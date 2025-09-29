https://sarabic.ae/20250929/علماء-روس-يطورون-طريقة-لتقليل-الآثار-الجانبية-لعلاج-السرطان-1105388405.html

علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان

علماء روس يطورون طريقة لتقليل الآثار الجانبية لعلاج السرطان

سبوتنيك عربي

تمكن المتخصصون من جامعة سانت بطرسبرغ للعلوم التطبيقية، كجزء من فريق بحثي، من زيادة فعالية التوصيل المستهدف للأدوية المضادة للسرطان إلى الورم. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T06:27+0000

2025-09-29T06:27+0000

2025-09-29T06:27+0000

مجتمع

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102228/08/1022280871_0:137:3001:1825_1920x0_80_0_0_6a8f578023c83284f0f09716ca38d73a.jpg

وتوصل العلماء، إلى أنه عند طلاء الجسيمات النانوية الطبية بمزيج من المواد التي تشكل ثلث الدماغ، من الممكن إطلاق المادة الفعالة في الخلايا السرطانية مع تأثير ضئيل على الأنسجة السليمة.وقال الباحث في الجامعة سيرغي شيبيلوفسكيخ، إن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي — تساقط الشعر والغثيان والتعب — تتسبب بها الأدوية السامة لا تؤثر فقط على الورم، ولكن أيضا على الخلايا السليمة.وأضاف: "إن سلوك الأدوية في جسم المريض يقلل أيضا من الفعالية الكلية للعلاج، فقط جزء صغير من الدواء المدار يصل إلى هدفه".وقد وجد العلماء وزملاؤهم من جامعة "إتمو"، أن وضع خليط من المواد البيولوجية على سطح الجسيمات النانوية يمكن أن تقلل من استهداف الحاوية تانانوية للخلايا السليمة، وبالتالي تقديم المادة الفعالة على وجه التحديد إلى الهدف.وأضاف الباحث: "استخدم العلماء الليسيثين، وهو مزيج من الدهون الطبيعية والأحماض الدهنية ومكونات أخرى، كطلاء للحاويات النانوية، أنه يتكون من 30 في المائة من دماغ الإنسان، لذا فإن مثل هذا الدواء لن يسبب الرفض ورد الفعل المناعي".بعد تصريحات ترامب... هل "الباراسيتامول" يسبب التوحد لدى الأطفال؟

https://sarabic.ae/20250926/علماء-روس-يطورون-تقنية-لتحسين-كفاءة-الحصادات-الزراعية-1105301646.html

https://sarabic.ae/20250927/دراسة-تكشف-أن-الموسيقيين-يشعرون-بألم-أخف-مقارنة-بالآخرين-1105324680.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم