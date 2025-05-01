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https://sarabic.ae/20250501/علماء-روس-يبتكرون-أصناف-قمح-مقاومة-لمرض-الفيوزاريوم-1100076455.html
علماء روس يبتكرون أصناف قمح مقاومة لمرض الفيوزاريوم
علماء روس يبتكرون أصناف قمح مقاومة لمرض الفيوزاريوم
سبوتنيك عربي
طور علماء روس أصناف قمح مبتكرة مقاومة لمرض "اللفحة" بسبب فطريات من جنس الفيوزاريوم، مستخدمين التكنولوجيا الحيوية الخلوية، في خطوة واعدة لتعزيز الأمن الغذائي... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T12:59+0000
2025-05-01T12:59+0000
مجتمع
روسيا
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وبحسب مجلة "scientificrussia" العملمية الروسية، يعد "الفيوزاريوم" هو أحد أخطر أمراض القمح، حيث يؤدي إلى تلوث الحبوب بالسموم الفطرية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، ويتم تسجيل تفشي المرض سنويًا في مناطق مختلفة من روسيا.وطور علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية الخلوية، وعمل العلماء مع خلايا كالوس للقمح (صنف كراسنويارسك 12) وأضافوا إليها سموم فطرية لاختيار الخلايا الأكثر مقاومة.وأكد العلماء أنه ورغم تأثر نمو الخلايا بتركيزات عالية من السموم، استمرت بعض الخلايا في النمو بعد 42 يومًا، مع ظهور مناطق تحتوي على البلاستيدات الخضراء المسؤولة عن التمثيل الضوئي، كما لوحظ أن الخلايا التي نجت طورت مقاومة للسموم، مع انخفاض النخر عند نقلها إلى وسط جديد غني بالمغذيات.وقال العلماء: "تفتح هذه الدراسات آفاقًا جديدة لتربية المحاصيل الزراعية، وزيادة قدرتها على تحمل الأمراض والإجهاد، وهو أمر مهم بشكل خاص في المناطق المعرضة لمرض الحشرات الهوائية المتكرر، وإن إدخال مثل هذه الأساليب في برامج التربية من شأنه أن يقلل بشكل كبير من خسائر المحاصيل ويحسن جودة الحبوب".علماء روس يبتكرون آلية عمل فريدة لعلاج احتشاء عضلة القلبدراسة تكشف مخاطر المضادات الحيوية وتأثيرها الخفي على صحة الأطفال
https://sarabic.ae/20250423/يكتشف-الفيروسات-علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-سريعا-قابلا-لإعادة-الاستخدام--1099814180.html
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روسيا

علماء روس يبتكرون أصناف قمح مقاومة لمرض الفيوزاريوم

12:59 GMT 01.05.2025
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
/
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تابعنا عبر
طور علماء روس أصناف قمح مبتكرة مقاومة لمرض "اللفحة" بسبب فطريات من جنس الفيوزاريوم، مستخدمين التكنولوجيا الحيوية الخلوية، في خطوة واعدة لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الزراعة.
وبحسب مجلة "scientificrussia" العملمية الروسية، يعد "الفيوزاريوم" هو أحد أخطر أمراض القمح، حيث يؤدي إلى تلوث الحبوب بالسموم الفطرية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك، ويتم تسجيل تفشي المرض سنويًا في مناطق مختلفة من روسيا.

وفي إقليم كراسنويارسك، تصل نسبة تلوث الحبوب بالفطر المسبب للفيوزاريوم، إلى 70%، وتكتسب المشكلة أهمية خاصة نظرًا لصعوبة مكافحة هذا المرض.

وطور علماء من مركز كراسنويارسك العلمي التابع للفرع السيبيري للأكاديمية الروسية للعلوم باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية الخلوية، وعمل العلماء مع خلايا كالوس للقمح (صنف كراسنويارسك 12) وأضافوا إليها سموم فطرية لاختيار الخلايا الأكثر مقاومة.
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وأكد العلماء أنه ورغم تأثر نمو الخلايا بتركيزات عالية من السموم، استمرت بعض الخلايا في النمو بعد 42 يومًا، مع ظهور مناطق تحتوي على البلاستيدات الخضراء المسؤولة عن التمثيل الضوئي، كما لوحظ أن الخلايا التي نجت طورت مقاومة للسموم، مع انخفاض النخر عند نقلها إلى وسط جديد غني بالمغذيات.

وأظهرت الدراسة أهمية تحديد مدة الزراعة المثلى لتجنب رفض الخلايا المقاومة بسبب النخر الناتج عن الشيخوخة، حيث يخطط العلماء لزيادة الضغط الاختياري ونسبة محتوى السموم، باستخدام تركيزات أعلى من السموم لاختيار أصناف أكثر مقاومة للفطريات.

وقال العلماء: "تفتح هذه الدراسات آفاقًا جديدة لتربية المحاصيل الزراعية، وزيادة قدرتها على تحمل الأمراض والإجهاد، وهو أمر مهم بشكل خاص في المناطق المعرضة لمرض الحشرات الهوائية المتكرر، وإن إدخال مثل هذه الأساليب في برامج التربية من شأنه أن يقلل بشكل كبير من خسائر المحاصيل ويحسن جودة الحبوب".
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