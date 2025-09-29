https://sarabic.ae/20250929/روسيا-أدوية-علاج-سرطان-الدم-والأورام-الخبيثة-تصل-إلى-مراحلها-النهائية-----1105424343.html
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أن الأدوية الروسية لعلاج سرطان الدم والأدوية المضادة للأورام الخبيثة، في مراحلها النهائية من التطوير. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ميشوستين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر "اتحاد التقنيات الجديدة: بناء صناعة المستقبل" في العاصمة البيلاروسية مينسك: "هناك أدوية متقدمة أخرى في مراحلها النهائية من التطوير، لعلاج سرطان الدم والأدوية المضادة للأورام".وقال الدكتور في العلوم البيولوجية ونائب رئيس جامعة ماري للأنشطة الابتكارية، قسطنطين بيلوسلودتسيف، إن "نتائج الأبحاث أظهرت أن المادة الجديدة تثبط بشكل فعال نمو الخلايا الخبيثة المختلفة، بما في ذلك سرطان الكبد سرطان الرئة الغدي سرطان القولون والمستقيم واللوكيميا، وتظهر فعاليتها حتى عند التراكيز المنخفضة، ما يجعلها واعدة بشكل خاص لتطوير الأدوية".علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطاندراسة: استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
وقال ميشوستين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر "اتحاد التقنيات الجديدة: بناء صناعة المستقبل" في العاصمة البيلاروسية مينسك: "هناك أدوية متقدمة أخرى في مراحلها النهائية من التطوير، لعلاج سرطان الدم والأدوية المضادة للأورام".
ونوّه ميشوستين بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته صناعة الأدوية المحلية، وذكر أن العلماء الروس قد ابتكروا أول دواء أصلي للعلاج الجيني للـ"هيموفيليا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، أن علماء من جامعة ولاية ماري (MarGU) الروسية، بالتعاون مع زملاء من مركز أبحاث أوفا الفيدرالي التابع لأكاديمية العلوم الروسية (UFRC RAS)، وفي إطار برنامج "الأولوية 2030"، طوروا مركبا جديدا قد يشكل أساسا لإنتاج أدوية مبتكرة مضادة للأورام الخبيثة.
وقال الدكتور في العلوم البيولوجية ونائب رئيس جامعة ماري للأنشطة الابتكارية، قسطنطين بيلوسلودتسيف، إن "نتائج الأبحاث أظهرت أن المادة الجديدة تثبط بشكل فعال نمو الخلايا الخبيثة المختلفة، بما في ذلك سرطان الكبد سرطان الرئة الغدي سرطان القولون والمستقيم واللوكيميا، وتظهر فعاليتها حتى عند التراكيز المنخفضة، ما يجعلها واعدة بشكل خاص لتطوير الأدوية".