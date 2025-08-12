https://sarabic.ae/20250812/وداعا-للمزارع-جرار-ذاتي-القيادة-في-الصين-يقود-دورة-زراعية-كاملة-فيديو-1103641807.html
"وداعا للمزارع".. جرار ذاتي القيادة في الصين يقود دورة زراعية كاملة.. فيديو
"وداعا للمزارع".. جرار ذاتي القيادة في الصين يقود دورة زراعية كاملة.. فيديو
بلغت ثور ة الذكاء الصناعي أوجها في الآونة الأخيرة، إذ يعتمد العالم عليه بشكل كبير في مختلف مجالات الحياة. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
وتنوعت أشكال الذكاء الصناعي، من محركات البحث، إلى الروبوتات، وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، وغير ذلك.وفيما اعتبر البعض الذكاء الصناعي نعمة، عده البعض الآخر نقمة، بس شدة الاتكالية عليه، ولأنه بدأ بسلب الوظائف من البشر الطبيعيين.وانتشرت في الآونة الأخيرة، آخر اختراعات الذكاء الصناعي، الذي امتدت إنجازاته إلى الصعيد الزراعي.ونشرت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لجرار كهربائي ذاتي القيادة يعمل في الحقول، وكتبت:
بلغت ثور ة الذكاء الصناعي أوجها في الآونة الأخيرة، إذ يعتمد العالم عليه بشكل كبير في مختلف مجالات الحياة.
وتنوعت أشكال الذكاء الصناعي، من محركات البحث، إلى الروبوتات، وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، وغير ذلك.
وفيما اعتبر البعض الذكاء الصناعي نعمة، عده البعض الآخر نقمة، بس شدة الاتكالية عليه، ولأنه بدأ بسلب الوظائف من البشر الطبيعيين.
وانتشرت في الآونة الأخيرة، آخر اختراعات الذكاء الصناعي، الذي امتدت إنجازاته إلى الصعيد الزراعي.
ونشرت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لجرار كهربائي ذاتي القيادة يعمل في الحقول، وكتبت:
"من الحرث إلى الحصاد، الجرار الكهربائي ذاتي القيادة في الصين يدير دورة زراعية كاملة ويتابع بيانات التربة في الوقت الحقيقي".