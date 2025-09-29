https://sarabic.ae/20250929/نتنياهو-رؤية-ترامب-أسهمت-في-تغيير-العالم-إلى-الأفضل-1105435347.html
نتنياهو: إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "ترامب أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض، ورؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل، وأدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة".وأضاف: "سنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام، وخطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس".وتابع: "خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية، والهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم، وإذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا".وتابع: "نثمن موقف ترمب من أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط، وعلى السلطة الفلسطينية وقف التحريض ضد إسرائيل ومساعيها لدى المحاكم الدولية".وأضاف: "خطة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة، ويمكننا بمساعدة ترمب توسيع اتفاقات أبراهام، ولن ننسى فظائع 7 أكتوبر وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر".وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فستقوم إسرائيل بإنهاء المهمة بنفسها.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "ترامب أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض، ورؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل، وأدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
وتابع: "خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى، وقادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب".
وأضاف: "سنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام، وخطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس".
وتابع: "خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية، والهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم، وإذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا".
وأضاف: "يجب تحقيق كل أهداف الخطة الأمريكية بما فيها إنهاء وجود حماس في غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطرا على وجود إسرائيل".
وتابع: "نثمن موقف ترمب من أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط، وعلى السلطة الفلسطينية وقف التحريض ضد إسرائيل ومساعيها لدى المحاكم الدولية".
وأضاف: "خطة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة، ويمكننا بمساعدة ترمب توسيع اتفاقات أبراهام، ولن ننسى فظائع 7 أكتوبر وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر".
وتابع: "أجرينا اتصالا مع رئيس وزراء قطر وأبلغته أننا استهدفنا الإرهابيين وليس قطر ونأسف لخسارة مواطن قطري، ويمكن لإسرائيل والولايات المتحدة تغيير وجه الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".