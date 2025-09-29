https://sarabic.ae/20250929/صحفي-مصري-روسيا-التي-أعرفها-أرض-الفرص-وحاضنة-الشباب-لبناء-عالم-متعدد-الأقطاب-1105424873.html

صحفي مصري: روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب

كثيرون يأتون إلى روسيا محمّلين بأفكار مسبقة وصور نمطية صنعتها سرديات الإعلام الغربي، لكن سرعان ما تتبدد هذه الأفكار عندما تصطدم بالواقع المغاير كليًا، واقع...

الصحفي المصري والباحث في العلاقات الدولية محمد جمال، ما أن وطأت قدمه أرض روسيا، وخاض تجربة التفاعل المباشر مع المجتمع الروسي، حتى تغيرت الصورة النمطية في ذهنه، واكتشف أن روسيا اليوم، ليست فقط دولة بتاريخ عريق، بل بلد ينبض بالحيوية، والتطور والانفتاح، وقيادة استراتيجية تسعى إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلًا وشمولًا، حيث كتب ما يلي واصفًا زياراته القصيرة إلى روسيا:وأضاف جمال: "هذه المشاركة الأولى التي فتحت أمامي الباب لمشاركات أخرى كبرى في روسيا، في ذات العام والعام التالي، حيث تعددت الزيارت والمشاركات بنشاط في الفعاليات الروسية، وصولًا إلى الزيارة الأخيرة قبل أيام".وتابع: "لنبدأ من مهرجان شباب العالم في سوتشي 2024.. وكان المهرجان الأضخم، حيث ضم 20 ألف شاب، من بينهم عشرات الآلاف من روسيا، وعشرات الآلاف من قرابة الـ190 دولة من كل قارات العالم.. فلكَ أن تتخيل هنا حجم الثقافات والأفكار والاتجاهات التي اجتمعت لمدة أسبوع كامل في مدينة واحدة، وتحت قيادة واحدة، وبفكر واحد، كان هدفه خلق عالم جديد وبناء جيل يقود دبلوماسية شبابية قادرة على حمل ثقل تغيير العالم القديم وبناء العالم الجديد تحت مسمى "التعددية القطبية".. وكل هذا بتوجيهات مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث إلينا بشكل مباشر في ختام فاعليات المهرجان في السادس من مارس 2024".وأضاف الصحفي المصري: "ثم جاءت الفرصة التالية في أغسطس/آب 2024، للمشاركة في حدث يحمل اسمه صلب الموضوع، الذي نتحدث فيه وهو "the Senezh Management Workshop" في موسكو، حيث كان من المنتظر أن أشارك في ورشة عمل "عالم متعدد الأقطاب"، برفقة المئات من المشاركين الدوليين، ولكن لأسباب لوجيستية وإجراءات جديدة للسفر، لم أتمكن حينها من السفر في اللحظة الأخيرة.. لكني تابعت باهتمام بالغ مجريات عمل الورشة وما جرى فيها من لقاءات مهمة عززت من نظرة الشباب العالمي نحو روسيا".تابع جمال: "وفي سبتمبر/ أيلول 2024، عدت مجددًا إلى روسيا، وهذه المرة من بوابة مدينة أورينبورغن للمشاركة في منتدى "أوراسيا غلوبال"، والذي جمع 2000 مشارك من روسيا وكل دول العالم، وكان واحدًا من أبرز الفاعليات الروسية التي شاركنا فيها، حيث نتج عنه تشكيل أندية الصداقة الدولية بين مختلف المقاطعات والمدن الروسية مع كل العالم، بهدف تعزيز التعاون المشترك، والمساهمة في تحقيق الأهداف المقترحة التي تساعد التعاون بين الجانبين".وهنا من جانبنا، شكلنا نادي الصداقة الدولي بين مقاطعة فولجوجراد الروسية مع مصر وتونس، حيث تعاونا معًا وما زلنا نتعاون حتى اليوم في مجالات مختلفة، وهو ذات الأمر الذي يحدث في باقية أندية الصداقة.وبعيدًا عن المنتديات الشبابية، كان هناك نوع آخر من الدعم الروسي للشباب.. ففي أبريل/نيسان 2025، كانت العودة الأبرز والأهم إلى روسيا من الناحية العملية والعملية.. ومن بوابة موسكو، انطلقت مشاركتي في زمالة الصحفيين من دول منظمة التعاون الإسلامي بوكالة "سبوتنيك" الروسية، بتنظيم من مؤسسة مؤسسة غورتشاكوف، في إطار برنامج "InteRussia"، المخصص لمشاركة المتخصصين الأجانب في زمالات علمية بمختلف المجالات.مرت ثلاثة أشهر بعد العودة من موسكو.. وكان لابد من العودة مجددًا لروسيا التي أصبحت تشكل جزءًا من حياتي الشخصية، وبعد انتظار طويل.. جاءت هذه المرة مشاركة أخرى هامة، وهي التي دفعتني لكتابة هذا المقال.. فقد عدت في سبتمبر/ أيلول الجاري إلى روسيا، من بوابة مدينة نيجني نوفجورود، للمشاركة في تغطية فاعليات مهرجان شباب العالم خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، ضمن فريق الإعلام الدولي.وبالحديث عن النسخة المصغرة من مهرجان شباب العالم، التي عقدت في مدينة نيجني نوفجورود، فهي كانت مشاركة مميزة للغاية، رغم أنها لأيام قصيرة لكنها خلقت لدينا شعورًا كبيرًا بالحب تجاه روسيا، فقد جمع المهرجان 2000 مشارك، ألف من روسيا، وألف من 120 دولة على مستوى العالم، تحت سقف مدينة واحدة وقيادة واحدة وبفكر واحد وهدف مشترك، في حدث فريد من نوعه، دفعني للكتابة عن الفكر الروسي في قيادة عالم متعدد الأقطاب وتعزيز التعاون مع كل الدول لتحقيق هدف مشترك واحد وهو خلق عالم جديد.ومن الملاحظات الهامة التي يجب ذكرها في خلاصة هذه التجارب، أن روسيا في كل هذه الفاعليات وغيرها من الفاعليات الأخرى تستضيف خبراء من الدول الغربية نفسها يتحدثون عن إمكانية خلق العالم الجديد، وتعزيز التعاون والسلام، وبناء الثقة بين الدول، وكان آخرهم جورج جالاوي السياسي اليساري البريطاني والنائب السابق في البرلمان الإنجليزي، والي حظيت بفرصة إجراء حوار هام معه على هامش مهرجان الشباب في نيجني نوفجورود قبل أيام.وبالحديث عن المشاركين في هذه الفاعليات أيضًا، فقدت التقيت شبانا من دول غربية كثير يذهبون لروسيا للمشاركة في الفاعليات والترعف على الأجندة الروسية واكتساب معارف جديدة تتيح لهم التعرف على المجتمع الروسي بصدق، ومن أبرز هذه الدول التي رأيت شبابها في روسيا بشكل مباشر، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، وألمانيا، السويد، وغيرها الكثير.وفي نقطة آخيرة يجب الإشارة إليها.. فأنني على المستوى الشخصي، تعرضت لمواقف في روسيا بمدن مختلفة، أثبتت لي مدى تعاون الشعب الروسي المضياف، ففي كثير من المواقف كنت احتاج للمساعدة المباشرة من أهل البلد أنفسهم، وفي كل مرة كنت دائمًا أجد العون والمساعدة، فلم يخذلني يوم زميل أو صديق روسي في تقديم المساعدة، وللحديث عن روسيا سنحتاج لصفحات كثيرة، ربما تسمح الفرصة لاحقًا لنكمل الحديث بمزيد من التفاصيل، فروسيا بالنسبة لي لم تعد مجرد بلد زرته، بل شريك في بناء المستقبل.

