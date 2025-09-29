https://sarabic.ae/20250929/نتنياهو-رؤية-ترامب-أسهمت-في-تغيير-العالم-إلى-الأفضل-1105435347.html

نتنياهو: إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا

نتنياهو: إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه إذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فستقوم إسرائيل بإنهاء المهمة بنفسها. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T19:00+0000

2025-09-29T19:00+0000

2025-09-29T19:15+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: "ترامب أعظم صديق حظينا به في البيت الأبيض، ورؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل، وأدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة".وأضاف: "سنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام، وخطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس".وتابع: "خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية، والهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم، وإذا رفضت حماس الخطة الأمريكية فسنقوم بإنهاء المهمة بأنفسنا".وتابع: "نثمن موقف ترمب من أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في غزة قبل استيفاء عدد من الشروط، وعلى السلطة الفلسطينية وقف التحريض ضد إسرائيل ومساعيها لدى المحاكم الدولية".وأضاف: "خطة ترامب للسلام ستشكل بداية جديدة للمنطقة، ويمكننا بمساعدة ترمب توسيع اتفاقات أبراهام، ولن ننسى فظائع 7 أكتوبر وسنفعل كل ما هو ضروري حتى لا تتكرر".وفي وقت سابق من اليوم، أصدر البيت الأبيض، خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، وجاء في البيان :"ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".

https://sarabic.ae/20250929/الحديث-عن-إنهاء-الحرب-في-غزة-خدعة-إسرائيلية-جديدة-أم-نهاية-حقيقية؟-1105434215.html

https://sarabic.ae/20250929/البيت-الأبيض-ينشر-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--عاجل-1105431733.html

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية