علماء روس يطورون تقنية لتحسين كفاءة الحصادات الزراعية

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الرابع من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
حصاد الأسبوع
خبير: استبعاد طرف أساسي في لقاء ترامب مع قادة دول عربية يثير شكوكا حول نواياه الداعمة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا وإسرائيل تقتربان من توقيع اتفاق لخفض التصعيد، ما تفاصيله؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250926/علماء-روس-يطورون-تقنية-لتحسين-كفاءة-الحصادات-الزراعية-1105301646.html
علماء روس يطورون تقنية لتحسين كفاءة الحصادات الزراعية
علماء روس يطورون تقنية لتحسين كفاءة الحصادات الزراعية
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من جامعة روستوف-نا-دونو التقنية، في تطوير نهج جديد سيحسّن كفاءة حصادات الحبوب، وذلك باستخدام برنامج متخصص يساعد في تصميم وضبط أجزاء عمل معدات... 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T14:29+0000
2025-09-26T14:29+0000
مجتمع
علوم
حصادة
حصادة آلية
روسيا
علماء
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0d/1084040696_0:278:3051:1994_1920x0_80_0_0_99e42d28aa906acb6f283700925f0a16.jpg
يطلق على الجزء العامل في الحصادة، والذي ينقل الحبوب داخل الآلة ويفرغها، اسم الناقل اللولبي، وفقاً لمهندسين من جامعة روستوف-نا-دونو التقنية. ينقل هذا الناقل الحبوب عن طريق تدوير عمود ذو شفرات حلزونية يحرّك الحبوب المحصودة.يقول أندريه بوتوفتشينكو، الأستاذ في معهد "روستسيلماش" للهندسة الميكانيكية المتقدمة بجامعة روستوف-نا-دونو التقنية: "يستخدم هذا التصميم في جميع حصادات الحبوب الحديثة، ولكن معاييره وأنماط تشغيله تحدّد دون مراعاة الخصائص المتنوعة للمحصول المراد حصاده. على سبيل المثال، تختلف حبوب الشعير والكتان وبذور اللفت والذرة ودوار الشمس والقمح في سيولتها وكثافتها وخصائص أخرى، والتي يجب مراعاتها عند تحديد أوضاع التشغيل".ولاختيار معايير التشغيل المثلى لناقلات المثقاب في حصادات الحبوب، طوّر العلماء نموذجًا رقميًا يأخذ في الاعتبار سلوك كل نوع من الحبوب في المحصول المختار. وأوضحت الجامعة أن هذا النهج شامل ويسمح بتغييرات عشوائية في المعايير الهندسية لناقل المثقاب نفسه.وأوضح العالم أن هذا النهج في تصميم أجزاء عمل الحصادة سيقصّر مسار الحبوب عبر ناقل اللولب ويقلل من استهلاك الآلة للطاقة. كما سيقلل الحمل على العمود واللولب، مما يطيل عمرهما الافتراضي ويخفض تكاليف التشغيل.يشار إلى نتائج هذا العمل تعدّ جزءًا من مشروع ينفّذه مركز "دون" للهندسة التابع لجامعة روستوف-نا-دونو التقنية، لإنشاء نسخة رقمية من حصادة، وهي نسخة افتراضية من آلة حقيقية يمكن استخدامها لتحسين حصاد مختلف المحاصيل.علماء روس يبتكرون أصناف قمح مقاومة لمرض الفيوزاريومبراءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا
https://sarabic.ae/20250812/وداعا-للمزارع-جرار-ذاتي-القيادة-في-الصين-يقود-دورة-زراعية-كاملة-فيديو-1103641807.html
https://sarabic.ae/20250703/علماء-روس-ينجحون-بإنتاج-شعير-مطور-يحتوي-على-خصائص-قيمة-1102319450.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/0d/1084040696_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_38b7bd2fbfca36c0a6f5120ab8e77013.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, حصادة, حصادة آلية, روسيا, علماء, علماء روس
علوم, حصادة, حصادة آلية, روسيا, علماء, علماء روس

علماء روس يطورون تقنية لتحسين كفاءة الحصادات الزراعية

14:29 GMT 26.09.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصوريقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ حوالي سالب 27 درجة مئوية على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك.
يقوم جرار بإزالة الثلوج عند درجة حرارة هواء تبلغ حوالي سالب 27 درجة مئوية على جسر ينيسي المركزي في كراسنويارسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نجح علماء روس من جامعة روستوف-نا-دونو التقنية، في تطوير نهج جديد سيحسّن كفاءة حصادات الحبوب، وذلك باستخدام برنامج متخصص يساعد في تصميم وضبط أجزاء عمل معدات الحصاد، وبالتالي سيقلل من تلف الحبوب ويقلّل من تآكلها.
يطلق على الجزء العامل في الحصادة، والذي ينقل الحبوب داخل الآلة ويفرغها، اسم الناقل اللولبي، وفقاً لمهندسين من جامعة روستوف-نا-دونو التقنية. ينقل هذا الناقل الحبوب عن طريق تدوير عمود ذو شفرات حلزونية يحرّك الحبوب المحصودة.
يقول أندريه بوتوفتشينكو، الأستاذ في معهد "روستسيلماش" للهندسة الميكانيكية المتقدمة بجامعة روستوف-نا-دونو التقنية: "يستخدم هذا التصميم في جميع حصادات الحبوب الحديثة، ولكن معاييره وأنماط تشغيله تحدّد دون مراعاة الخصائص المتنوعة للمحصول المراد حصاده. على سبيل المثال، تختلف حبوب الشعير والكتان وبذور اللفت والذرة ودوار الشمس والقمح في سيولتها وكثافتها وخصائص أخرى، والتي يجب مراعاتها عند تحديد أوضاع التشغيل".
جرار زراعي صيني ذاتي القيادة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
مجتمع
"وداعا للمزارع".. جرار ذاتي القيادة في الصين يقود دورة زراعية كاملة.. فيديو
12 أغسطس, 13:23 GMT
ولاختيار معايير التشغيل المثلى لناقلات المثقاب في حصادات الحبوب، طوّر العلماء نموذجًا رقميًا يأخذ في الاعتبار سلوك كل نوع من الحبوب في المحصول المختار. وأوضحت الجامعة أن هذا النهج شامل ويسمح بتغييرات عشوائية في المعايير الهندسية لناقل المثقاب نفسه.
وأضاف بوتوفتشينكو: "وكما هو الحال مع أي سيارة مزودة بعجلة قيادة ومحرك وعجلات، فإن معظم ناقلات اللولب مصممة بشكل مشابه. ومع ذلك، تعتمد معاييرها الهندسية على قطر اللولب وزاويته، كما تعتمد قوة المحرك على سرعة عمود المرفق وإزاحة المحرك. يتيح لنا نهجنا تحديد اختناقات التصميم وتحسينها في مرحلة تصميم جديد، باستخدام المعايير الفعلية لناقل لولبي محدد، مما يجعله مناسبًا لجميع آلات الحصاد".
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
مجتمع
علماء روس ينجحون بإنتاج شعير مطور يحتوي على خصائص قيمة
3 يوليو, 13:52 GMT
وأوضح العالم أن هذا النهج في تصميم أجزاء عمل الحصادة سيقصّر مسار الحبوب عبر ناقل اللولب ويقلل من استهلاك الآلة للطاقة. كما سيقلل الحمل على العمود واللولب، مما يطيل عمرهما الافتراضي ويخفض تكاليف التشغيل.
يشار إلى نتائج هذا العمل تعدّ جزءًا من مشروع ينفّذه مركز "دون" للهندسة التابع لجامعة روستوف-نا-دونو التقنية، لإنشاء نسخة رقمية من حصادة، وهي نسخة افتراضية من آلة حقيقية يمكن استخدامها لتحسين حصاد مختلف المحاصيل.
علماء روس يبتكرون أصناف قمح مقاومة لمرض الفيوزاريوم
براءة اختراع لصنف جديد من الفول السوداني في روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала