روسيا وبريدنيسستروفه، لمنع المواطنين من التصويت للمعارضة، وزادتها بشكل كبير في أوروبا، على أمل أن يوفر الشتات الأوروبي، كما في الانتخابات السابقة، الأصوات التي تحتاجها الرئيسة الحالية مايا ساندو وحزبها.الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخاباتالاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يستعد لنشر قواته في أوديسا لترهيب بريدنيستروفيه

