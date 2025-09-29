صحفي مصري: روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamalروسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamal
تابعنا عبر
كثيرون يأتون إلى روسيا محمّلين بأفكار مسبقة وصور نمطية صنعتها سرديات الإعلام الغربي، لكن سرعان ما تتبدد هذه الأفكار عندما تصطدم بالواقع المغاير كليًا، واقع يعكس بلدًا نابضًا بالحياة ومتطورًا ومنفتحًا على العالم، يقود برؤية واضحة مشروعًا لبناء عالم متعدد الأقطاب، ويحتضن شبابًا من كل القارات في تجربة فريدة تكسر الحواجز وتعيد رسم التصورات.
الصحفي المصري والباحث في العلاقات الدولية محمد جمال، ما أن وطأت قدمه أرض روسيا، وخاض تجربة التفاعل المباشر مع المجتمع الروسي، حتى تغيرت الصورة النمطية في ذهنه، واكتشف أن روسيا اليوم، ليست فقط دولة بتاريخ عريق، بل بلد ينبض بالحيوية، والتطور والانفتاح، وقيادة استراتيجية تسعى إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلًا وشمولًا، حيث كتب ما يلي واصفًا زياراته القصيرة إلى روسيا:
"عالم متعدد الأقطاب".. "تعددية قطبية".. "كسر الهيمنة الغربية".. "دبلوماسية شبابية".. "خلق جيل جديد"، كل هذه المصطلحات وغيرها الكثير، كنت فقط أسمع عنها أو حتى أكتبها في تقاريري وأخباري الصحفية.. لكن لم أراها فعليًا على أرض الواقع قبل 1 مارس/ اَذار 2024.. في هذا التاريخ كانت زيارتي الأولى لروسيا، ومشاركتي في مهرجان شباب العالم في مدينة سوتشي للمرة الأولى.
© Photo / Mohamed Gamalروسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamal
وأضاف جمال: "هذه المشاركة الأولى التي فتحت أمامي الباب لمشاركات أخرى كبرى في روسيا، في ذات العام والعام التالي، حيث تعددت الزيارت والمشاركات بنشاط في الفعاليات الروسية، وصولًا إلى الزيارة الأخيرة قبل أيام".
وأردف: "بعد كل هذه المشاركات واكتساب الخبرات في ما يتعلق بمعرفة الداخل الروسي وكيف تعمل روسيا بجد لخلق عالم جديد متعدد الأقطاب يسوده العدل والسلام والمساوة وبناء جيل جديد قادر على قيادة هذا العالم، فقد آن الآون لنكتب عن هذا الأمر بمزيد من التفاصيل وتوضيح لرؤيتنا لهذه القيادة الروسية من منطق المشاركة الفعلية".
وتابع: "لنبدأ من مهرجان شباب العالم في سوتشي 2024.. وكان المهرجان الأضخم، حيث ضم 20 ألف شاب، من بينهم عشرات الآلاف من روسيا، وعشرات الآلاف من قرابة الـ190 دولة من كل قارات العالم.. فلكَ أن تتخيل هنا حجم الثقافات والأفكار والاتجاهات التي اجتمعت لمدة أسبوع كامل في مدينة واحدة، وتحت قيادة واحدة، وبفكر واحد، كان هدفه خلق عالم جديد وبناء جيل يقود دبلوماسية شبابية قادرة على حمل ثقل تغيير العالم القديم وبناء العالم الجديد تحت مسمى "التعددية القطبية".. وكل هذا بتوجيهات مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث إلينا بشكل مباشر في ختام فاعليات المهرجان في السادس من مارس 2024".
© Photo / Mohamed Gamalروسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamal
وأضاف الصحفي المصري: "ثم جاءت الفرصة التالية في أغسطس/آب 2024، للمشاركة في حدث يحمل اسمه صلب الموضوع، الذي نتحدث فيه وهو "the Senezh Management Workshop" في موسكو، حيث كان من المنتظر أن أشارك في ورشة عمل "عالم متعدد الأقطاب"، برفقة المئات من المشاركين الدوليين، ولكن لأسباب لوجيستية وإجراءات جديدة للسفر، لم أتمكن حينها من السفر في اللحظة الأخيرة.. لكني تابعت باهتمام بالغ مجريات عمل الورشة وما جرى فيها من لقاءات مهمة عززت من نظرة الشباب العالمي نحو روسيا".
تابع جمال: "وفي سبتمبر/ أيلول 2024، عدت مجددًا إلى روسيا، وهذه المرة من بوابة مدينة أورينبورغن للمشاركة في منتدى "أوراسيا غلوبال"، والذي جمع 2000 مشارك من روسيا وكل دول العالم، وكان واحدًا من أبرز الفاعليات الروسية التي شاركنا فيها، حيث نتج عنه تشكيل أندية الصداقة الدولية بين مختلف المقاطعات والمدن الروسية مع كل العالم، بهدف تعزيز التعاون المشترك، والمساهمة في تحقيق الأهداف المقترحة التي تساعد التعاون بين الجانبين".
© Photo / Mohamed Gamalروسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamal
وهنا من جانبنا، شكلنا نادي الصداقة الدولي بين مقاطعة فولجوجراد الروسية مع مصر وتونس، حيث تعاونا معًا وما زلنا نتعاون حتى اليوم في مجالات مختلفة، وهو ذات الأمر الذي يحدث في باقية أندية الصداقة.
وبعيدًا عن المنتديات الشبابية، كان هناك نوع آخر من الدعم الروسي للشباب.. ففي أبريل/نيسان 2025، كانت العودة الأبرز والأهم إلى روسيا من الناحية العملية والعملية.. ومن بوابة موسكو، انطلقت مشاركتي في زمالة الصحفيين من دول منظمة التعاون الإسلامي بوكالة "سبوتنيك" الروسية، بتنظيم من مؤسسة مؤسسة غورتشاكوف، في إطار برنامج "InteRussia"، المخصص لمشاركة المتخصصين الأجانب في زمالات علمية بمختلف المجالات.
© Photo / Mohamed Gamalروسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamal
واستمرت هذه التجربة لمدة شهر كامل في موسكو، أتاحت لي الفرصة للتعرف أكثر على المجتمع الروسي، والأجندة الروسية القوية في مجال الإعلام التي تطرح في عملها وجهة نظر الدفاع عن المصالح الروسية والدول النامية في وجه الهيمنة الغربية.
مرت ثلاثة أشهر بعد العودة من موسكو.. وكان لابد من العودة مجددًا لروسيا التي أصبحت تشكل جزءًا من حياتي الشخصية، وبعد انتظار طويل.. جاءت هذه المرة مشاركة أخرى هامة، وهي التي دفعتني لكتابة هذا المقال.. فقد عدت في سبتمبر/ أيلول الجاري إلى روسيا، من بوابة مدينة نيجني نوفجورود، للمشاركة في تغطية فاعليات مهرجان شباب العالم خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، ضمن فريق الإعلام الدولي.
© Photo / Mohamed Gamalروسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamal
وبالحديث عن النسخة المصغرة من مهرجان شباب العالم، التي عقدت في مدينة نيجني نوفجورود، فهي كانت مشاركة مميزة للغاية، رغم أنها لأيام قصيرة لكنها خلقت لدينا شعورًا كبيرًا بالحب تجاه روسيا، فقد جمع المهرجان 2000 مشارك، ألف من روسيا، وألف من 120 دولة على مستوى العالم، تحت سقف مدينة واحدة وقيادة واحدة وبفكر واحد وهدف مشترك، في حدث فريد من نوعه، دفعني للكتابة عن الفكر الروسي في قيادة عالم متعدد الأقطاب وتعزيز التعاون مع كل الدول لتحقيق هدف مشترك واحد وهو خلق عالم جديد.
ومن الملاحظات الهامة التي يجب ذكرها في خلاصة هذه التجارب، أن روسيا في كل هذه الفاعليات وغيرها من الفاعليات الأخرى تستضيف خبراء من الدول الغربية نفسها يتحدثون عن إمكانية خلق العالم الجديد، وتعزيز التعاون والسلام، وبناء الثقة بين الدول، وكان آخرهم جورج جالاوي السياسي اليساري البريطاني والنائب السابق في البرلمان الإنجليزي، والي حظيت بفرصة إجراء حوار هام معه على هامش مهرجان الشباب في نيجني نوفجورود قبل أيام.
© Photo / Mohamed Gamalروسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
روسيا التي أعرفها.. أرض الفرص وحاضنة الشباب لبناء عالم متعدد الأقطاب
© Photo / Mohamed Gamal
وبالحديث عن المشاركين في هذه الفاعليات أيضًا، فقدت التقيت شبانا من دول غربية كثير يذهبون لروسيا للمشاركة في الفاعليات والترعف على الأجندة الروسية واكتساب معارف جديدة تتيح لهم التعرف على المجتمع الروسي بصدق، ومن أبرز هذه الدول التي رأيت شبابها في روسيا بشكل مباشر، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، وألمانيا، السويد، وغيرها الكثير.
هذه التجارب جعلتني أدرك أن مبادرة "روسيا – بلد الفرص" ليست شعارًا، بل واقع ملموس.. روسيا توفر فضاءً رحبًا للحوار، التعاون، وتشكيل شراكات طويلة الأمد بين الشباب من الشرق والغرب.
وفي نقطة آخيرة يجب الإشارة إليها.. فأنني على المستوى الشخصي، تعرضت لمواقف في روسيا بمدن مختلفة، أثبتت لي مدى تعاون الشعب الروسي المضياف، ففي كثير من المواقف كنت احتاج للمساعدة المباشرة من أهل البلد أنفسهم، وفي كل مرة كنت دائمًا أجد العون والمساعدة، فلم يخذلني يوم زميل أو صديق روسي في تقديم المساعدة، وللحديث عن روسيا سنحتاج لصفحات كثيرة، ربما تسمح الفرصة لاحقًا لنكمل الحديث بمزيد من التفاصيل، فروسيا بالنسبة لي لم تعد مجرد بلد زرته، بل شريك في بناء المستقبل.