"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية.. صور

على سفوح جبال مطماطة بمحافظة قابس بالجنوب الشرقي لتونس، تتوارى قرية "تاوجوت" الأمازيغية كجزء حي من تاريخ لم ينقطع، وهي القرية الوحيدة في تونس التي صمدت أمام...

قرية تاوجوت ليست مجرد مساكن مبنية في حضن الجبل، بل فضاء يختزل قرونا من التاريخ وطبقات من الموروث الثقافي. أكثر من 120 عائلة، أي ما يزيد على 500 ساكن، يقطنون المكان رغم قسوة الطبيعة وشظف العيش. يزرعون الأرض ويربّون الماشية ويمارسون بعض الحرف التقليدية والتجارة، متشبثين بأرضهم كأنها جزء من كيانهم.وخلافا لقرى أمازيغية أخرى، لا يزال أهالي "تاوجوت" يتحدثون لغتهم الأمازيغية في البيوت والطرقات والأسواق، لغة تحفظها الأغاني والقصص اليومية وتستمر في الانتقال من الآباء إلى الأبناء كعقد أمانة لا يقبل التفريط.بنك للثقافة الأمازيغية"قرية تاوجوت أمازيغية 100%"، هكذا يصفها أحمد القويرح، رئيس جمعية صيانة القرية الأمازيغية في حديثه لـ "سبوتنيك"، مضيفا أنها تضم اليوم 120 عائلة ما زالت تتحدث اللغة الأمازيغية بطلاقة نادرة في تونس.ويؤكد أنها "القرية الوحيدة تقريبا التي تحافظ على الأمازيغية بشكل كامل، مقارنة بقرى مجاورة مثل تامزرط وزراوة، حيث لا يتحدث السكان هناك اللغة بنفس الفصاحة"، "حتى الأطفال في تاوجوت يعلمونهم لغتهم الأصلية منذ نعومة أظفارهم، في مشهد متفرد يجعل قريتهم حصنا من حصون الهوية".الهوية هنا تُقرأ أيضا في الحجر، فالنمط المعماري، كما يروي القويرح، مرّ بمرحلتين؛ الأولى حين كان السكان يسكنون "الغيران" (مساكن تحفر في الجبال) التي حفروها في بطون الجبال بأيديهم، وما تزال آثارها قائمة حتى اليوم شاهدة على أكثر من ألف سنة من الوجود.وتشقّ القرية أيضا أنفاق متصلة ببعضها، كان الأجداد يحتمون بها من غارات الأعداء، لتظل رمزا لحنكة الأسلاف في مواجهة الأخطار. أما الموروث في الملبس، فما زال حاضرا حتى اليوم، فالنساء يرتدين في حياتهن اليومية "الملية" (لباس ترتديه النساء) المستمدة من الثقافة الأمازيغية، بينما تتزين العروس في الأعراس بلباس تقليدي خاص يسمى "العوذي" أو "الحولي" بالعربية (لباس ترتديه العروس الأمازيغية).وتكتمل اللوحة بالأكلات الشعبية التي لم تتخلّ عنها النساء في تاوجوت، مثل "البركوكش" و"البيكاربيزي" و"خبز الحماس" و"خبز المرفوسة"، (أكلات تقليدية أمازيغية) لتبقى القرية فضاء حيا تختزن تفاصيل الموروث الأمازيغي وتعيد إنتاجه جيلا بعد جيل.تاوجوت: بين الصمود والتحدياتويعود صمود الثقافة الأمازيغية في "تاوجوت" بالأساس، كما يؤكد القويرح، إلى غياب الزواج المختلط، فالأهالي يتزوجون من بعضهم البعض، وهو ما يحافظ على اللغة والتقاليد المتوارثة. "من بين 120 عائلة تسكن تاوجوت، لا يوجد أشخاص من خارج القرية"، يوضح محدّثنا، معتبرا أنّ هذا التماسك الاجتماعي أحد أسرار بقاء الهوية.ويروي أحمد القويرح، أن الجمعية في القرية تعمل على موازنة دقيقة بين الأصالة والاندماج، فيقول: "نحرص كجمعية على تعليم الأطفال اللغة العربية حتى لا يجدوا صعوبة عند التحاقهم بمقاعد الدراسة، بما أنّ المناهج التعليمية في تونس تعتمد على العربية"، ويضيف أن ذلك يسهّل عليهم أيضا التواصل مع الناس خارج القرية ممن لا يفقهون الأمازيغية.ورغم توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الثقافية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة الاعتراف باللغة الأمازيغية وثقافة السكان الأصليين وضمان حمايتها وتعزيزها، إلا أن الدولة التونسية لم تتخذ بعد خطوات فعلية في هذا الاتجاه. فما زالت اللغة الأمازيغية خارج البرامج التعليمية الرسمية، ولا تحظى الثقافة الأمازيغية بالدعم اللازم في السياسات العمومية. ويقتصر الاهتمام غالبا على المبادرات الفردية أو جهود المجتمع المدني، في غياب استراتيجية وطنية واضحة لحماية هذا الموروث وتعزيز حضوره في الفضاء العام.وأوضح: "ما نريده هو أن تستثمر الدولة في الثقافة الأمازيغية سياحيا، وأن تعرّف بموروثها من خلال المهرجانات والأنشطة الثقافية".لكن الواقع في تاوجوت بعيد عن هذه الطموحات. يقول القويرح بأسف: "الدولة ليست مهتمة بالقرية التي تعاني العديد من النقائص، أولها أزمة مياه الشرب وتردي البنية التحتية، خاصة الطرقات المؤدية إليها، وهو ما يعيق السياح والباحثين عن زيارتها"، ويشدد على ضرورة أن تلتفت الدولة إلى القرى الأمازيغية، خصوصا تاوجوت التي يصفها بأنها "مركز الثقافة الأمازيغية في تونس"، داعيا إلى حمايتها عبر تشجيع المبادرات الفردية والجمعيات، وترميم المواقع الأثرية، وتوفير مقومات البقاء للعائلات.ويتوقف القويرح عند هاجس آخر لا يقل خطورة، وهو نزوح شباب القرية نحو المدن. فالعشرات من أبناء تاوجوت، كما يشرح، اضطروا لمغادرة القرية بحثا عن فرص عمل وظروف أفضل، وهو ما يهدد استمرار الثقافة الأمازيغية ويجعلها في مواجهة خطر التلاشي، وفقا لقوله.جذور ثقافية تصارع الإهمالورغم هذا التاريخ والحضارة، لم تسلم تاوجوت من التهميش، يوضح، عبد الله، وهو أحد أبناء القرية: "كثير من شباب القرية هاجروا نحو المدن أو خارج البلاد بحثا عن العمل، تاركين وراءهم بيوتا خاوية تئنّ تحت وطأة الإهمال".ومع ذلك، يضيف الشاب، في حديثه لـ"سبوتنيك": "يصرّ بعض السكان على البقاء، يحرسون تراث أجدادهم كما يحرسون نارا خافتة كي لا تنطفئ. فالبيت بالنسبة لنا ليس مجرد مكان، بل ذاكرة وعمر كامل لو غادرناه سنفقد أنفسنا".وشهدت القرية في السنوات الأخيرة حركة سياحية محدودة، إذ تحوّلت إلى وجهة محبوبة لدى الباحثين عن السياحة البديلة، وهنا يشرح عبد الله: "زوّار من تونس وخارجها يتوافدون لاكتشاف سحر المكان، يتجولون بين الأزقة الحجرية ويجلسون مع الأهالي الذين يفتحون بيوتهم للضيوف ويقدّمون أطباقا تقليدية مثل "الكسكسي" الأمازيغي و"الملثوث"، ورغم هذا الاهتمام، يؤكد عبد الله على "التحديات التي تواجه القرية، وضعف البنية التحتية وغياب رؤية رسمية لتثمين الموقع يحدّان من إمكانيات تطويرها سياحيا وثقافيا".ويختم عبد الله حديثه بملاحظة شاعرية عن القرية: "من يقف على مشارف تاوجوت ويشاهد الغروب وهو يلوّن البيوت الحجرية بوهج برتقالي، يدرك أن المكان ليس مجرد قرية، بل روح جماعية متجذرة في الأرض، هي قصيدة حية تحرس الذاكرة الأمازيغية في تونس، وتصر على البقاء رغم كل محاولات النسيان".

