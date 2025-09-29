قبل قمة جوائز السياحة العربية 2025: "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط.. صور

عربي
البيت الأبيض: الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر تتفق على إنشاء آلية لحل الخلافات
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
لافروف يشدد على ضمان أمن روسيا كأساس لمناقشة ضمانات أوكرانيا.. والسيسي يرفض المراهنة بحياة المصريين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250929/قبل-قمة-جوائز-السياحة-العربية-2025-تفاعل-شريكا-استراتيجيا-لـلندن-أرابيا-بالشرق-الأوسط-صور-1105429301.html
قبل قمة جوائز السياحة العربية 2025: "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط.. صور
قبل قمة جوائز السياحة العربية 2025: "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "لندن أرابيا" عن تحالفها مع "تفاعل" للاستشارات والأبحاث، لتصبح شريكها الاستراتيجي الحصري في دول الشرق الأوسط، وذلك ضمن استعداداتها لتنظيم قمة... 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T17:46+0000
2025-09-29T17:46+0000
مجتمع
بريطانيا
أخبار الشرق الأوسط
منوعات
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105428373_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_014937491582f553a224926230381d99.jpg
مبادرات "لندن أرابيا"وعملت مؤسسة "لندن أرابيا"، منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات، على عدد من المبادرات أبرزها جوائز المرأة العربية، ويتم تنظيمها للمرة الـ11. وأسبوع "لندن أرابيا" للفن والموضة، ويتم تنظيمه للمرة الـ11 أيضا.جوائز السياحة والسفر العربيةوقد حظيت هذه الفعاليات بحضور شخصيات عالمية مرموقة من بينها دوقة إدنبرة ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين وأعضاء من الأسر الملكية. قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025 في لندنالنسخة الثانية من القمة ستشهد مشاركة أكثر من 250 قائدا من القادة العالميين، من وزراء وسفراء ودبلوماسيين وكبار التنفيذيين في قطاع السياحة، للاحتفاء بإنجازات السياحة العربية وتعزيز فرص التعاون الدولي. ويقام الحدث قبل يوم واحد فقط من انطلاق فعاليات سوق السياحة والسفر العالمي (WTM) في لندن، في أهم أسبوع لقطاع الضيافة العالمي.وستسهم "تفاعل" للاستشارات والأبحاث في تعزيز حضور مؤسسة "لندن أرابيا" في دول الشرق الأوسط، من خلال ذراعها الإعلامي صحيفة "تفاعل" السعودية، التي تنشر محتواها بـ30 لغة، ويتابعها 7 ملايين متابع عبر 6 منصات متخصصة، بينما ستتولى ذراعها "بريما السعودية كومينيكيشن" تقديم الاستشارات الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات العامة.وقال عمر البدور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لندن أرابيا": "يشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق وحجم استثمارات ضخمة بفضل الوجهات الجذابة التي يتم تطويرها في المملكة، وبصفتها شركة سعودية، تمتلك "تفاعل" للاستشارات والأبحاث الخبرة والمعرفة الكافية لفهم تفاصيل السوقين الخليجي والسعودي وتقديم المشورة لنا، سواء في مجال الاستراتيجية أو من خلال منصتها الإعلامية التي تصل إلى أكثر من 7 ملايين في دول الخليج".
https://sarabic.ae/20240408/أجمل-10-أماكن-سياحية-في-المملكة-العربية-السعودية-1087810799.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105428373_96:0:1184:816_1920x0_80_0_0_062b399ce551262736c19db82e4a7556.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, أخبار الشرق الأوسط, منوعات, أخبار السعودية اليوم
بريطانيا, أخبار الشرق الأوسط, منوعات, أخبار السعودية اليوم

قبل قمة جوائز السياحة العربية 2025: "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط.. صور

17:46 GMT 29.09.2025
© Photo / "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط"تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط
تفاعل شريكا استراتيجيا لـلندن أرابيا بالشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Photo / "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "لندن أرابيا" عن تحالفها مع "تفاعل" للاستشارات والأبحاث، لتصبح شريكها الاستراتيجي الحصري في دول الشرق الأوسط، وذلك ضمن استعداداتها لتنظيم قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025، المقرر عقدها في لندن يوم 3 نوفمبر 2025، بجانب جائزة المرأة العربية النسخة الـ13، وقمة المرأة العربية النسخة الثانية المقرر عقدهما هذا العام في لندن.
مبادرات "لندن أرابيا"
وعملت مؤسسة "لندن أرابيا"، منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات، على عدد من المبادرات أبرزها جوائز المرأة العربية، ويتم تنظيمها للمرة الـ11. وأسبوع "لندن أرابيا" للفن والموضة، ويتم تنظيمه للمرة الـ11 أيضا.
جوائز السياحة والسفر العربية
وقد حظيت هذه الفعاليات بحضور شخصيات عالمية مرموقة من بينها دوقة إدنبرة ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين وأعضاء من الأسر الملكية.
© Photo / "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط"تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط
تفاعل شريكا استراتيجيا لـلندن أرابيا بالشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط
"تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط
1/1
© Photo / "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط
"تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط

وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى شركة "تفاعل" مهام التخطيط الاستراتيجي والتسويق والاتصال الخاصة بنسخة هذا العام من قمة وجوائز السياحة والسفر العربية.

قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025 في لندن
النسخة الثانية من القمة ستشهد مشاركة أكثر من 250 قائدا من القادة العالميين، من وزراء وسفراء ودبلوماسيين وكبار التنفيذيين في قطاع السياحة، للاحتفاء بإنجازات السياحة العربية وتعزيز فرص التعاون الدولي. ويقام الحدث قبل يوم واحد فقط من انطلاق فعاليات سوق السياحة والسفر العالمي (WTM) في لندن، في أهم أسبوع لقطاع الضيافة العالمي.

وستقام قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025، في فندق "جميرا كارلتون تاور" بلندن، لتكون منصة مرموقة لتسليط الضوء على الشراكات بين العالم العربي والمملكة المتحدة، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط.

وستسهم "تفاعل" للاستشارات والأبحاث في تعزيز حضور مؤسسة "لندن أرابيا" في دول الشرق الأوسط، من خلال ذراعها الإعلامي صحيفة "تفاعل" السعودية، التي تنشر محتواها بـ30 لغة، ويتابعها 7 ملايين متابع عبر 6 منصات متخصصة، بينما ستتولى ذراعها "بريما السعودية كومينيكيشن" تقديم الاستشارات الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات العامة.
معالم مدينة العلا التاريخية بالسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
أجمل 10 أماكن سياحية في المملكة العربية السعودية
8 أبريل 2024, 13:23 GMT
وقال عمر البدور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لندن أرابيا": "يشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق وحجم استثمارات ضخمة بفضل الوجهات الجذابة التي يتم تطويرها في المملكة، وبصفتها شركة سعودية، تمتلك "تفاعل" للاستشارات والأبحاث الخبرة والمعرفة الكافية لفهم تفاصيل السوقين الخليجي والسعودي وتقديم المشورة لنا، سواء في مجال الاستراتيجية أو من خلال منصتها الإعلامية التي تصل إلى أكثر من 7 ملايين في دول الخليج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала