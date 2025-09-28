https://sarabic.ae/20250928/مولدوفا-الكتلة-الوطنية-المعارضة-تفوز-في-غاغاوزيا-بنسبة-82-1105385351.html

مولدوفا.. الكتلة الوطنية المعارضة تفوز في غاغاوزيا بنسبة 82%

مولدوفا.. الكتلة الوطنية المعارضة تفوز في غاغاوزيا بنسبة 82%

كيشيناو –سبوتنيك. أجرت مولدوفا انتخابات برلمانية مبكرة يوم الأحد، لاختيار أعضاء البرلمان لولاية مدتها أربع سنوات. تجاوزت نسبة المشاركة 52%، وأُعلنت الانتخابات صحيحة.ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز جميع الأصوات في مراكز الاقتراع في غاغاوزيا، فازت الكتلة الوطنية بنسبة 82.35%، بينما حصلت الكتلة البديلة المعارضة على 11.47% من الأصوات.حصل حزب العمل والتضامن الحاكم (PAS) على تأييد 3.19% فقط من سكان غاغاوز.وفي المجمل، حصلت المعارضة المولدوفية، بما في ذلك الكتلة الوطنية، على 49.52% من الأصوات داخل البلاد، متقدمة على حزب العمل والتضامن (PAS) الذي حصل على 44.15%، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية بعد معالجة 99.85% من البروتوكولات.

