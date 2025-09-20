بوتين يوجه رسالة فيديو خاصة للضيوف والمشاركين في مسابقة "إنترفيجن" ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250920/بوتين-يوجه-رسالة-فيديو-خاصة-للضيوف-والمشاركين-في-مسابقة-إنترفيجن--فيديو-1105074653.html
بوتين يوجه رسالة فيديو خاصة للضيوف والمشاركين في مسابقة "إنترفيجن" ... فيديو
بوتين يوجه رسالة فيديو خاصة للضيوف والمشاركين في مسابقة "إنترفيجن" ... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه رسالة فيديو خاصة لضيوف ومشاركي مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-20T17:45+0000
2025-09-20T17:49+0000
روسيا
إنترفيجن 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1f1d4f0a123122f958bb1a3b95003ba6.jpg
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهائي مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية بأنه من أكثر الفعاليات الثقافية المرتقبة هذا العام.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت ولا تزال منفتحة على التواصل والتعاون، محترمة تقاليد وقيم الآخرين.وقال بوتين في كلمة فيديو خاصة للمشاركين في مسابقة "إنترفيجن": "لطالما كانت روسيا، ولا تزال، بلدًا منفتحا على التواصل والتعاون الإبداعي. نحن نعتز بتقاليدنا ونحترم تقاليد الآخرين".وقال بوتين في كلمته الترحيبية بالمشاركين في مسابقة إنترفيجن: "أتمنى لجميع المتسابقين أداءً ناجحًا وتقديرًا مستحقًا. أتمنى أن يشعر كل واحد منكم بدعم الجمهور الصادق والمخلص".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو، استعدادا لمسابقة "إنترفيجن" الغنائية.ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025 في موسكو وضواحيها.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
https://sarabic.ae/20250920/بمشاركة-عربية-موسكو-تستعد-لانطلاق-مسابقة-إنترفيجن-الدولية-فيديو-1105072519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0b8d6b02d2fe64a85ce49b601e675175.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, إنترفيجن 2025
روسيا, إنترفيجن 2025

بوتين يوجه رسالة فيديو خاصة للضيوف والمشاركين في مسابقة "إنترفيجن" ... فيديو

17:45 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 17:49 GMT 20.09.2025)
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه رسالة فيديو خاصة لضيوف ومشاركي مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية.
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نهائي مسابقة "إنترفيجن" الموسيقية الدولية بأنه من أكثر الفعاليات الثقافية المرتقبة هذا العام.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا كانت ولا تزال منفتحة على التواصل والتعاون، محترمة تقاليد وقيم الآخرين.
وقال بوتين في كلمة فيديو خاصة للمشاركين في مسابقة "إنترفيجن": "لطالما كانت روسيا، ولا تزال، بلدًا منفتحا على التواصل والتعاون الإبداعي. نحن نعتز بتقاليدنا ونحترم تقاليد الآخرين".
وأضاف الرئيس الروسي: "يشهد العالم المعاصر تغيرات سريعة، وهناك حاجة متزايدة إلى العدالة، وإلى تمتع واسع ومتساوٍ بثمار التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وللشعوب الحق في التنمية الحرة والحفاظ على هويتها".
وقال بوتين في كلمته الترحيبية بالمشاركين في مسابقة إنترفيجن: "أتمنى لجميع المتسابقين أداءً ناجحًا وتقديرًا مستحقًا. أتمنى أن يشعر كل واحد منكم بدعم الجمهور الصادق والمخلص".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن عددا كبيرا من ضباط إنفاذ القانون يحافظون على النظام في المنطقة المحيطة بصالة "لايف أرينا" في موسكو، استعدادا لمسابقة "إنترفيجن" الغنائية.
ويتواجد ضباط إنفاذ القانون في المنطقة المسيجة المجاورة لمبنى لايف أرينا وبجوارها. يتوافد متفرجون وصحفيون من مختلف البلدان إلى مكان المسابقة، ولا يزال الوضع هادئًا.
موسكو تستعد لانطلاق مسابقة إنترفيجن لعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
بمشاركة عربية... موسكو تستعد لانطلاق مسابقة "إنترفيجن" الدولية.. فيديو
16:16 GMT
نشرت قناة مسابقة "إنترفيجن-2025" على تليغرام صورا وفيديوهات تظهر انتشار إعلانات المسابقة المنتشرة في العديد من المدن حول العالم.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا مرسومًا يقضي بإقامة مسابقة "إنترفيجن" الدولية للموسيقى لعام 2025 في موسكو وضواحيها.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала