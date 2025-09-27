عربي
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة تكشف أن الموسيقيين يشعرون بألم أخف مقارنة بالآخرين
دراسة تكشف أن الموسيقيين يشعرون بألم أخف مقارنة بالآخرين
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن الموسيقيين يستجيبون للألم بطريقة مختلفة عن غيرهم، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم العلاقة بين التدريب الموسيقي وإدراك الألم. 27.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-27T10:44+0000
2025-09-27T10:44+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062880417_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_37fc1f09919bca9083a8e52289186dfa.jpg
وأظهرت أبحاث سابقة أن الألم المزمن يقلّص "خريطة الجسم" في الدماغ، وهي المسؤولة عن تتبع الإحساس في أعضاء الجسم، لكن التأثير لا يظهر بنفس الدرجة لدى الجميع، إذ يتمكن بعض الأشخاص من تحمّل الألم أكثر بفضل حساسية أقل في أدمغتهم.وسعت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "آرهوس" في الدنمارك، لمعرفة ما إذا كان التدريب الموسيقي يغيّر طريقة إدراك الألم، ولتحقيق ذلك، حفّزوا الألم لدى 19 موسيقيا و20 شخصا غير موسيقي، باستخدام بروتين آمن يُسمى "عامل نمو الأعصاب" يسبّب آلاما في العضلات لأيام، وفقا لموقع "The Conversation".وباستخدام تقنية "التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة"، قام العلماء برسم وقياس "خريطة اليد" في أدمغة المشاركين قبل وبعد التعرض للألم، وأظهرت النتائج أن الموسيقيين امتلكوا قبل التجربة خريطة دماغية لليد أكثر دقة وارتبطت درجة دقتها بعدد ساعات التدريب الموسيقي. وخلال فترة الألم، أبلغ الموسيقيون عن شعور بانزعاج أقل مقارنة بغير الموسيقيين، كما تبيّن أنه بينما تقلصت خريطة اليد في أدمغة غير الموسيقيين بعد يومين فقط من الألم، فإنها ظلت ثابتة لدى الموسيقيين، بل إن الأكثر تدريبا بينهم كانوا الأقل شعورا بالألم.وترى المؤلفة المشاركة للدراسة، آنا زامورانو، أن هذه النتائج تُظهر "حماية طبيعية" يوفرها التدريب الموسيقي ضد التأثيرات السلبية للألم على الدماغ، لكنها شددت على أن الموسيقى لا يمكن أن تكون علاجا منفردا للألم المزمن.ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج في تفسير قدرة بعض الأشخاص على تحمّل الألم بشكل أفضل، وتسهم في تطوير طرق علاجية لإعادة تدريب الدماغ لدى المصابين بآلام مزمنة، مع دراسة ما إذا كان التدريب الموسيقي يحمي أيضا من تأثيرات الألم على الانتباه والإدراك.
دراسة تكشف أن الموسيقيين يشعرون بألم أخف مقارنة بالآخرين

10:44 GMT 27.09.2025
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصوركمان
كمان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
© Sputnik . Владимир Астапкович
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة أن الموسيقيين يستجيبون للألم بطريقة مختلفة عن غيرهم، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم العلاقة بين التدريب الموسيقي وإدراك الألم.
وأظهرت أبحاث سابقة أن الألم المزمن يقلّص "خريطة الجسم" في الدماغ، وهي المسؤولة عن تتبع الإحساس في أعضاء الجسم، لكن التأثير لا يظهر بنفس الدرجة لدى الجميع، إذ يتمكن بعض الأشخاص من تحمّل الألم أكثر بفضل حساسية أقل في أدمغتهم.
وسعت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "آرهوس" في الدنمارك، لمعرفة ما إذا كان التدريب الموسيقي يغيّر طريقة إدراك الألم، ولتحقيق ذلك، حفّزوا الألم لدى 19 موسيقيا و20 شخصا غير موسيقي، باستخدام بروتين آمن يُسمى "عامل نمو الأعصاب" يسبّب آلاما في العضلات لأيام، وفقا لموقع "The Conversation".
Draw for participants of the international music competition Intervision. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
السعودية تستضيف نسخة 2026 من مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى
20 سبتمبر, 21:23 GMT
وباستخدام تقنية "التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة"، قام العلماء برسم وقياس "خريطة اليد" في أدمغة المشاركين قبل وبعد التعرض للألم، وأظهرت النتائج أن الموسيقيين امتلكوا قبل التجربة خريطة دماغية لليد أكثر دقة وارتبطت درجة دقتها بعدد ساعات التدريب الموسيقي.
وخلال فترة الألم، أبلغ الموسيقيون عن شعور بانزعاج أقل مقارنة بغير الموسيقيين، كما تبيّن أنه بينما تقلصت خريطة اليد في أدمغة غير الموسيقيين بعد يومين فقط من الألم، فإنها ظلت ثابتة لدى الموسيقيين، بل إن الأكثر تدريبا بينهم كانوا الأقل شعورا بالألم.
موسيقى - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
مجتمع
دراسة: نوع من الموسيقى يعالج "دوار الحركة"
7 سبتمبر, 13:55 GMT
وترى المؤلفة المشاركة للدراسة، آنا زامورانو، أن هذه النتائج تُظهر "حماية طبيعية" يوفرها التدريب الموسيقي ضد التأثيرات السلبية للألم على الدماغ، لكنها شددت على أن الموسيقى لا يمكن أن تكون علاجا منفردا للألم المزمن.
ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج في تفسير قدرة بعض الأشخاص على تحمّل الألم بشكل أفضل، وتسهم في تطوير طرق علاجية لإعادة تدريب الدماغ لدى المصابين بآلام مزمنة، مع دراسة ما إذا كان التدريب الموسيقي يحمي أيضا من تأثيرات الألم على الانتباه والإدراك.
