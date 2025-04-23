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القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250423/يكتشف-الفيروسات-علماء-روس-يبتكرون-اختبارا-سريعا-قابلا-لإعادة-الاستخدام--1099814180.html
يكتشف الفيروسات... علماء روس يبتكرون اختبارا سريعا قابلا لإعادة الاستخدام
يكتشف الفيروسات... علماء روس يبتكرون اختبارا سريعا قابلا لإعادة الاستخدام
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس من معهد ينيكولوبوفا للفيزياء والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، في تطوير جهاز قابل لإعادة الاستخدام، يمكنه التعرف على... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T08:32+0000
2025-04-23T08:32+0000
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وأشارت الدراسة إلى أن هذا الابتكار من شأنه تبسيط إنتاج أجهزة الاستشعار العالمية اللازمة في سيارات الإسعاف والعيادات.في أماكن الرعاية الصحية، يعد اختبار العدوى الفيروسية إجراءً قياسيًا عندما يعاني المرضى من أمراض الجهاز التنفسي. ويتم فحص المادة الحيوية التي تم الحصول عليها باستخدام طرق تعتمد على الأجسام المضادة أو تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). ومع ذلك، لا تصبح نتائج هذه الاختبارات معروفة إلا بعد عدة ساعات أو أيام.ووفقا للدراسة، فإن الترانزستورات العضوية ذات التأثير العضوي وذات البوابة الكهربائية، قد تصبح بديلاً لهذه الأساليب. وهي عبارة عن أجهزة استشعار حيوية على شكل صفائح قادرة على اكتشاف الفيروسات والبروتينات والهرمونات المحددة في السوائل البيولوجية البشرية المختلفة، بما في ذلك مصل الدم واللعاب والعرق والسائل النخاعي. ومع ذلك، فإن استخدامها على نطاق واسع يعوقه حقيقة أنها يمكن التخلص منها وباهظة الثمن.ولاختبار الفعالية، تم غمر الغشاء الذي يحتوي على الأبتامرات في محاليل ذات تركيزات مختلفة من فيروس "الأنفلونزا أ"، والذي يوجد غالبًا في المرضى الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي. وترتبط الأبتامرات الموجودة على الغشاء بالجسيمات الفيروسية، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات بنيوية في جزيء الأبتامر. وتم بعد ذلك وضع الغشاء على جهاز استشعار حيوي: حيث أثر الشكل المعدل من الأبتامر مع الفيروس على التيار الكهربائي، مما يشير إلى وجود العامل الممرض.وتمكن الجهاز المتطور من اكتشاف الفيروس بتركيز 80 ألف جزيء فيروسي لكل مليلتر. وأوضح الباحثون أن هذا الاختبار أكثر حساسية بنحو 10 آلاف مرة من الاختبار القائم على الأجسام المضادة المستخدم في الممارسة السريرية، لكنه أقل حساسية بنحو 10 إلى 100 مرة من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). ومع ذلك، فإن التحليل باستخدام أجهزة الاستشعار (aptasensors) لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة، على عكس تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، والتي تستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات.ورغم حساسيتها المنخفضة، يمكن استخدام أجهزة استشعار (aptasensors) لتحليل حالة المريض بسرعة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التصاميم المقترحة قابلة لإعادة الاستخدام، ويكفي استبدال الغشاء القابل للاستبدال غير المكلف، والاستغناء عن جهاز الاستشعار البيولوجي.اكتشاف ثوري... جهاز المناعة يخفي ترسانة سرية لمكافحة البكتيرياعلماء روس يتوصلون إلى "عامل إبطاء" ألزهايمر وباركنسون
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علوم, الصحة, فيروسات, الفيروسات, دم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس
علوم, الصحة, فيروسات, الفيروسات, دم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, علماء روس

يكتشف الفيروسات... علماء روس يبتكرون اختبارا سريعا قابلا لإعادة الاستخدام

08:32 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Igor Zaremboفيروسات
فيروسات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik . Igor Zarembo
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نجح علماء روس من معهد ينيكولوبوفا للفيزياء والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، في تطوير جهاز قابل لإعادة الاستخدام، يمكنه التعرف على الفيروسات الموجودة في السوائل البيولوجية البشرية في أقل من 20 دقيقة.
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الابتكار من شأنه تبسيط إنتاج أجهزة الاستشعار العالمية اللازمة في سيارات الإسعاف والعيادات.
في أماكن الرعاية الصحية، يعد اختبار العدوى الفيروسية إجراءً قياسيًا عندما يعاني المرضى من أمراض الجهاز التنفسي. ويتم فحص المادة الحيوية التي تم الحصول عليها باستخدام طرق تعتمد على الأجسام المضادة أو تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). ومع ذلك، لا تصبح نتائج هذه الاختبارات معروفة إلا بعد عدة ساعات أو أيام.
ووفقا للدراسة، فإن الترانزستورات العضوية ذات التأثير العضوي وذات البوابة الكهربائية، قد تصبح بديلاً لهذه الأساليب. وهي عبارة عن أجهزة استشعار حيوية على شكل صفائح قادرة على اكتشاف الفيروسات والبروتينات والهرمونات المحددة في السوائل البيولوجية البشرية المختلفة، بما في ذلك مصل الدم واللعاب والعرق والسائل النخاعي. ومع ذلك، فإن استخدامها على نطاق واسع يعوقه حقيقة أنها يمكن التخلص منها وباهظة الثمن.
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اقترح العلماء طريقة تجعل أجهزة الاستشعار الحيوية قابلة لإعادة الاستخدام. وأضافوا إلى التصميم غشاء بوليمر قابل للإزالة وغير مكلف، مطلي بالأبتامرات، وهي جزيئات صغيرة من الحمض النووي ترتبط بمكونات السوائل البيولوجية، مثل جزيئات الفيروسات.

ولاختبار الفعالية، تم غمر الغشاء الذي يحتوي على الأبتامرات في محاليل ذات تركيزات مختلفة من فيروس "الأنفلونزا أ"، والذي يوجد غالبًا في المرضى الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي. وترتبط الأبتامرات الموجودة على الغشاء بالجسيمات الفيروسية، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات بنيوية في جزيء الأبتامر. وتم بعد ذلك وضع الغشاء على جهاز استشعار حيوي: حيث أثر الشكل المعدل من الأبتامر مع الفيروس على التيار الكهربائي، مما يشير إلى وجود العامل الممرض.
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تقول يلينا بويمانوفا، الباحثة الرئيسي في معهد المواد البوليمرية الاصطناعية، ومديرة معهد ينيكولوبوفا للفيزياء النووية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: "سيبسّط تعديلنا إنتاج أجهزة الاستشعار الشاملة اللازمة لسيارات الإسعاف والعيادات والمستشفيات، وهي تتكون من أجهزة استشعار دقيقة وسريعة وغير جراحية للكشف عن مجموعة واسعة من الفيروسات. كما يُمكن استخدام تصميمنا لإنتاج أجهزة استشعار متعددة - أجهزة حساسة لعدة فيروسات في آن واحد".
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وتمكن الجهاز المتطور من اكتشاف الفيروس بتركيز 80 ألف جزيء فيروسي لكل مليلتر. وأوضح الباحثون أن هذا الاختبار أكثر حساسية بنحو 10 آلاف مرة من الاختبار القائم على الأجسام المضادة المستخدم في الممارسة السريرية، لكنه أقل حساسية بنحو 10 إلى 100 مرة من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR). ومع ذلك، فإن التحليل باستخدام أجهزة الاستشعار (aptasensors) لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة، على عكس تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)، والتي تستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات.
ورغم حساسيتها المنخفضة، يمكن استخدام أجهزة استشعار (aptasensors) لتحليل حالة المريض بسرعة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التصاميم المقترحة قابلة لإعادة الاستخدام، ويكفي استبدال الغشاء القابل للاستبدال غير المكلف، والاستغناء عن جهاز الاستشعار البيولوجي.
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