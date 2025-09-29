"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/تاوجوت-القرية-التي-تصون-ذاكرة-الأمازيغ-في-جبال-مطماطة-التونسية-صور-1105407229.html
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية.. صور
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية.. صور
سبوتنيك عربي
على سفوح جبال مطماطة بمحافظة قابس بالجنوب الشرقي لتونس، تتوارى قرية "تاوجوت" الأمازيغية كجزء حي من تاريخ لم ينقطع، وهي القرية الوحيدة في تونس التي صمدت أمام... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T09:18+0000
2025-09-29T09:18+0000
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105403258_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_cb190eeeba8399a0b916e4b75d72e3ba.jpg
قرية تاوجوت ليست مجرد مساكن مبنية في حضن الجبل، بل فضاء يختزل قرونا من التاريخ وطبقات من الموروث الثقافي. أكثر من 120 عائلة، أي ما يزيد على 500 ساكن، يقطنون المكان رغم قسوة الطبيعة وشظف العيش. يزرعون الأرض ويربّون الماشية ويمارسون بعض الحرف التقليدية والتجارة، متشبثين بأرضهم كأنها جزء من كيانهم.وخلافا لقرى أمازيغية أخرى، لا يزال أهالي "تاوجوت" يتحدثون لغتهم الأمازيغية في البيوت والطرقات والأسواق، لغة تحفظها الأغاني والقصص اليومية وتستمر في الانتقال من الآباء إلى الأبناء كعقد أمانة لا يقبل التفريط.بنك للثقافة الأمازيغية"قرية تاوجوت أمازيغية 100%"، هكذا يصفها أحمد القويرح، رئيس جمعية صيانة القرية الأمازيغية في حديثه لـ "سبوتنيك"، مضيفا أنها تضم اليوم 120 عائلة ما زالت تتحدث اللغة الأمازيغية بطلاقة نادرة في تونس.ويؤكد أنها "القرية الوحيدة تقريبا التي تحافظ على الأمازيغية بشكل كامل، مقارنة بقرى مجاورة مثل تامزرط وزراوة، حيث لا يتحدث السكان هناك اللغة بنفس الفصاحة"، "حتى الأطفال في تاوجوت يعلمونهم لغتهم الأصلية منذ نعومة أظفارهم، في مشهد متفرد يجعل قريتهم حصنا من حصون الهوية".الهوية هنا تُقرأ أيضا في الحجر، فالنمط المعماري، كما يروي القويرح، مرّ بمرحلتين؛ الأولى حين كان السكان يسكنون "الغيران" (مساكن تحفر في الجبال) التي حفروها في بطون الجبال بأيديهم، وما تزال آثارها قائمة حتى اليوم شاهدة على أكثر من ألف سنة من الوجود.وتشقّ القرية أيضا أنفاق متصلة ببعضها، كان الأجداد يحتمون بها من غارات الأعداء، لتظل رمزا لحنكة الأسلاف في مواجهة الأخطار. أما الموروث في الملبس، فما زال حاضرا حتى اليوم، فالنساء يرتدين في حياتهن اليومية "الملية" (لباس ترتديه النساء) المستمدة من الثقافة الأمازيغية، بينما تتزين العروس في الأعراس بلباس تقليدي خاص يسمى "العوذي" أو "الحولي" بالعربية (لباس ترتديه العروس الأمازيغية).وتكتمل اللوحة بالأكلات الشعبية التي لم تتخلّ عنها النساء في تاوجوت، مثل "البركوكش" و"البيكاربيزي" و"خبز الحماس" و"خبز المرفوسة"، (أكلات تقليدية أمازيغية) لتبقى القرية فضاء حيا تختزن تفاصيل الموروث الأمازيغي وتعيد إنتاجه جيلا بعد جيل.تاوجوت: بين الصمود والتحدياتويعود صمود الثقافة الأمازيغية في "تاوجوت" بالأساس، كما يؤكد القويرح، إلى غياب الزواج المختلط، فالأهالي يتزوجون من بعضهم البعض، وهو ما يحافظ على اللغة والتقاليد المتوارثة. "من بين 120 عائلة تسكن تاوجوت، لا يوجد أشخاص من خارج القرية"، يوضح محدّثنا، معتبرا أنّ هذا التماسك الاجتماعي أحد أسرار بقاء الهوية.ويروي أحمد القويرح، أن الجمعية في القرية تعمل على موازنة دقيقة بين الأصالة والاندماج، فيقول: "نحرص كجمعية على تعليم الأطفال اللغة العربية حتى لا يجدوا صعوبة عند التحاقهم بمقاعد الدراسة، بما أنّ المناهج التعليمية في تونس تعتمد على العربية"، ويضيف أن ذلك يسهّل عليهم أيضا التواصل مع الناس خارج القرية ممن لا يفقهون الأمازيغية.ورغم توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الثقافية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة الاعتراف باللغة الأمازيغية وثقافة السكان الأصليين وضمان حمايتها وتعزيزها، إلا أن الدولة التونسية لم تتخذ بعد خطوات فعلية في هذا الاتجاه. فما زالت اللغة الأمازيغية خارج البرامج التعليمية الرسمية، ولا تحظى الثقافة الأمازيغية بالدعم اللازم في السياسات العمومية. ويقتصر الاهتمام غالبا على المبادرات الفردية أو جهود المجتمع المدني، في غياب استراتيجية وطنية واضحة لحماية هذا الموروث وتعزيز حضوره في الفضاء العام.وأوضح: "ما نريده هو أن تستثمر الدولة في الثقافة الأمازيغية سياحيا، وأن تعرّف بموروثها من خلال المهرجانات والأنشطة الثقافية".لكن الواقع في تاوجوت بعيد عن هذه الطموحات. يقول القويرح بأسف: "الدولة ليست مهتمة بالقرية التي تعاني العديد من النقائص، أولها أزمة مياه الشرب وتردي البنية التحتية، خاصة الطرقات المؤدية إليها، وهو ما يعيق السياح والباحثين عن زيارتها"، ويشدد على ضرورة أن تلتفت الدولة إلى القرى الأمازيغية، خصوصا تاوجوت التي يصفها بأنها "مركز الثقافة الأمازيغية في تونس"، داعيا إلى حمايتها عبر تشجيع المبادرات الفردية والجمعيات، وترميم المواقع الأثرية، وتوفير مقومات البقاء للعائلات.ويتوقف القويرح عند هاجس آخر لا يقل خطورة، وهو نزوح شباب القرية نحو المدن. فالعشرات من أبناء تاوجوت، كما يشرح، اضطروا لمغادرة القرية بحثا عن فرص عمل وظروف أفضل، وهو ما يهدد استمرار الثقافة الأمازيغية ويجعلها في مواجهة خطر التلاشي، وفقا لقوله.جذور ثقافية تصارع الإهمالورغم هذا التاريخ والحضارة، لم تسلم تاوجوت من التهميش، يوضح، عبد الله، وهو أحد أبناء القرية: "كثير من شباب القرية هاجروا نحو المدن أو خارج البلاد بحثا عن العمل، تاركين وراءهم بيوتا خاوية تئنّ تحت وطأة الإهمال".ومع ذلك، يضيف الشاب، في حديثه لـ"سبوتنيك": "يصرّ بعض السكان على البقاء، يحرسون تراث أجدادهم كما يحرسون نارا خافتة كي لا تنطفئ. فالبيت بالنسبة لنا ليس مجرد مكان، بل ذاكرة وعمر كامل لو غادرناه سنفقد أنفسنا".وشهدت القرية في السنوات الأخيرة حركة سياحية محدودة، إذ تحوّلت إلى وجهة محبوبة لدى الباحثين عن السياحة البديلة، وهنا يشرح عبد الله: "زوّار من تونس وخارجها يتوافدون لاكتشاف سحر المكان، يتجولون بين الأزقة الحجرية ويجلسون مع الأهالي الذين يفتحون بيوتهم للضيوف ويقدّمون أطباقا تقليدية مثل "الكسكسي" الأمازيغي و"الملثوث"، ورغم هذا الاهتمام، يؤكد عبد الله على "التحديات التي تواجه القرية، وضعف البنية التحتية وغياب رؤية رسمية لتثمين الموقع يحدّان من إمكانيات تطويرها سياحيا وثقافيا".ويختم عبد الله حديثه بملاحظة شاعرية عن القرية: "من يقف على مشارف تاوجوت ويشاهد الغروب وهو يلوّن البيوت الحجرية بوهج برتقالي، يدرك أن المكان ليس مجرد قرية، بل روح جماعية متجذرة في الأرض، هي قصيدة حية تحرس الذاكرة الأمازيغية في تونس، وتصر على البقاء رغم كل محاولات النسيان".
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105403258_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_cd947945d300edf4a61ceafb7f7ff977.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك

"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية.. صور

09:18 GMT 29.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
حصري
على سفوح جبال مطماطة بمحافظة قابس بالجنوب الشرقي لتونس، تتوارى قرية "تاوجوت" الأمازيغية كجزء حي من تاريخ لم ينقطع، وهي القرية الوحيدة في تونس التي صمدت أمام رياح التغيير، وحافظ أهلها على لغتهم الأمازيغية "الشِلحة" وموروثهم الثقافي العريق جيلا بعد جيل، كأنهم حراس لذاكرة جماعية ترفض الاندثار.
قرية تاوجوت ليست مجرد مساكن مبنية في حضن الجبل، بل فضاء يختزل قرونا من التاريخ وطبقات من الموروث الثقافي. أكثر من 120 عائلة، أي ما يزيد على 500 ساكن، يقطنون المكان رغم قسوة الطبيعة وشظف العيش. يزرعون الأرض ويربّون الماشية ويمارسون بعض الحرف التقليدية والتجارة، متشبثين بأرضهم كأنها جزء من كيانهم.
وخلافا لقرى أمازيغية أخرى، لا يزال أهالي "تاوجوت" يتحدثون لغتهم الأمازيغية في البيوت والطرقات والأسواق، لغة تحفظها الأغاني والقصص اليومية وتستمر في الانتقال من الآباء إلى الأبناء كعقد أمانة لا يقبل التفريط.
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
بنك للثقافة الأمازيغية
"قرية تاوجوت أمازيغية 100%"، هكذا يصفها أحمد القويرح، رئيس جمعية صيانة القرية الأمازيغية في حديثه لـ "سبوتنيك"، مضيفا أنها تضم اليوم 120 عائلة ما زالت تتحدث اللغة الأمازيغية بطلاقة نادرة في تونس.
ويؤكد أنها "القرية الوحيدة تقريبا التي تحافظ على الأمازيغية بشكل كامل، مقارنة بقرى مجاورة مثل تامزرط وزراوة، حيث لا يتحدث السكان هناك اللغة بنفس الفصاحة"، "حتى الأطفال في تاوجوت يعلمونهم لغتهم الأصلية منذ نعومة أظفارهم، في مشهد متفرد يجعل قريتهم حصنا من حصون الهوية".

ويقول القويرح، إن أهالي القرية لم يكتفوا بالحفاظ على اللغة، بل حافظوا أيضا على عاداتهم ونمط عيشهم كما ورثوه عن الأجداد، ولذلك يرى أن "تاوجوت هي بنك الثقافة الأمازيغية في تونس"، بما تضمه من معمار ولغة ولباس وأكلات تقليدية لا تزال حاضرة في حياتهم اليومية، أما عن معنى اسم القرية، فيوضح أنّ "تاوجوت" تعني "القمة الفيحاء"، وتحمل أيضا معنى "رائحة النعناع".

الهوية هنا تُقرأ أيضا في الحجر، فالنمط المعماري، كما يروي القويرح، مرّ بمرحلتين؛ الأولى حين كان السكان يسكنون "الغيران" (مساكن تحفر في الجبال) التي حفروها في بطون الجبال بأيديهم، وما تزال آثارها قائمة حتى اليوم شاهدة على أكثر من ألف سنة من الوجود.
ويضيف: "جمعية صيانة قرية تاوجوت أحصت نحو 250 غارا محفورا في الصخور، قبل أن ينتقل الأهالي لاحقا إلى بناء المنازل الحجرية التي لا تزال قائمة حتى الآن، على خلاف سكان المدن الذين تخلوا عنها".
وتشقّ القرية أيضا أنفاق متصلة ببعضها، كان الأجداد يحتمون بها من غارات الأعداء، لتظل رمزا لحنكة الأسلاف في مواجهة الأخطار. أما الموروث في الملبس، فما زال حاضرا حتى اليوم، فالنساء يرتدين في حياتهن اليومية "الملية" (لباس ترتديه النساء) المستمدة من الثقافة الأمازيغية، بينما تتزين العروس في الأعراس بلباس تقليدي خاص يسمى "العوذي" أو "الحولي" بالعربية (لباس ترتديه العروس الأمازيغية).
وتكتمل اللوحة بالأكلات الشعبية التي لم تتخلّ عنها النساء في تاوجوت، مثل "البركوكش" و"البيكاربيزي" و"خبز الحماس" و"خبز المرفوسة"، (أكلات تقليدية أمازيغية) لتبقى القرية فضاء حيا تختزن تفاصيل الموروث الأمازيغي وتعيد إنتاجه جيلا بعد جيل.
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
تاوجوت: بين الصمود والتحديات
ويعود صمود الثقافة الأمازيغية في "تاوجوت" بالأساس، كما يؤكد القويرح، إلى غياب الزواج المختلط، فالأهالي يتزوجون من بعضهم البعض، وهو ما يحافظ على اللغة والتقاليد المتوارثة. "من بين 120 عائلة تسكن تاوجوت، لا يوجد أشخاص من خارج القرية"، يوضح محدّثنا، معتبرا أنّ هذا التماسك الاجتماعي أحد أسرار بقاء الهوية.
ويروي أحمد القويرح، أن الجمعية في القرية تعمل على موازنة دقيقة بين الأصالة والاندماج، فيقول: "نحرص كجمعية على تعليم الأطفال اللغة العربية حتى لا يجدوا صعوبة عند التحاقهم بمقاعد الدراسة، بما أنّ المناهج التعليمية في تونس تعتمد على العربية"، ويضيف أن ذلك يسهّل عليهم أيضا التواصل مع الناس خارج القرية ممن لا يفقهون الأمازيغية.
ورغم توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الثقافية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة الاعتراف باللغة الأمازيغية وثقافة السكان الأصليين وضمان حمايتها وتعزيزها، إلا أن الدولة التونسية لم تتخذ بعد خطوات فعلية في هذا الاتجاه. فما زالت اللغة الأمازيغية خارج البرامج التعليمية الرسمية، ولا تحظى الثقافة الأمازيغية بالدعم اللازم في السياسات العمومية. ويقتصر الاهتمام غالبا على المبادرات الفردية أو جهود المجتمع المدني، في غياب استراتيجية وطنية واضحة لحماية هذا الموروث وتعزيز حضوره في الفضاء العام.
ويضع القويرح الأمر في سياقه الأوسع، مذكرا بأن "80% من سكان شمال أفريقيا هم من أصول أمازيغية، لكن 5 بالمائة فقط ما زالوا ينطقون الأمازيغية"، وهي نسبة ضئيلة في نظره. لذلك لا يرى أنّ تدريس الأمازيغية في المدارس هو الشرط الوحيد لحماية الثقافة.
وأوضح: "ما نريده هو أن تستثمر الدولة في الثقافة الأمازيغية سياحيا، وأن تعرّف بموروثها من خلال المهرجانات والأنشطة الثقافية".
لكن الواقع في تاوجوت بعيد عن هذه الطموحات. يقول القويرح بأسف: "الدولة ليست مهتمة بالقرية التي تعاني العديد من النقائص، أولها أزمة مياه الشرب وتردي البنية التحتية، خاصة الطرقات المؤدية إليها، وهو ما يعيق السياح والباحثين عن زيارتها"، ويشدد على ضرورة أن تلتفت الدولة إلى القرى الأمازيغية، خصوصا تاوجوت التي يصفها بأنها "مركز الثقافة الأمازيغية في تونس"، داعيا إلى حمايتها عبر تشجيع المبادرات الفردية والجمعيات، وترميم المواقع الأثرية، وتوفير مقومات البقاء للعائلات.
ويتوقف القويرح عند هاجس آخر لا يقل خطورة، وهو نزوح شباب القرية نحو المدن. فالعشرات من أبناء تاوجوت، كما يشرح، اضطروا لمغادرة القرية بحثا عن فرص عمل وظروف أفضل، وهو ما يهدد استمرار الثقافة الأمازيغية ويجعلها في مواجهة خطر التلاشي، وفقا لقوله.
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
© Sputnik . Mariam.Gadera"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
تاوجوت.. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
"تاوجوت".. القرية التي تصون ذاكرة الأمازيغ في جبال مطماطة التونسية
© Sputnik . Mariam.Gadera
جذور ثقافية تصارع الإهمال
ورغم هذا التاريخ والحضارة، لم تسلم تاوجوت من التهميش، يوضح، عبد الله، وهو أحد أبناء القرية: "كثير من شباب القرية هاجروا نحو المدن أو خارج البلاد بحثا عن العمل، تاركين وراءهم بيوتا خاوية تئنّ تحت وطأة الإهمال".
ومع ذلك، يضيف الشاب، في حديثه لـ"سبوتنيك": "يصرّ بعض السكان على البقاء، يحرسون تراث أجدادهم كما يحرسون نارا خافتة كي لا تنطفئ. فالبيت بالنسبة لنا ليس مجرد مكان، بل ذاكرة وعمر كامل لو غادرناه سنفقد أنفسنا".
وشهدت القرية في السنوات الأخيرة حركة سياحية محدودة، إذ تحوّلت إلى وجهة محبوبة لدى الباحثين عن السياحة البديلة، وهنا يشرح عبد الله: "زوّار من تونس وخارجها يتوافدون لاكتشاف سحر المكان، يتجولون بين الأزقة الحجرية ويجلسون مع الأهالي الذين يفتحون بيوتهم للضيوف ويقدّمون أطباقا تقليدية مثل "الكسكسي" الأمازيغي و"الملثوث"، ورغم هذا الاهتمام، يؤكد عبد الله على "التحديات التي تواجه القرية، وضعف البنية التحتية وغياب رؤية رسمية لتثمين الموقع يحدّان من إمكانيات تطويرها سياحيا وثقافيا".
ويضيف: "قضية تاوجوت ليست مجرد مسألة سياحة أو عمران، بل هي جزء من النقاش الأوسع حول الهوية الأمازيغية في تونس، إن حماية القرية اليوم تعني الدفاع عن تنوّع الهوية التونسية وعن غنى فسيفسائها الثقافي".
ويختم عبد الله حديثه بملاحظة شاعرية عن القرية: "من يقف على مشارف تاوجوت ويشاهد الغروب وهو يلوّن البيوت الحجرية بوهج برتقالي، يدرك أن المكان ليس مجرد قرية، بل روح جماعية متجذرة في الأرض، هي قصيدة حية تحرس الذاكرة الأمازيغية في تونس، وتصر على البقاء رغم كل محاولات النسيان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала