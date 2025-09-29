ترامب سيحضر اجتماع قيادات البنتاغون في ولاية فيرجينيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250929/ترامب-سيحضر-اجتماع-قيادات-البنتاغون-في-ولاية-فيرجينيا-1105440490.html
ترامب سيحضر اجتماع قيادات البنتاغون في ولاية فيرجينيا
ترامب سيحضر اجتماع قيادات البنتاغون في ولاية فيرجينيا
سبوتنيك عربي
من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مفاجئا لقادة الأركان في البنتاغون، والذي دعا إليه وزير الدفاع، بيت هيغسث. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T22:34+0000
2025-09-29T22:34+0000
ترامب
وزير الدفاع الأمريكي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_926a2576d5c02072a15f7292c30d7e4e.jpg
واشنطن –سبوتنيك. ومن المتوقع أن يُطلع هيغسث، خلال الاجتماع الذي سُيعقد في قاعدة كوانتيكو التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في فيرجينيا، الجنرالات والأميرالات على خطة إدارة ترامب لإعادة هيكلة وزارة الدفاع وتحويلها إلى "وزارة الحرب".بالإضافة إلى ذلك سيضع ترامب متطلبات جديدة للعسكريين، وتعزيز الرؤية العسكرية الجديدة التي تُعرف باسم "روح القتال".ومن المتوقع أيضًا حضور عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين من مناطق النزاعات، بالإضافة إلى قيادات عسكرية رفيعة المستوى متمركزة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
https://sarabic.ae/20250905/وزير-الحرب-الأمريكي-بعد-تغيير-اسم-البنتاغون-سنقاتل-لننتصر-باستخدام-أقصى-درجات-الفتك-1104560556.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104754527_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_0c817110d07be56cb1c34ac4570d2750.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, وزير الدفاع الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, وزير الدفاع الأمريكي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب سيحضر اجتماع قيادات البنتاغون في ولاية فيرجينيا

22:34 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مفاجئا لقادة الأركان في البنتاغون، والذي دعا إليه وزير الدفاع، بيت هيغسث.
واشنطن –سبوتنيك. ومن المتوقع أن يُطلع هيغسث، خلال الاجتماع الذي سُيعقد في قاعدة كوانتيكو التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في فيرجينيا، الجنرالات والأميرالات على خطة إدارة ترامب لإعادة هيكلة وزارة الدفاع وتحويلها إلى "وزارة الحرب".
بالإضافة إلى ذلك سيضع ترامب متطلبات جديدة للعسكريين، وتعزيز الرؤية العسكرية الجديدة التي تُعرف باسم "روح القتال".
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير الحرب الأمريكي: بعد تغيير اسم البنتاغون سنقاتل لننتصر باستخدام "أقصى درجات الفتك"
5 سبتمبر, 23:16 GMT
ومن المتوقع أيضًا حضور عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين من مناطق النزاعات، بالإضافة إلى قيادات عسكرية رفيعة المستوى متمركزة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала