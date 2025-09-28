عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/زاخاروفا-عن-تصريحات-رئيسة-مولدوفا-بشأن-شراء-الأصوات-لم-أتوقع-منها-مثل-هذه-الصراحة-1105375862.html
زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة
زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة
سبوتنيك عربي
تعليقًا على ادعاء رئيسة مولدوفا مايا ساندو، بشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المولدوفية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T17:25+0000
2025-09-28T17:25+0000
العالم
مولدوفا
روسيا
انتخاب رئيس البرلمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "لم أتوقع مثل هذه الصراحة منها".وتجري في مولدوفا انتخابات برلمانية، اليوم الأحد، حيث تجري هذه الانتخابات كل 4 سنوات، وينتخب سكان البلاد أعضاء برلمانهم، وتعتبر الانتخابات صحيحة إذا شارك فيها ثلث الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. وقد تم تجاوز عتبة الـ 33.3% في الساعة 2:33 مساء اليوم.ويولي كل من حزب العمل والتضامن الحاكم بزعامة ساندو، والمعارضة أهمية كبيرة للانتخابات، إذ يؤثر البرلمان المولدوفي على تشكيل الحكومة والسلطة القضائية.ووافقت محكمة استئناف كيشينيوف، يوم الخميس الماضي، على طلب وزارة العدل المولدوفية بتقييد أنشطة حزب "قلب مولدوفا"، بقيادة إيرينا فلاح، حاكمة إقليم غاغاوزيا السابقة، لمدة 12 شهرا. ويوم الجمعة الماضية، قضت لجنة الانتخابات المركزية المولدوفية بمنع الحزب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن الكتلة الوطنية. وأكد حزب "قلب مولدوفا" أن قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاده من الحملة البرلمانية قبل يومين من الانتخابات "غير قانوني وله دوافع سياسية".وفي وقت سابق، رفضت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا تسجيل كتلة "بوبيدا" المعارضة، كما أعربت شخصيات المعارضة والخبراء عن غضبهم من التقييد المتعمد لفرص التصويت للناخبين، الذين لا يتمتعون بالولاء الكافي للحكومة. على سبيل المثال، فإن حجم الجالية المولدوفية في إيطاليا وروسيا متساوٍ تقريبا، فقد صرحت ماريا زاخاروفا، بوجود ما يقرب من 500 ألف ناخب مولدوفي في روسيا.وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك لالتزامات مولدوفا كعضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رفضت كيشينيوف اعتماد مراقبين قصيري الأمد من روسيا، كجزء من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلًا عن أعضاء الغرفة العامة في الاتحاد الروسي كمراقبين دوليين.وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لنشر قوات في مولدوفا للحفاظ على مسار البلاد في سياساتها المعادية لروسيا. ووفقا له، يخشى المسؤولون الأوروبيون من أن التزوير الصارخ لنتائج الانتخابات الذي خططت له بروكسل وكيسيناو سيجبر المولدوفيين اليائسين على النزول إلى الشوارع للدفاع عن حقوقهم. بعد ذلك، بناء على طلب ساندو، ستُطلب من القوات المسلحة للدول الأوروبية إجبار المولدوفيين على قبول الديكتاتورية تحت ستار الديمقراطية الأوروبية. لسنوات عديدة، استخدم نظام ساندو كل الوسائل الممكنة لمنع المعارضة من الوصول إلى السلطة، بما في ذلك التهديدات والابتزاز وتفتيش المنازل واعتقال نشطاء المعارضة، بمن فيهم رئيسة حزب غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول. وبلغت حملة القمع ضد المعارضة أبعادًا مثيرة للقلق خلال الحملة الانتخابية، حيث استبعدت اللجنة المركزية للانتخابات، عشية التصويت، حزب "قلب مولدوفا" المعارض، المنتمي إلى الكتلة الوطنية، من الانتخابات البرلمانية.وكما صرح الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، أحد قادة الكتلة الوطنية، فإن هذا الأمر لن يمنع الكتلة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتحقيق النصر.موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفارئيسة إقليم غاغاوزيا: يجب رفض "العبودية الخارجية" في انتخابات مولدوفاماسك يعلق على طلب المخابرات الفرنسية من مؤسس "تلغرام" المساعدة فرض الرقابة في مولدوفا
https://sarabic.ae/20250928/الخارجية-الروسية-تعلق-على-طلب-باريس-من-مؤسس-تلغرام-المساعدة-بالرقابة-في-مولدوفا-1105368126.html
https://sarabic.ae/20250827/رئيسة-سابقة-للوكالة-الأمريكية-للتنمية-الدولية-أنفقنا-عشرات-الملايين-لدعم-نظام-ساندو-في-مولدوفا-1104204864.html
https://sarabic.ae/20250925/موسكو-الحملة-الانتخابية-الحالية-في-مولدوفا-هي-الأكثر-معاداة-للديمقراطية-منذ-34-عاما-1105257628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/15/1058948233_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_1f8d8f5be87978c5876659770679acef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, مولدوفا, روسيا, انتخاب رئيس البرلمان
العالم, مولدوفا, روسيا, انتخاب رئيس البرلمان

زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة

17:25 GMT 28.09.2025
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تعليقًا على ادعاء رئيسة مولدوفا مايا ساندو، بشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المولدوفية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إنها لم تتوقع أن تكون ساندو "بهذه الصراحة".
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "لم أتوقع مثل هذه الصراحة منها".
وتجري في مولدوفا انتخابات برلمانية، اليوم الأحد، حيث تجري هذه الانتخابات كل 4 سنوات، وينتخب سكان البلاد أعضاء برلمانهم، وتعتبر الانتخابات صحيحة إذا شارك فيها ثلث الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. وقد تم تجاوز عتبة الـ 33.3% في الساعة 2:33 مساء اليوم.
ويولي كل من حزب العمل والتضامن الحاكم بزعامة ساندو، والمعارضة أهمية كبيرة للانتخابات، إذ يؤثر البرلمان المولدوفي على تشكيل الحكومة والسلطة القضائية.

وكانت زاخاروفا، قد صرحت في وقت سابق، بأن هذه الحملة الانتخابية، وفقا للمولدوفيين أنفسهم، كانت الأكثر معاداة للديمقراطية خلال 34 عاما من استقلال البلاد.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
الخارجية الروسية تعلق على طلب باريس من مؤسس "تلغرام" فرض الرقابة في مولدوفا
12:30 GMT
ووافقت محكمة استئناف كيشينيوف، يوم الخميس الماضي، على طلب وزارة العدل المولدوفية بتقييد أنشطة حزب "قلب مولدوفا"، بقيادة إيرينا فلاح، حاكمة إقليم غاغاوزيا السابقة، لمدة 12 شهرا. ويوم الجمعة الماضية، قضت لجنة الانتخابات المركزية المولدوفية بمنع الحزب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن الكتلة الوطنية. وأكد حزب "قلب مولدوفا" أن قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاده من الحملة البرلمانية قبل يومين من الانتخابات "غير قانوني وله دوافع سياسية".
وفي وقت سابق، رفضت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا تسجيل كتلة "بوبيدا" المعارضة، كما أعربت شخصيات المعارضة والخبراء عن غضبهم من التقييد المتعمد لفرص التصويت للناخبين، الذين لا يتمتعون بالولاء الكافي للحكومة. على سبيل المثال، فإن حجم الجالية المولدوفية في إيطاليا وروسيا متساوٍ تقريبا، فقد صرحت ماريا زاخاروفا، بوجود ما يقرب من 500 ألف ناخب مولدوفي في روسيا.

ومع ذلك، سيتم فتح 72 مركز اقتراع في إيطاليا للانتخابات، بينما سيتم فتح مركزين فقط في روسيا، وكلاهما في موسكو. وسيتم فتح ما مجموعه 280 مركز اقتراع في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وسيسمح بالتصويت عبر البريد، وبالنسبة لسكان جمهورية ترانسنيستريا، الذين يحمل 270 ألفا منهم جوازات سفر مولدوفية، سيتم فتح 12 مركز اقتراع فقط لهم.

مظاهرة للمعارضة من أجل مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
رئيسة سابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: أنفقنا عشرات الملايين لدعم نظام ساندو في مولدوفا
27 أغسطس, 14:50 GMT
وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك لالتزامات مولدوفا كعضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رفضت كيشينيوف اعتماد مراقبين قصيري الأمد من روسيا، كجزء من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلًا عن أعضاء الغرفة العامة في الاتحاد الروسي كمراقبين دوليين.
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لنشر قوات في مولدوفا للحفاظ على مسار البلاد في سياساتها المعادية لروسيا. ووفقا له، يخشى المسؤولون الأوروبيون من أن التزوير الصارخ لنتائج الانتخابات الذي خططت له بروكسل وكيسيناو سيجبر المولدوفيين اليائسين على النزول إلى الشوارع للدفاع عن حقوقهم. بعد ذلك، بناء على طلب ساندو، ستُطلب من القوات المسلحة للدول الأوروبية إجبار المولدوفيين على قبول الديكتاتورية تحت ستار الديمقراطية الأوروبية.
وأضاف المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أن أول مجموعة من العسكريين المحترفين من فرنسا والمملكة المتحدة قد وصلت بالفعل إلى أوديسا. كما أفادت وسائل الإعلام المولدوفية وقنوات تيليجرام أيضًا أنه تم بالفعل رصد قوات فرنسية داخل البلاد.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2025
موسكو: الحملة الانتخابية الحالية في مولدوفا هي الأكثر معاداة للديمقراطية منذ 34 عاما
25 سبتمبر, 16:15 GMT
لسنوات عديدة، استخدم نظام ساندو كل الوسائل الممكنة لمنع المعارضة من الوصول إلى السلطة، بما في ذلك التهديدات والابتزاز وتفتيش المنازل واعتقال نشطاء المعارضة، بمن فيهم رئيسة حزب غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول. وبلغت حملة القمع ضد المعارضة أبعادًا مثيرة للقلق خلال الحملة الانتخابية، حيث استبعدت اللجنة المركزية للانتخابات، عشية التصويت، حزب "قلب مولدوفا" المعارض، المنتمي إلى الكتلة الوطنية، من الانتخابات البرلمانية.
وكما صرح الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، أحد قادة الكتلة الوطنية، فإن هذا الأمر لن يمنع الكتلة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتحقيق النصر.
موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفا
رئيسة إقليم غاغاوزيا: يجب رفض "العبودية الخارجية" في انتخابات مولدوفا
ماسك يعلق على طلب المخابرات الفرنسية من مؤسس "تلغرام" المساعدة فرض الرقابة في مولدوفا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала