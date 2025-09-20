نفاد تذاكر حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الدولية في موسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/نفاد-تذاكر-حفل-ختام-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-في-موسكو-1105051854.html
نفاد تذاكر حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الدولية في موسكو
نفاد تذاكر حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الدولية في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن جميع تذاكر الحفل الختامي لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية قد بيعت بالكامل عشية إقامته. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T01:05+0000
2025-09-20T01:05+0000
روسيا
إنترفيجن 2025
العالم
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105051840_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2eac38d20010c9d412de39ec4c986f09.jpg
ووفقًا لمراسل الوكالة، كانت آخر التذاكر المتاحة قبل يومين تخص مقاعد في المنطقة الواقعة خلف البارتيه بمنتصف المدرج، وكان سعرها 50 ألف روبل.وبحلول مساء الجمعة، أي قبل 24 ساعة من موعد الحفل المقرر في الساعة الثامنة من مساء السبت على مسرح "لايف إرينا" في موسكو، اكتمل بيع التذاكر وأُغلق باب الحجز.وبدأ بيع تذاكر نهائي “إنترفيجن” في الأول من أغسطس/آب بساحة مانيج في موسكو، وأُطلقت موجة جديدة من المبيعات في 22 أغسطس/آب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع سابقًا مرسومًا يقضي بإقامة المسابقة الدولية في موسكو وضواحيها عام 2025.ومن المقرر أن يشارك المغني الروسي شامان ممثلًا لروسيا في المسابقة، فيما ينضم الفنان والشاعر والمنتج إيغور ماتفيينكو إلى لجنة التحكيم ممثلًا لروسيا. وتُعد وكالة "سبوتنيك" شريكًا إعلاميًا رسميًا للحدث.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
https://sarabic.ae/20250831/الفنانة-دانة-المير-تكشف-لـسبوتنيك-كواليس-تحضيرها-لمسابقة-إنترفيجن-2025-في-روسيا-1104351857.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105051840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a1c10edda7f7f1861324956f1f79521.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إنترفيجن 2025, العالم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, إنترفيجن 2025, العالم, أخبار روسيا اليوم

نفاد تذاكر حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الدولية في موسكو

01:05 GMT 20.09.2025
© Sputnik . Stanislav KrasilnikovIntervision 2025
Intervision 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن جميع تذاكر الحفل الختامي لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية قد بيعت بالكامل عشية إقامته.
ووفقًا لمراسل الوكالة، كانت آخر التذاكر المتاحة قبل يومين تخص مقاعد في المنطقة الواقعة خلف البارتيه بمنتصف المدرج، وكان سعرها 50 ألف روبل.
موسيقى القيثارة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا
31 أغسطس, 15:43 GMT
وبحلول مساء الجمعة، أي قبل 24 ساعة من موعد الحفل المقرر في الساعة الثامنة من مساء السبت على مسرح "لايف إرينا" في موسكو، اكتمل بيع التذاكر وأُغلق باب الحجز.
وبدأ بيع تذاكر نهائي “إنترفيجن” في الأول من أغسطس/آب بساحة مانيج في موسكو، وأُطلقت موجة جديدة من المبيعات في 22 أغسطس/آب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع سابقًا مرسومًا يقضي بإقامة المسابقة الدولية في موسكو وضواحيها عام 2025.
ومن المقرر أن يشارك المغني الروسي شامان ممثلًا لروسيا في المسابقة، فيما ينضم الفنان والشاعر والمنتج إيغور ماتفيينكو إلى لجنة التحكيم ممثلًا لروسيا. وتُعد وكالة "سبوتنيك" شريكًا إعلاميًا رسميًا للحدث.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала