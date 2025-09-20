المشاركون العرب يشيدون بروعة تنظيم "إنترفيجن 2025".. فيديو

عربي
وذكرت مراسلة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو.وقبل بدء نهائي مسابقة "إنترفيجن" في صالة "لايف أرينا"، اجتمع المشاهدون بما فيهم الضيوف الأجانب ليؤدوا معا أغنية "ماتوشكا" للمغنية تاتيانا كورتوكوفا الروسية.وأصبحت الأغنية المستوحاة من الفلكلور ذات الطابع الوطني، والمعروفة بمزجها بين الرموز الثقافية الروسية وموسيقى البوب الحديثة، واحدة من أكثر الأغاني تميّزا وانتشارا في السنوات الأخيرة.من جانبه، قال نبيل المطري، أحد المشجعين العرب في مسابقة "إنترفيجن"، إن الأجواء ممتعة جدًا، مشيدًا بالحفاظ على عادات وتقاليد الدول العربية في المسابقة، مؤكدًا دعم الجالية العربية لروسيا. وأعرب عن رغبته في فوز أي دولة عربية.وعلق الفنان الإماراتي سيف العلي على مسابقة "إنترفيجن" الدولية: "المسابقة جميلة، ونحن جاهزون، ونتمنى التوفيق للجميع. الشعب الروسي جميل، واستقبالهم للضيوف رائع."وقدمت الفانة زينة عماد، بصوتها السعودي الدافىء، أغنية "لا تهتم" في "إنترفيجن". كما أشعلت ممثلة قطر دانة المير بصوتها الرنان مسرح "إنترفيجن"، وأهدت إدارة "إنترفيجن" المير، آلة البالالايكا الروسية بعد أن علمت أنها بحثت عنها في الأسواق الروسية ولم تتمكن من الحصول عليها.وقدم ممثل مصر في مسابقة "إنترفيجن"، مصطفى سعد، أغنيته على مسرح لايف أرينا.ويعتبر مصطفى سعد من الموسيقيين الذين يمارسون الإبداع الموسيقي منذ نحو 20 عاما، وهو الآن ينقل خبرته الموسيقية بنجاح كمدرس للموسيقى ومدرب للغناء. وترتبط جميع المحطات المهمة في مسيرته الموسيقية بمدينته الأم، الإسكندرية، حيث تخرج مصطفى سعد من جامعة الإسكندرية، ومنذ عام 2007، أصبح مغنيا منفردا في دار الأوبرا بالإسكندرية (المعروفة باسم مسرح سيد درويش).وتتسم مشاريع مصطفى سعد الإبداعية بالتناغم بين موسيقى الشرق والغرب، إذ أنه يمتلك مصطفى سعد صوتا صادحا رائعا، ويشارك كمغن منفرد وفي تعاون مع فرق مصرية وأجنبية في العديد من المسابقات والمهرجانات داخل مصر وخارجها.ومن بين إنجازاته المشاركة في "بينالي الفنون" (حدث فني) في ميلانو وجنوة، والظهور في برامج تلفزيونية شهيرة، بالإضافة إلى فوزه في مسابقة الأغنية العربية تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة في مصر.و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
انطلقت فعاليات المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025" في صالة لايف أرينا بالعاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم السبت.
وذكرت مراسلة "سبوتنيك"، مساء اليوم السبت، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو.

وأكدت تواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها، حيث توافد مشاهدون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة.

وقبل بدء نهائي مسابقة "إنترفيجن" في صالة "لايف أرينا"، اجتمع المشاهدون بما فيهم الضيوف الأجانب ليؤدوا معا أغنية "ماتوشكا" للمغنية تاتيانا كورتوكوفا الروسية.
وأصبحت الأغنية المستوحاة من الفلكلور ذات الطابع الوطني، والمعروفة بمزجها بين الرموز الثقافية الروسية وموسيقى البوب الحديثة، واحدة من أكثر الأغاني تميّزا وانتشارا في السنوات الأخيرة.
من جانبه، قال نبيل المطري، أحد المشجعين العرب في مسابقة "إنترفيجن"، إن الأجواء ممتعة جدًا، مشيدًا بالحفاظ على عادات وتقاليد الدول العربية في المسابقة، مؤكدًا دعم الجالية العربية لروسيا. وأعرب عن رغبته في فوز أي دولة عربية.

وفي ذات السياق، قالت الفنانة السعودية زينة عماد: "المسابقة رائعة التنظيم، ونتمنى أن نقدم الأفضل. ونحن سعداء بالفعل. طبعًا السعودية ستفوز!"

وعلق الفنان الإماراتي سيف العلي على مسابقة "إنترفيجن" الدولية: "المسابقة جميلة، ونحن جاهزون، ونتمنى التوفيق للجميع. الشعب الروسي جميل، واستقبالهم للضيوف رائع."

من جانبه، قال مدير الاكتشاف والابتعاث بهيئة الثقافة في وزارة الثقافة السعودية، هاني البنجري، عن مشاركة زينة عماد: "مشاركة زينة عماد تعد مصدر فخر في مثل هذا الحدث العظيم، فهي فنانة موهوبة على المستويين المحلي والدولي، ولذلك وقع عليها الاختيار لتمثيل المملكة العربية السعودية."

وقدمت الفانة زينة عماد، بصوتها السعودي الدافىء، أغنية "لا تهتم" في "إنترفيجن".
كما أشعلت ممثلة قطر دانة المير بصوتها الرنان مسرح "إنترفيجن"، وأهدت إدارة "إنترفيجن" المير، آلة البالالايكا الروسية بعد أن علمت أنها بحثت عنها في الأسواق الروسية ولم تتمكن من الحصول عليها.
وقدم ممثل مصر في مسابقة "إنترفيجن"، مصطفى سعد، أغنيته على مسرح لايف أرينا.
ويعتبر مصطفى سعد من الموسيقيين الذين يمارسون الإبداع الموسيقي منذ نحو 20 عاما، وهو الآن ينقل خبرته الموسيقية بنجاح كمدرس للموسيقى ومدرب للغناء.
وترتبط جميع المحطات المهمة في مسيرته الموسيقية بمدينته الأم، الإسكندرية، حيث تخرج مصطفى سعد من جامعة الإسكندرية، ومنذ عام 2007، أصبح مغنيا منفردا في دار الأوبرا بالإسكندرية (المعروفة باسم مسرح سيد درويش).
وتتسم مشاريع مصطفى سعد الإبداعية بالتناغم بين موسيقى الشرق والغرب، إذ أنه يمتلك مصطفى سعد صوتا صادحا رائعا، ويشارك كمغن منفرد وفي تعاون مع فرق مصرية وأجنبية في العديد من المسابقات والمهرجانات داخل مصر وخارجها.
ومن بين إنجازاته المشاركة في "بينالي الفنون" (حدث فني) في ميلانو وجنوة، والظهور في برامج تلفزيونية شهيرة، بالإضافة إلى فوزه في مسابقة الأغنية العربية تحت رعاية المجلس الأعلى للثقافة في مصر.
و"إنترفيجن" هي مسابقة موسيقية دولية تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
