https://sarabic.ae/20250920/منظمو-إنترفيجن-يوضحون-سبب-عدم-مشاركة-مغنية-أمريكية-في-الحفل-1105076165.html
منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل
منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل
سبوتنيك عربي
أوضح منظمو مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، سبب عدم مشاركة المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) في الحفل الختامي للمسابقة. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T18:48+0000
2025-09-20T18:48+0000
2025-09-20T18:48+0000
روسيا
إنترفيجن 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105072108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3cb26d4e9186448871f2745932b840d6.jpg
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المنظمة للحفل، أنه "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين والوفد الأمريكي، ونتيجة لضغوط سياسية غير مسبوقة من الحكومة الأسترالية، لن تتمكن المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) من المشاركة في الحفل الختامي للمسابقة".يعرب المنظمون عن أسفهم لعدم قدرة الفنانة على المشاركة، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة كاملة في مسابقة "إنترفيجن"، وسيمثلها في لجنة التحكيم الدولية المغني الأسطوري لفرقة "ديب بيربل".تلتزم المسابقة التزاما راسخا بمبادئ الانفتاح والتبادل الثقافي واحترام كل مشارك. كما أنها بعيدة عن السياسة، وتسعى حصريًا إلى تطوير الفن والتعاون الدولي، وفقا للبيان.وأشار سيرغي لافروف، نائب رئيس مجلس الإشراف على المسابقة، إلى: "نحن لا نسعى إلى أي تأثير سياسي، ونريد أن يحترم الهدف الأصيل للبشرية وهويتها ويُحققا من خلال التفاعل الحر، وإثراء بعضنا البعض من خلال التواصل مع القيم الروحية لبعضنا البعض."ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.
https://sarabic.ae/20250920/بوتين-يوجه-رسالة-فيديو-خاصة-للضيوف-والمشاركين-في-مسابقة-إنترفيجن--فيديو-1105074653.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105072108_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95b2ffb5969ddd32c6d5c4ff8e93f8ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, إنترفيجن 2025
منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل
أوضح منظمو مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، سبب عدم مشاركة المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) في الحفل الختامي للمسابقة.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المنظمة للحفل، أنه "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين والوفد الأمريكي، ونتيجة لضغوط سياسية غير مسبوقة من الحكومة الأسترالية، لن تتمكن المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) من المشاركة في الحفل الختامي للمسابقة".
أرسلت الحكومة الأسترالية اليوم، 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، مذكرة رسمية إليها، وفقا للبيان.
يعرب المنظمون عن أسفهم لعدم قدرة الفنانة على المشاركة، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة كاملة في مسابقة "إنترفيجن"، وسيمثلها في لجنة التحكيم الدولية المغني الأسطوري لفرقة "ديب بيربل".
تلتزم المسابقة التزاما راسخا بمبادئ الانفتاح والتبادل الثقافي واحترام كل مشارك. كما أنها بعيدة عن السياسة، وتسعى حصريًا إلى تطوير الفن والتعاون الدولي، وفقا للبيان.
وأشار سيرغي لافروف، نائب رئيس مجلس الإشراف على المسابقة، إلى: "نحن لا نسعى إلى أي تأثير سياسي، ونريد أن يحترم الهدف الأصيل للبشرية وهويتها ويُحققا من خلال التفاعل الحر، وإثراء بعضنا البعض من خلال التواصل مع القيم الروحية لبعضنا البعض."
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو، استعدادا لمسابقة "إنترفيجن" الغنائية.
ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.
نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.