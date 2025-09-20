https://sarabic.ae/20250920/بوتين-يوجه-رسالة-فيديو-خاصة-للضيوف-والمشاركين-في-مسابقة-إنترفيجن--فيديو-1105074653.html
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهائي مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية بأنه من أكثر الفعاليات الثقافية المرتقبة هذا العام.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت ولا تزال منفتحة على التواصل والتعاون، محترمة تقاليد وقيم الآخرين.وقال بوتين في كلمة فيديو خاصة للمشاركين في مسابقة "إنترفيجن": "لطالما كانت روسيا، ولا تزال، بلدًا منفتحا على التواصل والتعاون الإبداعي. نحن نعتز بتقاليدنا ونحترم تقاليد الآخرين".وقال بوتين في كلمته الترحيبية بالمشاركين في مسابقة إنترفيجن: "أتمنى لجميع المتسابقين أداءً ناجحًا وتقديرًا مستحقًا. أتمنى أن يشعر كل واحد منكم بدعم الجمهور الصادق والمخلص".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو، استعدادا لمسابقة "إنترفيجن" الغنائية.ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025 في موسكو وضواحيها.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهائي مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية بأنه من أكثر الفعاليات الثقافية المرتقبة هذا العام.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت ولا تزال منفتحة على التواصل والتعاون، محترمة تقاليد وقيم الآخرين.
وقال بوتين في كلمة فيديو خاصة للمشاركين في مسابقة "إنترفيجن": "لطالما كانت روسيا، ولا تزال، بلدًا منفتحا على التواصل والتعاون الإبداعي. نحن نعتز بتقاليدنا ونحترم تقاليد الآخرين".
وأضاف الرئيس الروسي: "يشهد العالم المعاصر تغيرات سريعة، وهناك حاجة متزايدة إلى العدالة، وإلى تمتع واسع ومتساوٍ بثمار التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وللشعوب الحق في التنمية الحرة والحفاظ على هويتها".
وقال بوتين في كلمته الترحيبية بالمشاركين في مسابقة إنترفيجن: "أتمنى لجميع المتسابقين أداءً ناجحًا وتقديرًا مستحقًا. أتمنى أن يشعر كل واحد منكم بدعم الجمهور الصادق والمخلص".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو، استعدادا لمسابقة "إنترفيجن" الغنائية.
ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.
نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025 في موسكو وضواحيها.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.