مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
وتوصل العلماء، إلى أنه عند طلاء الجسيمات النانوية الطبية بمزيج من المواد التي تشكل ثلث الدماغ، من الممكن إطلاق المادة الفعالة في الخلايا السرطانية مع تأثير ضئيل على الأنسجة السليمة.وقال الباحث في الجامعة سيرغي شيبيلوفسكيخ، إن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي — تساقط الشعر والغثيان والتعب — تتسبب بها الأدوية السامة لا تؤثر فقط على الورم، ولكن أيضا على الخلايا السليمة.وأضاف: "إن سلوك الأدوية في جسم المريض يقلل أيضا من الفعالية الكلية للعلاج، فقط جزء صغير من الدواء المدار يصل إلى هدفه".وقد وجد العلماء وزملاؤهم من جامعة "إتمو"، أن وضع خليط من المواد البيولوجية على سطح الجسيمات النانوية يمكن أن تقلل من استهداف الحاوية تانانوية للخلايا السليمة، وبالتالي تقديم المادة الفعالة على وجه التحديد إلى الهدف.وأضاف الباحث: "استخدم العلماء الليسيثين، وهو مزيج من الدهون الطبيعية والأحماض الدهنية ومكونات أخرى، كطلاء للحاويات النانوية، أنه يتكون من 30 في المائة من دماغ الإنسان، لذا فإن مثل هذا الدواء لن يسبب الرفض ورد الفعل المناعي".بعد تصريحات ترامب... هل "الباراسيتامول" يسبب التوحد لدى الأطفال؟
علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان

06:27 GMT 29.09.2025
تمكن المتخصصون من جامعة سانت بطرسبرغ للعلوم التطبيقية، كجزء من فريق بحثي، من زيادة فعالية التوصيل المستهدف للأدوية المضادة للسرطان إلى الورم.
وتوصل العلماء، إلى أنه عند طلاء الجسيمات النانوية الطبية بمزيج من المواد التي تشكل ثلث الدماغ، من الممكن إطلاق المادة الفعالة في الخلايا السرطانية مع تأثير ضئيل على الأنسجة السليمة.
وقال الباحث في الجامعة سيرغي شيبيلوفسكيخ، إن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي — تساقط الشعر والغثيان والتعب — تتسبب بها الأدوية السامة لا تؤثر فقط على الورم، ولكن أيضا على الخلايا السليمة.
وأضاف: "إن سلوك الأدوية في جسم المريض يقلل أيضا من الفعالية الكلية للعلاج، فقط جزء صغير من الدواء المدار يصل إلى هدفه".
يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ حوالي سالب 27 درجة مئوية على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
مجتمع
علماء روس يطورون تقنية لتحسين كفاءة الحصادات الزراعية
26 سبتمبر, 14:29 GMT

وأضاف العالم أنه من أجل تنفيذ نقل الأدوية المستهدف إلى منطقة الورم، من الممكن استخدام ناقلات النانو — "حاويات" تحمي المادة الفعالة من البيئة الخارجية ويمكن التحكم فيها من الخارج، من الممكن إرفاق مؤشرات بمثل هذه "الحاويات" التي ستكون خاصة بالخلايا السرطانية فقط ، ولكن ليس للخلايا السليمة.

وقد وجد العلماء وزملاؤهم من جامعة "إتمو"، أن وضع خليط من المواد البيولوجية على سطح الجسيمات النانوية يمكن أن تقلل من استهداف الحاوية تانانوية للخلايا السليمة، وبالتالي تقديم المادة الفعالة على وجه التحديد إلى الهدف.
كمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
مجتمع
دراسة تكشف أن الموسيقيين يشعرون بألم أخف مقارنة بالآخرين
27 سبتمبر, 10:44 GMT

وأوضح شيبيلوفسكيخ: وفقا لنتائجنا، يتم إطلاق نحو 80 في المائة من المادة الفعالة من حاوية نانوية تتكون من ثاني أكسيد السيليكون، ومغطاة بقشرة دهنية من الليسيثين، وتحديدا في الخلايا السرطاني. في الوقت ذاته، يتم إطالة التأثير، حيث لا يتم إطلاق الدواء على الفور تماما، ولكن بشكل تدريجي، مما يؤدي إلى تأثير تراكمي في مساحة الورم.

وأضاف الباحث: "استخدم العلماء الليسيثين، وهو مزيج من الدهون الطبيعية والأحماض الدهنية ومكونات أخرى، كطلاء للحاويات النانوية، أنه يتكون من 30 في المائة من دماغ الإنسان، لذا فإن مثل هذا الدواء لن يسبب الرفض ورد الفعل المناعي".
