بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفا
موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لطالما كانت وستظل دائما صديقا موثوقا به لمولدوفا، ولا يرى شعب مولدوفا، على عكس السلطات، تهديدا من قبل روسيا.
روسيا
الخارجية الروسية
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "هجوم (رئيسة البلاد مايا) ساندو الرهابي ضد روسيا" حول المحاولة المزعومة من قبل روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية، هو محاولة لاحتكار السلطة في ظل أنها لا تحظى بشعبية".وشددت زاخاروفا على أن الشعب المولدوفي، على عكس كيشينيوف الرسمية، لا يرى تهديدا من روسيا، التي كانت وستظل دائما صديقا موثوقا لمولدوفا.وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه هي الخلفية الحقيقية لهجمات المسؤولين المولدوفيين المعادية للروس.وبيّنت زاخاروفا أن التصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات المولدوفية تتجاوز حدود الحس السليم، وعلقت على تصريح رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن روسيا لديها خطط لتحويل الجمهورية إلى نقطة انطلاق للتسلل إلى أوديسا.وختمت: "تبذل الدوائر الحاكمة في مولدوفا وأوصياؤها الأوروبيون قصارى جهدهم، للحفاظ على احتكار السلطة، لكنهم غير متأكدين للغاية من نتيجة الانتخابات البرلمانية في 28 سبتمبر/ أيلول".رئيس مولدوفا السابق: تجاهل ساندو للتعاون مع روسيا كلف البلاد خسائر فادحة
روسيا, الخارجية الروسية
روسيا, الخارجية الروسية

موسكو: روسيا كانت وستبقى صديقا موثوقا لمولدوفا

13:20 GMT 23.09.2025
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لطالما كانت وستظل دائما صديقا موثوقا به لمولدوفا، ولا يرى شعب مولدوفا، على عكس السلطات، تهديدا من قبل روسيا.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: "هجوم (رئيسة البلاد مايا) ساندو الرهابي ضد روسيا" حول المحاولة المزعومة من قبل روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية، هو محاولة لاحتكار السلطة في ظل أنها لا تحظى بشعبية".
وشددت زاخاروفا على أن الشعب المولدوفي، على عكس كيشينيوف الرسمية، لا يرى تهديدا من روسيا، التي كانت وستظل دائما صديقا موثوقا لمولدوفا.
برلمان جمهورية بريدنيستروفيه - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
أوروبا تستعد لاحتلال مولدوفا - جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
08:06 GMT

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "كما يلاحظ خبراء مستقلون، فإن الخوف من هزيمة حقيقية في الانتخابات يجبر المسؤولة في كيشينيوف على" التخلص من الأقنعة" تماما وإظهار موقفها الحقيقي – الازدراء – تجاه مبادئ الحرية والديمقراطية تحت شعارات القوات الموالية للغرب جاءت إلى السلطة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه هي الخلفية الحقيقية لهجمات المسؤولين المولدوفيين المعادية للروس.
وبيّنت زاخاروفا أن التصريحات المناهضة لروسيا من قبل السلطات المولدوفية تتجاوز حدود الحس السليم، وعلقت على تصريح رئيسة مولدوفا مايا ساندو بأن روسيا لديها خطط لتحويل الجمهورية إلى نقطة انطلاق للتسلل إلى أوديسا.
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: "الناتو" يستعد لنشر قواته في أوديسا لترهيب بريدنيستروفيه
08:06 GMT
لقد لفتنا الانتباه مرارا وتكرارا إلى حقيقة أن التصريحات المعادية لروسيا من قبل المسؤولين المولدوفيين غالبا ما تتجاوز ليس فقط حدود الأخلاق الأولية، ولكن أيضا الفطرة السليمة.
وختمت: "تبذل الدوائر الحاكمة في مولدوفا وأوصياؤها الأوروبيون قصارى جهدهم، للحفاظ على احتكار السلطة، لكنهم غير متأكدين للغاية من نتيجة الانتخابات البرلمانية في 28 سبتمبر/ أيلول".
رئيس مولدوفا السابق: تجاهل ساندو للتعاون مع روسيا كلف البلاد خسائر فادحة
