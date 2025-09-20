منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/منظمو-إنترفيجن-يوضحون-سبب-عدم-مشاركة-مغنية-أمريكية-في-الحفل-1105076165.html
منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل
منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل
سبوتنيك عربي
أوضح منظمو مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، سبب عدم مشاركة المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) في الحفل الختامي للمسابقة. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T18:48+0000
2025-09-20T18:48+0000
روسيا
إنترفيجن 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105072108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3cb26d4e9186448871f2745932b840d6.jpg
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المنظمة للحفل، أنه "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين والوفد الأمريكي، ونتيجة لضغوط سياسية غير مسبوقة من الحكومة الأسترالية، لن تتمكن المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) من المشاركة في الحفل الختامي للمسابقة".يعرب المنظمون عن أسفهم لعدم قدرة الفنانة على المشاركة، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة كاملة في مسابقة "إنترفيجن"، وسيمثلها في لجنة التحكيم الدولية المغني الأسطوري لفرقة "ديب بيربل".تلتزم المسابقة التزاما راسخا بمبادئ الانفتاح والتبادل الثقافي واحترام كل مشارك. كما أنها بعيدة عن السياسة، وتسعى حصريًا إلى تطوير الفن والتعاون الدولي، وفقا للبيان.وأشار سيرغي لافروف، نائب رئيس مجلس الإشراف على المسابقة، إلى: "نحن لا نسعى إلى أي تأثير سياسي، ونريد أن يحترم الهدف الأصيل للبشرية وهويتها ويُحققا من خلال التفاعل الحر، وإثراء بعضنا البعض من خلال التواصل مع القيم الروحية لبعضنا البعض."ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.
https://sarabic.ae/20250920/بوتين-يوجه-رسالة-فيديو-خاصة-للضيوف-والمشاركين-في-مسابقة-إنترفيجن--فيديو-1105074653.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/14/1105072108_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_95b2ffb5969ddd32c6d5c4ff8e93f8ba.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إنترفيجن 2025
روسيا, إنترفيجن 2025

منظمو "إنترفيجن" يوضحون سبب عدم مشاركة مغنية أمريكية في الحفل

18:48 GMT 20.09.2025
© Sputnikموسكو تستعد لانطلاق مسابقة "إنترفيجن لعام 2025
موسكو تستعد لانطلاق مسابقة إنترفيجن لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أوضح منظمو مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية، سبب عدم مشاركة المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) في الحفل الختامي للمسابقة.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن اللجنة المنظمة للحفل، أنه "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين والوفد الأمريكي، ونتيجة لضغوط سياسية غير مسبوقة من الحكومة الأسترالية، لن تتمكن المغنية فاسي (المواطنة الأمريكية والأسترالية) من المشاركة في الحفل الختامي للمسابقة".
أرسلت الحكومة الأسترالية اليوم، 20 سبتمبر/ أيلول الجاري، مذكرة رسمية إليها، وفقا للبيان.
يعرب المنظمون عن أسفهم لعدم قدرة الفنانة على المشاركة، مؤكدين أن الولايات المتحدة لا تزال مشاركة كاملة في مسابقة "إنترفيجن"، وسيمثلها في لجنة التحكيم الدولية المغني الأسطوري لفرقة "ديب بيربل".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
بوتين يوجه رسالة فيديو خاصة للضيوف والمشاركين في مسابقة "إنترفيجن" ... فيديو
17:45 GMT
تلتزم المسابقة التزاما راسخا بمبادئ الانفتاح والتبادل الثقافي واحترام كل مشارك. كما أنها بعيدة عن السياسة، وتسعى حصريًا إلى تطوير الفن والتعاون الدولي، وفقا للبيان.
وأشار سيرغي لافروف، نائب رئيس مجلس الإشراف على المسابقة، إلى: "نحن لا نسعى إلى أي تأثير سياسي، ونريد أن يحترم الهدف الأصيل للبشرية وهويتها ويُحققا من خلال التفاعل الحر، وإثراء بعضنا البعض من خلال التواصل مع القيم الروحية لبعضنا البعض."
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو، استعدادا لمسابقة "إنترفيجن" الغنائية.
ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.
نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала