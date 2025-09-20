https://sarabic.ae/20250920/منظمو-إنترفيجن-يوضحون-سبب-عدم-مشاركة-مغنية-أمريكية-في-الحفل-1105076165.html

منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل

منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل

سبوتنيك عربي

أوضح منظمو مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، سبب عدم مشاركة المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) في الحفل الختامي للمسابقة. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T18:48+0000

2025-09-20T18:48+0000

2025-09-20T18:48+0000

روسيا

إنترفيجن 2025

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105072108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3cb26d4e9186448871f2745932b840d6.jpg

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المنظمة للحفل، أنه "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين والوفد الأمريكي، ونتيجة لضغوط سياسية غير مسبوقة من الحكومة الأسترالية، لن تتمكن المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) من المشاركة في الحفل الختامي للمسابقة".يعرب المنظمون عن أسفهم لعدم قدرة الفنانة على المشاركة، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة كاملة في مسابقة "إنترفيجن"، وسيمثلها في لجنة التحكيم الدولية المغني الأسطوري لفرقة "ديب بيربل".تلتزم المسابقة التزاما راسخا بمبادئ الانفتاح والتبادل الثقافي واحترام كل مشارك. كما أنها بعيدة عن السياسة، وتسعى حصريًا إلى تطوير الفن والتعاون الدولي، وفقا للبيان.وأشار سيرغي لافروف، نائب رئيس مجلس الإشراف على المسابقة، إلى: "نحن لا نسعى إلى أي تأثير سياسي، ونريد أن يحترم الهدف الأصيل للبشرية وهويتها ويُحققا من خلال التفاعل الحر، وإثراء بعضنا البعض من خلال التواصل مع القيم الروحية لبعضنا البعض."ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.

https://sarabic.ae/20250920/بوتين-يوجه-رسالة-فيديو-خاصة-للضيوف-والمشاركين-في-مسابقة-إنترفيجن--فيديو-1105074653.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إنترفيجن 2025