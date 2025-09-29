https://sarabic.ae/20250929/ترامب-سيحضر-اجتماع-قيادات-البنتاغون-في-ولاية-فيرجينيا-1105440490.html
ترامب سيحضر اجتماع قيادات البنتاغون في ولاية فيرجينيا
من المقرر أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مفاجئا لقادة الأركان في البنتاغون، والذي دعا إليه وزير الدفاع، بيت هيغسث.
واشنطن –سبوتنيك. ومن المتوقع أن يُطلع هيغسث، خلال الاجتماع الذي سُيعقد في قاعدة كوانتيكو التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في فيرجينيا، الجنرالات والأميرالات على خطة إدارة ترامب لإعادة هيكلة وزارة الدفاع وتحويلها إلى "وزارة الحرب".بالإضافة إلى ذلك سيضع ترامب متطلبات جديدة للعسكريين، وتعزيز الرؤية العسكرية الجديدة التي تُعرف باسم "روح القتال".ومن المتوقع أيضًا حضور عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين من مناطق النزاعات، بالإضافة إلى قيادات عسكرية رفيعة المستوى متمركزة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
واشنطن –سبوتنيك. ومن المتوقع أن يُطلع هيغسث، خلال الاجتماع الذي سُيعقد في قاعدة كوانتيكو التابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في فيرجينيا، الجنرالات والأميرالات على خطة إدارة ترامب لإعادة هيكلة وزارة الدفاع وتحويلها إلى "وزارة الحرب".
بالإضافة إلى ذلك سيضع ترامب متطلبات جديدة للعسكريين
، وتعزيز الرؤية العسكرية الجديدة التي تُعرف باسم "روح القتال".
ومن المتوقع أيضًا حضور عدد من كبار القادة العسكريين الأمريكيين من مناطق النزاعات، بالإضافة إلى قيادات عسكرية رفيعة المستوى متمركزة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.