https://sarabic.ae/20250923/موسكو-روسيا-كانت-وستبقى-صديقا-موثوقا-لمولدوفا---عاجل-1105164379.html
موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفا
موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لطالما كانت وستظل دائما صديقا موثوقا به لمولدوفا، ولا يرى شعب مولدوفا، على عكس السلطات، تهديدا من قبل روسيا. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T13:20+0000
2025-09-23T13:20+0000
2025-09-23T13:40+0000
روسيا
الخارجية الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "هجوم (رئيسة البلاد مايا) ساندو الرهابي ضد روسيا" حول المحاولة المزعومة من قبل روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية، هو محاولة لاحتكار السلطة في ظل أنها لا تحظى بشعبية".وشددت زاخاروفا على أن الشعب المولدوفي، على عكس كيشينيوف الرسمية، لا يرى تهديدا من روسيا، التي كانت وستظل دائما صديقا موثوقا لمولدوفا.وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه هي الخلفية الحقيقية لهجمات المسؤولين المولدوفيين المعادية للروس.وبيّنت زاخاروفا أن التصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات المولدوفية تتجاوز حدود الحس السليم، وعلقت على تصريح رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن روسيا لديها خطط لتحويل الجمهورية إلى نقطة انطلاق للتسلل إلى أوديسا.وختمت: "تبذل الدوائر الحاكمة في مولدوفا وأوصياؤها الأوروبيون قصارى جهدهم، للحفاظ على احتكار السلطة، لكنهم غير متأكدين للغاية من نتيجة الانتخابات البرلمانية في 28 سبتمبر/ أيلول".رئيس مولدوفا السابق: تجاهل ساندو للتعاون مع روسيا كلف البلاد خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20250923/الناتو-يستعد-لنشر-قوات-في-أوديسا-لإرهاب-بريدنيستروفيه--الاستخبارات-الخارجية-الروسية-1105152501.html
https://sarabic.ae/20250923/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-الناتو-يستعد-لنشر-قواته-في-أوديسا-لترهيب-بريدنيستروفيه--عاجل-1105152584.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية
موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفا
13:20 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 13:40 GMT 23.09.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لطالما كانت وستظل دائما صديقا موثوقا به لمولدوفا، ولا يرى شعب مولدوفا، على عكس السلطات، تهديدا من قبل روسيا.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "هجوم (رئيسة البلاد مايا) ساندو الرهابي ضد روسيا" حول المحاولة المزعومة من قبل روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية، هو محاولة لاحتكار السلطة في ظل أنها لا تحظى بشعبية".
وشددت زاخاروفا على أن الشعب المولدوفي، على عكس كيشينيوف الرسمية، لا يرى تهديدا من روسيا، التي كانت وستظل دائما صديقا موثوقا لمولدوفا.
وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "كما يلاحظ خبراء مستقلون، فإن الخوف من هزيمة حقيقية في الانتخابات يجبر المسؤولة في كيشينيوف على" التخلص من الأقنعة" تماما وإظهار موقفها الحقيقي – الازدراء – تجاه مبادئ الحرية والديمقراطية تحت شعارات القوات الموالية للغرب جاءت إلى السلطة.
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه هي الخلفية الحقيقية لهجمات المسؤولين المولدوفيين المعادية للروس.
وبيّنت زاخاروفا أن التصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات المولدوفية تتجاوز حدود الحس السليم، وعلقت على تصريح رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن روسيا لديها خطط لتحويل الجمهورية إلى نقطة انطلاق للتسلل إلى أوديسا.
لقد لفتنا الانتباه مرارا وتكرارا إلى حقيقة أن التصريحات المعادية لروسيا من قبل المسؤولين المولدوفيين غالبا ما تتجاوز ليس فقط حدود الأخلاق الأولية، ولكن أيضا الفطرة السليمة.
وختمت: "تبذل الدوائر الحاكمة في مولدوفا وأوصياؤها الأوروبيون قصارى جهدهم، للحفاظ على احتكار السلطة، لكنهم غير متأكدين للغاية من نتيجة الانتخابات البرلمانية في 28 سبتمبر/ أيلول".