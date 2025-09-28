عربي
مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية
مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار جماعي بولاية نورث كارولاينا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الأحد، بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، في حادث إطلاق نار جماعي بمدينة ساوثبورت بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.
وأوضح تقرير تلفزيون "WECT" المرتبط بشبكة "إن بي سي"، نقلاً عن ممثل للسلطات المحلية، بأن "ثلاثة أشخاص قتلوا عندما فتح مسلح مجهول النار في الميناء مساء السبت"، فيما لم تُعرف بعد حالة المصابين الثمانية.
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
مقتل 3 ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأمريكية
17 سبتمبر, 22:55 GMT
وتُعد حوادث إطلاق النار الجماعي من أبرز التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه الولايات المتحدة خلال العقود الأخيرة، إذ باتت هذه الظاهرة تتكرر بوتيرة متصاعدة وتخلف وراءها عشرات الضحايا سنوياً.
تشير بيانات مراكز الأبحاث الأمريكية مثل مركز "أرشيف عنف السلاح" (Gun Violence Archive) إلى تسجيل مئات حوادث إطلاق النار الجماعي سنوياً، ويُعرَّف الحادث بأنه إطلاق نار يُسفر عن مقتل أو إصابة أربعة أشخاص على الأقل باستثناء مطلق النار.

وتتنوع أماكن وقوع هذه الحوادث ما بين المدارس والجامعات ودور العبادة ومراكز التسوق وأماكن العمل، إضافة إلى المناسبات العامة. وتُعد المدارس بشكل خاص من أبرز مسارح هذه الحوادث.
