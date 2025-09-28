https://sarabic.ae/20250928/الخارجية-الروسية-تعلق-على-طلب-باريس-من-مؤسس-تلغرام-المساعدة-بالرقابة-في-مولدوفا-1105368126.html
الخارجية الروسية تعلق على طلب باريس من مؤسس "تلغرام" فرض الرقابة في مولدوفا
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، الذي أفاد بأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية طلبت قبل نحو عام... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
العالم
أخبار فرنسا
مولدوفا
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "من كان ليشك في ذلك؟ عندما يقرر الغرب تدمير دولة أخرى، فإنه يتصرف دون ذرة ضمير في جميع المجالات".وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا".وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب. لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية. وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا".وأوضح: "رفضنا هذا الطلب".وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية. سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخاباتأوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
12:30 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 12:36 GMT 28.09.2025)
علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، الذي أفاد بأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية طلبت قبل نحو عام مساعدة مولدوفا في حجب قنوات "تلغرام" قبيل الانتخابات الرئاسية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "من كان ليشك في ذلك؟ عندما يقرر الغرب تدمير دولة أخرى، فإنه يتصرف دون ذرة ضمير في جميع المجالات".
وصرح مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف، أن السلطات المولدوفية، من خلال المخابرات الفرنسية حذفت عددا من قنوات "تلغرام" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في الجمهورية.
وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا".
وأضاف: "بعد التحقق من القنوات التي حددتها السلطات الفرنسية والمولدوفية، حددنا العديد من القنوات التي انتهكت قواعدنا بوضوح وحذفتها. ثم أبلغني الوسيط أنه في مقابل هذا التعاون، ستقدم المخابرات الفرنسية "مراجعات جيدة" عني للقاضي الذي أصدر مذكرة اعتقالي في أغسطس الماضي".
وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب. لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية. وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا".
وأوضح أنه "بعد ذلك بوقت قصير، تلقى فريق "تلغرام" قائمة ثانية لما يُسمى بالقنوات المولدوفية "المثيرة للمشاكل". على عكس القائمة الأولى، كانت جميع هذه القنوات تقريبًا شرعية وملتزمة تمامًا بقواعدنا. وكان القاسم المشترك الوحيد بينها هو تعبيرها عن مواقف سياسية غير مقبولة لدى الحكومتين الفرنسية والمولدوفية".
وأوضح: "رفضنا هذا الطلب".
وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية. سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".