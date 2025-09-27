https://sarabic.ae/20250927/دراسة-تكشف-أن-الموسيقيين-يشعرون-بألم-أخف-مقارنة-بالآخرين-1105324680.html

دراسة تكشف أن الموسيقيين يشعرون بألم أخف مقارنة بالآخرين

دراسة تكشف أن الموسيقيين يشعرون بألم أخف مقارنة بالآخرين

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة أن الموسيقيين يستجيبون للألم بطريقة مختلفة عن غيرهم، ما يفتح آفاقا جديدة لفهم العلاقة بين التدريب الموسيقي وإدراك الألم. 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T10:44+0000

2025-09-27T10:44+0000

2025-09-27T10:44+0000

مجتمع

علوم

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062880417_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_37fc1f09919bca9083a8e52289186dfa.jpg

وأظهرت أبحاث سابقة أن الألم المزمن يقلّص "خريطة الجسم" في الدماغ، وهي المسؤولة عن تتبع الإحساس في أعضاء الجسم، لكن التأثير لا يظهر بنفس الدرجة لدى الجميع، إذ يتمكن بعض الأشخاص من تحمّل الألم أكثر بفضل حساسية أقل في أدمغتهم.وسعت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "آرهوس" في الدنمارك، لمعرفة ما إذا كان التدريب الموسيقي يغيّر طريقة إدراك الألم، ولتحقيق ذلك، حفّزوا الألم لدى 19 موسيقيا و20 شخصا غير موسيقي، باستخدام بروتين آمن يُسمى "عامل نمو الأعصاب" يسبّب آلاما في العضلات لأيام، وفقا لموقع "The Conversation".وباستخدام تقنية "التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة"، قام العلماء برسم وقياس "خريطة اليد" في أدمغة المشاركين قبل وبعد التعرض للألم، وأظهرت النتائج أن الموسيقيين امتلكوا قبل التجربة خريطة دماغية لليد أكثر دقة وارتبطت درجة دقتها بعدد ساعات التدريب الموسيقي. وخلال فترة الألم، أبلغ الموسيقيون عن شعور بانزعاج أقل مقارنة بغير الموسيقيين، كما تبيّن أنه بينما تقلصت خريطة اليد في أدمغة غير الموسيقيين بعد يومين فقط من الألم، فإنها ظلت ثابتة لدى الموسيقيين، بل إن الأكثر تدريبا بينهم كانوا الأقل شعورا بالألم.وترى المؤلفة المشاركة للدراسة، آنا زامورانو، أن هذه النتائج تُظهر "حماية طبيعية" يوفرها التدريب الموسيقي ضد التأثيرات السلبية للألم على الدماغ، لكنها شددت على أن الموسيقى لا يمكن أن تكون علاجا منفردا للألم المزمن.ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج في تفسير قدرة بعض الأشخاص على تحمّل الألم بشكل أفضل، وتسهم في تطوير طرق علاجية لإعادة تدريب الدماغ لدى المصابين بآلام مزمنة، مع دراسة ما إذا كان التدريب الموسيقي يحمي أيضا من تأثيرات الألم على الانتباه والإدراك.

https://sarabic.ae/20250920/السعودية-تستضيف-النسخة-المقبلة-من-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-للموسيقى-1105080558.html

https://sarabic.ae/20250907/دراسة-نوع-من-الموسيقى-يعالج-دوار-الحركة-1104592966.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, الأخبار