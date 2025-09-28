وزير الري المصري: إثيوبيا خصمت كميات كبيرة من المياه المخصصة لمصر والسودان دون اتفاق
أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن "إثيوبيا خصمت كميات كبيرة من مياه نهر النيل المخصصة لمصر والسودان، خلال سنوات ملء سد النهضة، دون التشاور أو التوصل إلى اتفاق مسبق مع دولتي المصب"، مؤكدًا أن "هذه المياه كانت ستصل إلى مصر والسودان، لولا عمليات التخزين التي نفذتها إثيوبيا".
وخلال حوار أجراه على قناة "النهار" المصرية، أشار سويلم إلى أن "الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية عززت قدرتها على مواجهة تداعيات هذا الخصم"، موضحًا أن "التصريف اليومي لاحتياجات المواطنين من السد العالي يتم وفق حسابات دقيقة لا تحتمل الخطأ".
وأكد الوزير المصري أن "هذه الإجراءات حالت دون تأثر المواطن المصري بشكل مباشر بالضرر الناجم عن تصرفات إثيوبيا".
وأضاف وزير الموارد المائية والري المصري أن "إثيوبيا لم تراعِ احتياجات مصر والسودان، ما تسبب في نقص المياه الواصلة إليهما".
وشدد سويلم على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني لتنظيم تشغيل سد النهضة، حتى بعد اكتمال ملئه وافتتاحه رسميًا، موضحًا أن "إدارة إعادة الملء خلال فترات الجفاف الممتد لا تقل أهمية عن تنظيم التشغيل اليومي للسد".
وفي سبتمبر/ أيلول 2025، افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مشروع "سد النهضة" الكبير رسميا، في حفل شهد حضور عدد من القادة الأفارقة البارزين.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، إلى أن مراسم الافتتاح شارك فيها عدد من القادة الأفارقة، أبرزهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.
كما حضر الافتتاح قيادات إثيوبية رفيعة ومسؤولون في البرلمان ومجلس الاتحاد، إضافة إلى قادة عسكريين على رأسهم رئيس أركان الجيش المارشال برهانو جولا، إضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي افتتاحه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.
وتعتبر مصر أن السد "يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل"، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن "السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد".
