قبل قمة جوائز السياحة العربية 2025: "تفاعل" شريكا استراتيجيا لـ"لندن أرابيا" بالشرق الأوسط.. صور
أعلنت مؤسسة "لندن أرابيا" عن تحالفها مع "تفاعل" للاستشارات والأبحاث، لتصبح شريكها الاستراتيجي الحصري في دول الشرق الأوسط، وذلك ضمن استعداداتها لتنظيم قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025، المقرر عقدها في لندن يوم 3 نوفمبر 2025، بجانب جائزة المرأة العربية النسخة الـ13، وقمة المرأة العربية النسخة الثانية المقرر عقدهما هذا العام في لندن.
مبادرات "لندن أرابيا"
وعملت مؤسسة "لندن أرابيا"، منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات، على عدد من المبادرات أبرزها جوائز المرأة العربية، ويتم تنظيمها للمرة الـ11. وأسبوع "لندن أرابيا" للفن والموضة، ويتم تنظيمه للمرة الـ11 أيضا.
جوائز السياحة والسفر العربية
وقد حظيت هذه الفعاليات بحضور شخصيات عالمية مرموقة من بينها دوقة إدنبرة ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين وأعضاء من الأسر الملكية.
وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى شركة "تفاعل" مهام التخطيط الاستراتيجي والتسويق والاتصال الخاصة بنسخة هذا العام من قمة وجوائز السياحة والسفر العربية.
قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025 في لندن
النسخة الثانية من القمة ستشهد مشاركة أكثر من 250 قائدا من القادة العالميين، من وزراء وسفراء ودبلوماسيين وكبار التنفيذيين في قطاع السياحة، للاحتفاء بإنجازات السياحة العربية وتعزيز فرص التعاون الدولي. ويقام الحدث قبل يوم واحد فقط من انطلاق فعاليات سوق السياحة والسفر العالمي (WTM) في لندن، في أهم أسبوع لقطاع الضيافة العالمي.
وستقام قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025، في فندق "جميرا كارلتون تاور" بلندن، لتكون منصة مرموقة لتسليط الضوء على الشراكات بين العالم العربي والمملكة المتحدة، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط.
وستسهم "تفاعل" للاستشارات والأبحاث في تعزيز حضور مؤسسة "لندن أرابيا" في دول الشرق الأوسط، من خلال ذراعها الإعلامي صحيفة "تفاعل" السعودية، التي تنشر محتواها بـ30 لغة، ويتابعها 7 ملايين متابع عبر 6 منصات متخصصة، بينما ستتولى ذراعها "بريما السعودية كومينيكيشن" تقديم الاستشارات الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات العامة.
وقال عمر البدور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "لندن أرابيا": "يشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية نموًا غير مسبوق وحجم استثمارات ضخمة بفضل الوجهات الجذابة التي يتم تطويرها في المملكة، وبصفتها شركة سعودية، تمتلك "تفاعل" للاستشارات والأبحاث الخبرة والمعرفة الكافية لفهم تفاصيل السوقين الخليجي والسعودي وتقديم المشورة لنا، سواء في مجال الاستراتيجية أو من خلال منصتها الإعلامية التي تصل إلى أكثر من 7 ملايين في دول الخليج".