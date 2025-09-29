https://sarabic.ae/20250929/من-كركوك-إلى-جنيف-شاب-عراقي-يحصد-اعترافا-دوليا-كمخترع-في-الذكاء-الاصطناعي-1105368534.html
في إنجاز علمي يعد الأول من نوعه على مستوى العراق، توج الباحث يلدرم صلاح الدين حسين، بلقب "مخترع معتمد" (Inv) من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) في... 29.09.2025
2025-09-29T13:00+0000
2025-09-29T13:00+0000
2025-09-29T13:00+0000
وجاء هذا الإنجاز ثمرة سنوات طويلة من العمل البحثي والتجريبي، إذ كرّس حسين جهوده لتطوير أنظمة ذكية مبتكرة أحدثت فرقا ملموسا في مجالات متعددة، وفقا لبيان صادر عن كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كركوك، ومن أبرز ابتكاراته برنامج "Search" الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً للبحث داخل الأرشيفات غير المفهرسة، معتمداً على دمج تقنيات التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP).إنجازات غير مسبوقةيقول الباحث العراقي يلدرم صلاح الدين حسين، البالغ من العمر 32 عاماً والمتخصص في الإحصاء والذكاء الاصطناعي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "هذا التتويج جاء ثمرة جهود بحثية امتدت لسنوات، عمل خلالها على تطوير أنظمة ذكية متكاملة استندت إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، مؤكداً أن "مشاريعه لم تكن تجريبية فحسب، بل استهدفت مشاكل واقعية تواجه المجتمع والمؤسسات والشركات، مما جعل ابتكاراته قابلة للاستخدام العملي".ومن بين أبرز ابتكاراته تطبيق يركز على رصد مشكلات بيئية ملحة مثل تلوث الهواء والتصحر في كركوك والعراق والشرق الأوسط، إضافة إلى برامج أخرى تناولت البحث في الأرشيفات العشوائية، والتحليل الإحصائي الذكي، وفقا لحديثه.ويشير الباحث العراقي إلى أن "اعتراف الاتحاد الدولي بجمعيات المخترعين يُعد دليلاً على أن العقول العراقية قادرة على أن تكون في مقدمة حاملي راية الابتكار عالمياً"، لافتاً إلى أن "توثيق بعض أنظمته تم عبر مراكز متخصصة في ألمانيا وبريطانيا، قبل أن يحصل على الشهادة النهائية من سويسرا".ويشدد حسين على أن ما يميّز برمجياته هو بساطتها وواقعيتها، إذ يمكن أن تعمل حتى دون الحاجة إلى واجهات استخدام معقدة، فضلاً عن كونها حلولاً عراقية خالصة قابلة للتطبيق العملي في مختلف القطاعات.أنظمة عالمية دقيقةولم تتوقف إسهامات حسين عند هذا الحد، فقد طوّر أنظمة أخرى أضافت بعداً جديداً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها نظام "Smastatic" للتحليل الإحصائي الذكي لملفات "Excel" مع توليد تفسيرات آلية للنتائج، إضافة إلى برنامج "Chot" وهو روبوت محادثة متعدد اللغات قادر على التفاعل مع المستخدمين والبحث عبر الإنترنت والخرائط اعتماداً على خوارزميات متقدمة.عدّت جامعة كركوك هذا التتويج اعترافاً عالمياً بكفاءة العقول العراقية، ودليلاً على قدرتها على المنافسة في ميادين الابتكار والتطوير التقني، مؤكدة أن إنجاز حسين يمثّل خطوة رائدة نحو تحفيز المبتكرين العراقيين على اقتحام المنافسات العالمية، ونيل اعترافات دولية من شأنها أن تدفع بعجلة البحث العلمي والتكنولوجيا إلى الأمام داخل البلاد.
في إنجاز علمي يعد الأول من نوعه على مستوى العراق، توج الباحث يلدرم صلاح الدين حسين، بلقب "مخترع معتمد" (Inv) من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) في جنيف، ليصبح أول باحث عراقي يحصل على هذا الاعتراف الدولي في ميدان خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وجاء هذا الإنجاز ثمرة سنوات طويلة من العمل البحثي والتجريبي، إذ كرّس حسين جهوده لتطوير أنظمة ذكية مبتكرة أحدثت فرقا ملموسا في مجالات متعددة، وفقا لبيان صادر عن كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كركوك، ومن أبرز ابتكاراته برنامج "Search" الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً للبحث داخل الأرشيفات غير المفهرسة، معتمداً على دمج تقنيات التعرّف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP).
وبحسب البيان، فإن هذا النظام مكّن الباحثين من استرجاع المعلومات من الوثائق القديمة والصور والمسوحات الضوئية بسرعة ودقة، موفراً الكثير من الجهد والوقت للمؤسسات الأكاديمية والبحثية.
يقول الباحث العراقي يلدرم صلاح الدين حسين، البالغ من العمر 32 عاماً والمتخصص في الإحصاء والذكاء الاصطناعي، في حديث لـ "سبوتنيك"، إن "هذا التتويج جاء ثمرة جهود بحثية امتدت لسنوات، عمل خلالها على تطوير أنظمة ذكية متكاملة استندت إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، مؤكداً أن "مشاريعه لم تكن تجريبية فحسب، بل استهدفت مشاكل واقعية تواجه المجتمع والمؤسسات والشركات، مما جعل ابتكاراته قابلة للاستخدام العملي".
ومن بين أبرز ابتكاراته تطبيق يركز على رصد مشكلات بيئية ملحة مثل تلوث الهواء والتصحر في كركوك والعراق والشرق الأوسط، إضافة إلى برامج أخرى تناولت البحث في الأرشيفات العشوائية، والتحليل الإحصائي الذكي، وفقا لحديثه.
ويشير الباحث العراقي إلى أن "اعتراف الاتحاد الدولي بجمعيات المخترعين يُعد دليلاً على أن العقول العراقية قادرة على أن تكون في مقدمة حاملي راية الابتكار عالمياً"، لافتاً إلى أن "توثيق بعض أنظمته تم عبر مراكز متخصصة في ألمانيا وبريطانيا، قبل أن يحصل على الشهادة النهائية من سويسرا".
ويشدد حسين على أن ما يميّز برمجياته هو بساطتها وواقعيتها، إذ يمكن أن تعمل حتى دون الحاجة إلى واجهات استخدام معقدة، فضلاً عن كونها حلولاً عراقية خالصة قابلة للتطبيق العملي في مختلف القطاعات.
ولم تتوقف إسهامات حسين عند هذا الحد، فقد طوّر أنظمة أخرى أضافت بعداً جديداً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها نظام "Smastatic" للتحليل الإحصائي الذكي لملفات "Excel" مع توليد تفسيرات آلية للنتائج، إضافة إلى برنامج "Chot" وهو روبوت محادثة متعدد اللغات قادر على التفاعل مع المستخدمين والبحث عبر الإنترنت والخرائط اعتماداً على خوارزميات متقدمة.
كما شملت ابتكاراته نظام "Eco Predict" للتنبؤ البيئي ومراقبة التغيرات المناخية كالتصحر وتلوث الهواء في العراق، إلى جانب نظام "Smadent" المخصص لتحليل صور الأشعة السينية بدقة عالية، بما يسهم في دعم الأطباء في عمليات التشخيص الطبي.
عدّت جامعة كركوك هذا التتويج اعترافاً عالمياً بكفاءة العقول العراقية، ودليلاً على قدرتها على المنافسة في ميادين الابتكار والتطوير التقني، مؤكدة أن إنجاز حسين يمثّل خطوة رائدة نحو تحفيز المبتكرين العراقيين على اقتحام المنافسات العالمية، ونيل اعترافات دولية من شأنها أن تدفع بعجلة البحث العلمي والتكنولوجيا إلى الأمام داخل البلاد.