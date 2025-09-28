https://sarabic.ae/20250928/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-8-آخرين-في-إطلاق-نار-جماعي-بولاية-نورث-كارولاينا-الأمريكية-1105359566.html
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T04:55+0000
2025-09-28T04:55+0000
2025-09-28T05:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إطلاق نار في بالتيمور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088460411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_694f6cd5418e5a2d62ef79c79c8dca3b.jpg
وأوضح تقرير تلفزيون "WECT" المرتبط بشبكة "إن بي سي"، نقلاً عن ممثل للسلطات المحلية، بأن "ثلاثة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلح مجهول النار في الميناء مساء السبت"، فيما لم تُعرف بعد حالة المصابين الثمانية.وتُعد حوادث إطلاق النار الجماعي من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة، إذ باتت هذه الظاهرة تتكرر بوتيرة متصاعدة وتخلف وراءها عشرات الضحايا سنوياً.تشير بيانات مراكز الأبحاث الأمريكية مثل مركز "أرشيف عنف السلاح" (Gun Violence Archive) إلى تسجيل مئات حوادث إطلاق النار الجماعي سنوياً، ويُعرَّف الحادث بأنه إطلاق نار يُسفر عن مقتل أو إصابة أربعة أشخاص على الأقل باستثناء مطلق النار.وتتنوع أماكن وقوع هذه الحوادث ما بين المدارس والجامعات ودور العبادة ومراكز التسوق وأماكن العمل، إضافة إلى المناسبات العامة. وتُعد المدارس بشكل خاص من أبرز مسارح هذه الحوادث.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088460411_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_9a80c2b325d30e03c8f4b558b2a36527.jpg
مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية
04:55 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 28.09.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.
وأوضح تقرير تلفزيون "WECT" المرتبط بشبكة "إن بي سي"، نقلاً عن ممثل للسلطات المحلية، بأن "ثلاثة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلح مجهول النار في الميناء مساء السبت"، فيما لم تُعرف بعد حالة المصابين الثمانية.
وتُعد حوادث إطلاق النار الجماعي من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة، إذ باتت هذه الظاهرة تتكرر بوتيرة متصاعدة وتخلف وراءها عشرات الضحايا سنوياً.
تشير بيانات مراكز الأبحاث الأمريكية مثل مركز "أرشيف عنف السلاح" (Gun Violence Archive) إلى تسجيل مئات حوادث إطلاق النار الجماعي سنوياً
، ويُعرَّف الحادث بأنه إطلاق نار يُسفر عن مقتل أو إصابة أربعة أشخاص على الأقل باستثناء مطلق النار.
وتتنوع أماكن وقوع هذه الحوادث ما بين المدارس والجامعات ودور العبادة ومراكز التسوق وأماكن العمل، إضافة إلى المناسبات العامة. وتُعد المدارس بشكل خاص من أبرز مسارح هذه الحوادث.