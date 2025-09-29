https://sarabic.ae/20250929/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتقليل-الآثار-الجانبية-لعلاج-السرطان-1105388405.html
علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان
علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان
سبوتنيك عربي
تمكن المتخصصون من جامعة سانت بطرسبرغ للعلوم التطبيقية، كجزء من فريق بحثي، من زيادة فعالية التوصيل المستهدف للأدوية المضادة للسرطان إلى الورم. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T06:27+0000
2025-09-29T06:27+0000
2025-09-29T06:27+0000
مجتمع
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102228/08/1022280871_0:137:3001:1825_1920x0_80_0_0_6a8f578023c83284f0f09716ca38d73a.jpg
وتوصل العلماء، إلى أنه عند طلاء الجسيمات النانوية الطبية بمزيج من المواد التي تشكل ثلث الدماغ، من الممكن إطلاق المادة الفعالة في الخلايا السرطانية مع تأثير ضئيل على الأنسجة السليمة.وقال الباحث في الجامعة سيرغي شيبيلوفسكيخ، إن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي — تساقط الشعر والغثيان والتعب — تتسبب بها الأدوية السامة لا تؤثر فقط على الورم، ولكن أيضا على الخلايا السليمة.وأضاف: "إن سلوك الأدوية في جسم المريض يقلل أيضا من الفعالية الكلية للعلاج، فقط جزء صغير من الدواء المدار يصل إلى هدفه".وقد وجد العلماء وزملاؤهم من جامعة "إتمو"، أن وضع خليط من المواد البيولوجية على سطح الجسيمات النانوية يمكن أن تقلل من استهداف الحاوية تانانوية للخلايا السليمة، وبالتالي تقديم المادة الفعالة على وجه التحديد إلى الهدف.وأضاف الباحث: "استخدم العلماء الليسيثين، وهو مزيج من الدهون الطبيعية والأحماض الدهنية ومكونات أخرى، كطلاء للحاويات النانوية، أنه يتكون من 30 في المائة من دماغ الإنسان، لذا فإن مثل هذا الدواء لن يسبب الرفض ورد الفعل المناعي".بعد تصريحات ترامب... هل "الباراسيتامول" يسبب التوحد لدى الأطفال؟
https://sarabic.ae/20250926/علماء-روس-يطورون-تقنية-لتحسين-كفاءة-الحصادات-الزراعية-1105301646.html
https://sarabic.ae/20250927/دراسة-تكشف-أن-الموسيقيين-يشعرون-بألم-أخف-مقارنة-بالآخرين-1105324680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102228/08/1022280871_192:0:2807:1961_1920x0_80_0_0_4fabb729fe209f3460d22ee8b28c6fcc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان
تمكن المتخصصون من جامعة سانت بطرسبرغ للعلوم التطبيقية، كجزء من فريق بحثي، من زيادة فعالية التوصيل المستهدف للأدوية المضادة للسرطان إلى الورم.
وتوصل العلماء، إلى أنه عند طلاء الجسيمات النانوية الطبية بمزيج من المواد التي تشكل ثلث الدماغ، من الممكن إطلاق المادة الفعالة في الخلايا السرطانية مع تأثير ضئيل على الأنسجة السليمة.
وقال الباحث في الجامعة سيرغي شيبيلوفسكيخ، إن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي — تساقط الشعر والغثيان والتعب — تتسبب بها الأدوية السامة لا تؤثر فقط على الورم، ولكن أيضا على الخلايا السليمة.
وأضاف: "إن سلوك الأدوية في جسم المريض يقلل أيضا من الفعالية الكلية للعلاج، فقط جزء صغير من الدواء المدار يصل إلى هدفه".
وأضاف العالم أنه من أجل تنفيذ نقل الأدوية المستهدف إلى منطقة الورم، من الممكن استخدام ناقلات النانو — "حاويات" تحمي المادة الفعالة من البيئة الخارجية ويمكن التحكم فيها من الخارج، من الممكن إرفاق مؤشرات بمثل هذه "الحاويات" التي ستكون خاصة بالخلايا السرطانية فقط ، ولكن ليس للخلايا السليمة.
وقد وجد العلماء وزملاؤهم من جامعة "إتمو"، أن وضع خليط من المواد البيولوجية على سطح الجسيمات النانوية يمكن أن تقلل من استهداف الحاوية تانانوية للخلايا السليمة، وبالتالي تقديم المادة الفعالة على وجه التحديد إلى الهدف.
وأوضح شيبيلوفسكيخ: وفقا لنتائجنا، يتم إطلاق نحو 80 في المائة من المادة الفعالة من حاوية نانوية تتكون من ثاني أكسيد السيليكون، ومغطاة بقشرة دهنية من الليسيثين، وتحديدا في الخلايا السرطاني. في الوقت ذاته، يتم إطالة التأثير، حيث لا يتم إطلاق الدواء على الفور تماما، ولكن بشكل تدريجي، مما يؤدي إلى تأثير تراكمي في مساحة الورم.
وأضاف الباحث: "استخدم العلماء الليسيثين، وهو مزيج من الدهون الطبيعية والأحماض الدهنية ومكونات أخرى، كطلاء للحاويات النانوية، أنه يتكون من 30 في المائة من دماغ الإنسان، لذا فإن مثل هذا الدواء لن يسبب الرفض ورد الفعل المناعي".