ترامب يتحدث عن "أمر خاص" يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن "هناك فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط". 28.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_769df75f2060e0ac65352769ab61607e.jpg
وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي، لأول مرة على الإطلاق"، مضيفا: "سننجح في إنجاز هذا الأمر".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105186781_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_3506f690ec43198e887855d28444c6f8.jpg
