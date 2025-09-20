https://sarabic.ae/20250920/السعودية-تستضيف-النسخة-المقبلة-من-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-للموسيقى-1105080558.html
السعودية تستضيف النسخة المقبلة من مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى
السعودية تستضيف النسخة المقبلة من مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى
أعلنت مقدمة حفل النسخة الحالية من مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى، أيدا غاريفولينا، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف المسابقة في عام 2026.
وقالت غاريفولينا: "يسرنا أن نعلن عن استعداد المملكة لاستضافة المسابقة الدولية الموسيقية في العام المقبل".وأقيم حفل نهائي النسخة الحالية على مسرح "لايف أرينا" في موسكو مساء أمس السبت، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع سابقًا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية في موسكو ومنطقة موسكو عام 2025. و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
21:23 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 21:28 GMT 20.09.2025)
