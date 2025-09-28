https://sarabic.ae/20250928/زاخاروفا-عن-تصريحات-رئيسة-مولدوفا-بشأن-شراء-الأصوات-لم-أتوقع-منها-مثل-هذه-الصراحة-1105375862.html

زاخاروفا عن تصريحات رئيسة مولدوفا بشأن شراء الأصوات: لم أتوقع منها مثل هذه الصراحة

تعليقًا على ادعاء رئيسة مولدوفا مايا ساندو، بشراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية المولدوفية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام": "لم أتوقع مثل هذه الصراحة منها".وتجري في مولدوفا انتخابات برلمانية، اليوم الأحد، حيث تجري هذه الانتخابات كل 4 سنوات، وينتخب سكان البلاد أعضاء برلمانهم، وتعتبر الانتخابات صحيحة إذا شارك فيها ثلث الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. وقد تم تجاوز عتبة الـ 33.3% في الساعة 2:33 مساء اليوم.ويولي كل من حزب العمل والتضامن الحاكم بزعامة ساندو، والمعارضة أهمية كبيرة للانتخابات، إذ يؤثر البرلمان المولدوفي على تشكيل الحكومة والسلطة القضائية.ووافقت محكمة استئناف كيشينيوف، يوم الخميس الماضي، على طلب وزارة العدل المولدوفية بتقييد أنشطة حزب "قلب مولدوفا"، بقيادة إيرينا فلاح، حاكمة إقليم غاغاوزيا السابقة، لمدة 12 شهرا. ويوم الجمعة الماضية، قضت لجنة الانتخابات المركزية المولدوفية بمنع الحزب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية ضمن الكتلة الوطنية. وأكد حزب "قلب مولدوفا" أن قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاده من الحملة البرلمانية قبل يومين من الانتخابات "غير قانوني وله دوافع سياسية".وفي وقت سابق، رفضت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا تسجيل كتلة "بوبيدا" المعارضة، كما أعربت شخصيات المعارضة والخبراء عن غضبهم من التقييد المتعمد لفرص التصويت للناخبين، الذين لا يتمتعون بالولاء الكافي للحكومة. على سبيل المثال، فإن حجم الجالية المولدوفية في إيطاليا وروسيا متساوٍ تقريبا، فقد صرحت ماريا زاخاروفا، بوجود ما يقرب من 500 ألف ناخب مولدوفي في روسيا.وعلاوة على ذلك، وفي انتهاك لالتزامات مولدوفا كعضو في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رفضت كيشينيوف اعتماد مراقبين قصيري الأمد من روسيا، كجزء من بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا- مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، فضلًا عن أعضاء الغرفة العامة في الاتحاد الروسي كمراقبين دوليين.وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لنشر قوات في مولدوفا للحفاظ على مسار البلاد في سياساتها المعادية لروسيا. ووفقا له، يخشى المسؤولون الأوروبيون من أن التزوير الصارخ لنتائج الانتخابات الذي خططت له بروكسل وكيسيناو سيجبر المولدوفيين اليائسين على النزول إلى الشوارع للدفاع عن حقوقهم. بعد ذلك، بناء على طلب ساندو، ستُطلب من القوات المسلحة للدول الأوروبية إجبار المولدوفيين على قبول الديكتاتورية تحت ستار الديمقراطية الأوروبية. لسنوات عديدة، استخدم نظام ساندو كل الوسائل الممكنة لمنع المعارضة من الوصول إلى السلطة، بما في ذلك التهديدات والابتزاز وتفتيش المنازل واعتقال نشطاء المعارضة، بمن فيهم رئيسة حزب غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول. وبلغت حملة القمع ضد المعارضة أبعادًا مثيرة للقلق خلال الحملة الانتخابية، حيث استبعدت اللجنة المركزية للانتخابات، عشية التصويت، حزب "قلب مولدوفا" المعارض، المنتمي إلى الكتلة الوطنية، من الانتخابات البرلمانية.وكما صرح الرئيس المولدوفي السابق إيغور دودون، أحد قادة الكتلة الوطنية، فإن هذا الأمر لن يمنع الكتلة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتحقيق النصر.موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفارئيسة إقليم غاغاوزيا: يجب رفض "العبودية الخارجية" في انتخابات مولدوفاماسك يعلق على طلب المخابرات الفرنسية من مؤسس "تلغرام" المساعدة فرض الرقابة في مولدوفا

