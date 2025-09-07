https://sarabic.ae/20250907/دراسة-نوع-من-الموسيقى-يعالج-دوار-الحركة-1104592966.html

دراسة: نوع من الموسيقى يعالج "دوار الحركة"

دراسة: نوع من الموسيقى يعالج "دوار الحركة"

سبوتنيك عربي

وجد فريق من الباحثين بقيادة عالم الأعصاب ييلون لي، في معهد هينان الصيني للعلوم والتكنولوجيا، أن الموسيقى قد تكون تدخلا فعالا بشكل مدهش للحد من الغثيان والدوار... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T13:55+0000

2025-09-07T13:55+0000

2025-09-07T13:55+0000

مجتمع

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/16/1104047630_0:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_bccb696a8a81c041a2e0c2a187ec7767.jpg

في التجارب، خضع 30 مشاركا لمحاكاة القيادة، حيث تم جعلهم يشعرون بدوار ركوب السيارة، أثناء ارتداء غطاء تخطيط كهربائي للدماغ.وسمح هذا للباحثين بقراءة نشاط الدماغ للمتطوعين في الوقت الفعلي، حيث انتقل من حالة مستقرة إلى حالة دوار الحركة، والعودة تدريجيا مرة أخرى، حسب مجلة "ساينس أليرت". وتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات، استمعت أربع مجموعات إلى دقيقة من الموسيقى بعد القيادة المثيرة للغثيان، والمجموعة الأخرى مارست التأمل، وآخر مجموعة لم تفعل شيئا. وكانت الموسيقى الهادئة هي أفضل نوع تالي، حيث خففت الأعراض بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بمجموعة التأمل، ومن المثير للاهتمام أن أحد أنواع الموسيقى قلل من الغثيان بمعدل أسوأ من مجرد انتظار مرور مشاعر دوار السيارة، حيث يبدو أن الموسيقى الحزينة تجعل التعافي أكثر صعوبة. ومع ذلك، فإن النتائج تتماشى مع الدراسات الأخرى التي وجدت أن الموسيقى يمكن أن تغير الطريقة التي نشعر بها، للأفضل أو للأسوأ. وأظهرت دراسات سابقة أيضا أن اللحن المفضل يمكن أن يقلل من أعراض دوار الحركة المستحث بصريا، أو دوار الإنترنت من أجهزة الواقع الافتراضي، قد يساعد حتى مع الإفراط في تناول الكحول.ولكن بينما تشير بعض الأبحاث إلى أن الموسيقى الحزينة يمكن أن تحسن الحالة المزاجية، وتجعلنا نشعر بالرضا، فمن الممكن أن يكون لها تأثير معاكس في بعض السيناريوهات.علماء صينيون يطورون حبوبا نباتية مبتكرة لإنقاص الوزن دون تناول الأدوية

سبوتنيك عربي

