الخارجية الروسية تعلق على طلب باريس من مؤسس "تلغرام" فرض الرقابة في مولدوفا

علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، الذي أفاد بأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية طلبت قبل نحو عام... 28.09.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "من كان ليشك في ذلك؟ عندما يقرر الغرب تدمير دولة أخرى، فإنه يتصرف دون ذرة ضمير في جميع المجالات".وقال دوروف: "منذ حوالي عام، عندما كنت عالقا في باريس، اتصلت بي الخدمات الخاصة الفرنسية من خلال وسيط لطلب مساعدة الحكومة المولدوفية على فرض رقابة على قنوات "تلغرام" معينة قبل الانتخابات الرئاسية في مولدوفا".وتابع: "كان هذا الأمر غير مقبول لعدة أسباب. لو أن الوكالة تواصلت مع القاضي فعلاً، لكانت محاولة للتدخل في العملية القضائية. وإن لم تفعل، وادّعوا فقط أنها فعلت ذلك، فقد كانوا يستغلون وضعي القانوني في فرنسا للتأثير على الأحداث السياسية في أوروبا الشرقية - وهو نمط لاحظناه أيضًا في رومانيا".وأوضح: "رفضنا هذا الطلب".وأكد أن "تلغرام ملتزم بحرية التعبير ولن يحذف أي محتوى لأسباب سياسية. سأواصل فضح كل محاولة للضغط على تلغرام لفرض رقابة على منصتنا".الخارجية الروسية تسلم سفيرة مولدافيا احتجاجا على رفض اعتماد مراقبين روس للانتخاباتأوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية

