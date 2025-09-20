https://sarabic.ae/20250920/نفاد-تذاكر-حفل-ختام-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-في-موسكو-1105051854.html
نفاد تذاكر حفل ختام مسابقة "إنترفيجن" الدولية في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن جميع تذاكر الحفل الختامي لمسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية قد بيعت بالكامل عشية إقامته. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T01:05+0000
ووفقًا لمراسل الوكالة، كانت آخر التذاكر المتاحة قبل يومين تخص مقاعد في المنطقة الواقعة خلف البارتيه بمنتصف المدرج، وكان سعرها 50 ألف روبل.وبحلول مساء الجمعة، أي قبل 24 ساعة من موعد الحفل المقرر في الساعة الثامنة من مساء السبت على مسرح "لايف إرينا" في موسكو، اكتمل بيع التذاكر وأُغلق باب الحجز.وبدأ بيع تذاكر نهائي “إنترفيجن” في الأول من أغسطس/آب بساحة مانيج في موسكو، وأُطلقت موجة جديدة من المبيعات في 22 أغسطس/آب. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع سابقًا مرسومًا يقضي بإقامة المسابقة الدولية في موسكو وضواحيها عام 2025.ومن المقرر أن يشارك المغني الروسي شامان ممثلًا لروسيا في المسابقة، فيما ينضم الفنان والشاعر والمنتج إيغور ماتفيينكو إلى لجنة التحكيم ممثلًا لروسيا. وتُعد وكالة "سبوتنيك" شريكًا إعلاميًا رسميًا للحدث.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
الأخبار
