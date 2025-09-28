https://sarabic.ae/20250928/فيتنام-تجلي-الآلاف-وتغلق-مطارات-مع-اقتراب-الإعصار-بوالوي-1105360254.html
فيتنام تجلي الآلاف وتغلق مطارات مع اقتراب الإعصار "بوالوي"
فيتنام تجلي الآلاف وتغلق مطارات مع اقتراب الإعصار "بوالوي"
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الفيتنامية إغلاق مطارات وإجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة بالإعصار "بوالوي"، الذي اشتدت قوته متجها نحو البلاد، بعد أن خلف عشرات القتلى... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T05:23+0000
2025-09-28T05:23+0000
2025-09-28T05:23+0000
فيتنام
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095878111_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a18388e969e91827e7f77a31a71071ba.jpg
ووفق الأرصاد الجوية، تصل سرعة رياح الإعصار إلى 133 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يضرب وسط فيتنام مساء اليوم الأحد، أي أبكر مما كان متوقعا بسبب تسارعه.وأفادت الحكومة الفيتنامية بأن إقليم "ها تنه" بدأ إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، بينما وُضع آلاف الجنود في حالة استعداد طارئ، فيما علّقت هيئة الطيران المدني الرحلات في 4 مطارات ساحلية، بينها مطار "دانانغ" الدولي، وأجرت تعديلات على جداول السفر.كما أشارت السلطات إلى أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار تسببت بالفعل في فيضانات بمحافظتي "هيو" و"كوانغ تري".
فيتنام
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/11/1095878111_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc1102df241c14f46a32ab2d433acfd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فيتنام, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فيتنام, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فيتنام تجلي الآلاف وتغلق مطارات مع اقتراب الإعصار "بوالوي"
أعلنت السلطات الفيتنامية إغلاق مطارات وإجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة بالإعصار "بوالوي"، الذي اشتدت قوته متجها نحو البلاد، بعد أن خلف عشرات القتلى وفيضانات واسعة في الفلبين.
ووفق الأرصاد الجوية، تصل سرعة رياح الإعصار إلى 133 كيلومترا في الساعة، ومن المتوقع أن يضرب وسط فيتنام مساء اليوم الأحد، أي أبكر مما كان متوقعا بسبب تسارعه.
وأفادت الحكومة الفيتنامية بأن إقليم "ها تنه" بدأ إجلاء أكثر من 15 ألف شخص، بينما وُضع آلاف الجنود في حالة استعداد طارئ، فيما علّقت هيئة الطيران المدني الرحلات في 4 مطارات ساحلية، بينها مطار "دانانغ" الدولي، وأجرت تعديلات على جداول السفر.
كما أشارت السلطات إلى أن الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار تسببت بالفعل في فيضانات بمحافظتي "هيو" و"كوانغ تري".