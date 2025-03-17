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https://sarabic.ae/20250317/أقراص-لعلاج-كوفيد-19-تظهر-فاعلية-ضد-أحد-الفيروسات-الفتاكة-1098708543.html
أقراص لعلاج "كوفيد-19" تظهر فاعلية ضد أحد الفيروسات الفتاكة
أقراص لعلاج "كوفيد-19" تظهر فاعلية ضد أحد الفيروسات الفتاكة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة أن القردة المصابة بفيروس إيبولا يمكن علاجها باستخدام حبوب دوائية، مما قد يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر عملية وبأسعار معقولة للبشر. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T08:56+0000
2025-03-17T08:56+0000
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وبحسب موقع "sciencealert" فقد تم اختبار دواء "أوبيلديسيفير"، وهو الشكل الفموي لدواء "ريمديسيفير" الذي تم تطويره أصلاً لعلاج كوفيد-19، على قرود المكاك.أظهرت النتائج أن الدواء نجح في حماية 80% من قرود المكاك الآسيوية و100% من قرود المكاك الريسوسية، التي تشبه بيولوجيًا البشر، ولم يقض الدواء على الفيروس فقط، بل ساعد أيضًا في تحفيز استجابة مناعية وتجنب تلف الأعضاء.ويُعتبر هذا الدواء واعدًا بسبب فعاليته "الواسعة الطيف" ضد أنواع مختلفة من فيروس إيبولا، مقارنة بالعلاجات الحالية التي تعمل فقط ضد نوع "زائير"، وتجري شركة "جيلعاد" حاليًا تجارب سريرية للمرحلة الثانية للدواء لعلاج فيروس ماربورغ، القريب من إيبولا.يذكر أن فيروس إيبولا، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976 وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.وكان الحديث عن الفيروسات التاجية قد عاد إلى الواجهة مجددًا، حيث أعلن باحثون صينيون من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، عن اكتشاف فيروس "كورونا" جديد لدى الخفافيش.وذكرت تقارير أمريكية، في فبراير/ شباط الماضي، أن الباحثين أكدوا أن الفيروس الجديد قادر على دخول الخلايا البشرية عبر نفس المستقبل الذي استخدمه الفيروس المسبب لجائحة "كوفيد-19".لكن حتى الآن، لم يتم العثور على هذا الفيروس لدى البشر، بل تم التعرف عليه فقط في المختبر، ما يثير التساؤلات حول إمكانيات انتشاره.أثار هذا الإعلان موجة من الترقب في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات مثل "موديرنا" بنسبة 6.6%، و"نوفافاكس" بنسبة 7.8%، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الجائحة السابقة".وفقا للدراسة المنشورة، فإن الفيروس المكتشف حديثا ينتمي إلى عائلة "كورونا" المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، التي أصابت أكثر من 2600 شخص منذ عام 2012 وحتى مايو/ أيار 2024، بمعدل وفيات بلغ نحو 36% من المصابين.لكن الخبراء يرون أن خطر انتشار الفيروس الجديد بين البشر قد يكون محدودًا، حيث أكد عالم الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، مايكل أوسترهولم، أن ردود الفعل تجاه هذا الاكتشاف "مبالغ فيها".
https://sarabic.ae/20250223/باحثون-من-الصين-يفجرون-مفاجأة-صادمة-بشأن-فيروس-كورونا-جديد-1098084901.html
https://sarabic.ae/20240930/مرض-يشبه-إيبولا-يتفشى-في-دولة-أفريقية-1093284684.html
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الصحة, منوعات, الأخبار
الصحة, منوعات, الأخبار

أقراص لعلاج "كوفيد-19" تظهر فاعلية ضد أحد الفيروسات الفتاكة

08:56 GMT 17.03.2025
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiyaقرص دواء
قرص دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Photo / Unsplash/ Towfiqu barbhuiya
تابعنا عبر
أظهرت دراسة جديدة أن القردة المصابة بفيروس إيبولا يمكن علاجها باستخدام حبوب دوائية، مما قد يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر عملية وبأسعار معقولة للبشر.
وبحسب موقع "sciencealert" فقد تم اختبار دواء "أوبيلديسيفير"، وهو الشكل الفموي لدواء "ريمديسيفير" الذي تم تطويره أصلاً لعلاج كوفيد-19، على قرود المكاك.
أظهرت النتائج أن الدواء نجح في حماية 80% من قرود المكاك الآسيوية و100% من قرود المكاك الريسوسية، التي تشبه بيولوجيًا البشر، ولم يقض الدواء على الفيروس فقط، بل ساعد أيضًا في تحفيز استجابة مناعية وتجنب تلف الأعضاء.
ويُعتبر هذا الدواء واعدًا بسبب فعاليته "الواسعة الطيف" ضد أنواع مختلفة من فيروس إيبولا، مقارنة بالعلاجات الحالية التي تعمل فقط ضد نوع "زائير"، وتجري شركة "جيلعاد" حاليًا تجارب سريرية للمرحلة الثانية للدواء لعلاج فيروس ماربورغ، القريب من إيبولا.
مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 (كورونا) في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
مجتمع
باحثون من الصين يفجرون مفاجأة صادمة بشأن فيروس "كورونا" جديد
23 فبراير, 11:09 GMT
يذكر أن فيروس إيبولا، الذي تم اكتشافه لأول مرة عام 1976 وينتقل من الخفافيش، يسبب نزيفًا حادًا وفشلًا في الأعضاء، وينتشر عبر الاتصال المباشر بسوائل الجسم.
وكان الحديث عن الفيروسات التاجية قد عاد إلى الواجهة مجددًا، حيث أعلن باحثون صينيون من معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، عن اكتشاف فيروس "كورونا" جديد لدى الخفافيش.
وذكرت تقارير أمريكية، في فبراير/ شباط الماضي، أن الباحثين أكدوا أن الفيروس الجديد قادر على دخول الخلايا البشرية عبر نفس المستقبل الذي استخدمه الفيروس المسبب لجائحة "كوفيد-19".
لكن حتى الآن، لم يتم العثور على هذا الفيروس لدى البشر، بل تم التعرف عليه فقط في المختبر، ما يثير التساؤلات حول إمكانيات انتشاره.
العاملون الصحيون يرتدون ملابس واقية في أحد مراكز علاج الإيبولا في بيني في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
مرض يشبه "إيبولا" يتفشى في دولة أفريقية
30 سبتمبر 2024, 15:11 GMT
أثار هذا الإعلان موجة من الترقب في الأسواق المالية، حيث ارتفعت أسهم شركات تصنيع اللقاحات مثل "موديرنا" بنسبة 6.6%، و"نوفافاكس" بنسبة 7.8%، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الجائحة السابقة".
وفقا للدراسة المنشورة، فإن الفيروس المكتشف حديثا ينتمي إلى عائلة "كورونا" المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس"، التي أصابت أكثر من 2600 شخص منذ عام 2012 وحتى مايو/ أيار 2024، بمعدل وفيات بلغ نحو 36% من المصابين.
لكن الخبراء يرون أن خطر انتشار الفيروس الجديد بين البشر قد يكون محدودًا، حيث أكد عالم الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، مايكل أوسترهولم، أن ردود الفعل تجاه هذا الاكتشاف "مبالغ فيها".
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