روسيا.. أدوية علاج سرطان الدم والأورام الخبيثة تصل إلى مراحلها النهائية

16:08 GMT 29.09.2025
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، أن الأدوية الروسية لعلاج سرطان الدم والأدوية المضادة للأورام الخبيثة، في مراحلها النهائية من التطوير.
وقال ميشوستين، خلال كلمته في الجلسة العامة لمؤتمر "اتحاد التقنيات الجديدة: بناء صناعة المستقبل" في العاصمة البيلاروسية مينسك: "هناك أدوية متقدمة أخرى في مراحلها النهائية من التطوير، لعلاج سرطان الدم والأدوية المضادة للأورام".

ونوّه ميشوستين بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته صناعة الأدوية المحلية، وذكر أن العلماء الروس قد ابتكروا أول دواء أصلي للعلاج الجيني للـ"هيموفيليا".

أدوية لعلاج السرطان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان
06:27 GMT

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية، أن علماء من جامعة ولاية ماري (MarGU) الروسية، بالتعاون مع زملاء من مركز أبحاث أوفا الفيدرالي التابع لأكاديمية العلوم الروسية (UFRC RAS)، وفي إطار برنامج "الأولوية 2030"، طوروا مركبا جديدا قد يشكل أساسا لإنتاج أدوية مبتكرة مضادة للأورام الخبيثة.

وقال الدكتور في العلوم البيولوجية ونائب رئيس جامعة ماري للأنشطة الابتكارية، قسطنطين بيلوسلودتسيف، إن "نتائج الأبحاث أظهرت أن المادة الجديدة تثبط بشكل فعال نمو الخلايا الخبيثة المختلفة، بما في ذلك سرطان الكبد سرطان الرئة الغدي سرطان القولون والمستقيم واللوكيميا، وتظهر فعاليتها حتى عند التراكيز المنخفضة، ما يجعلها واعدة بشكل خاص لتطوير الأدوية".
