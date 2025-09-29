https://sarabic.ae/20250929/الحديث-عن-إنهاء-الحرب-في-غزة-خدعة-إسرائيلية-جديدة-أم-نهاية-حقيقية؟-1105434215.html

الحديث عن إنهاء الحرب في غزة.. خدعة إسرائيلية جديدة أم نهاية حقيقية؟

مع الإعلان عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتطبيق خطة أمريكية، لقت ترحيبا عربيا ودوليًا، تتجه الأنظار إلى إسرائيل، والتحركات الإسرائيلية التي دائما... 29.09.2025, سبوتنيك عربي

ومنذ بدء إسرائيل عملياتها العسكرية، طالما تحدثت التقارير عن وقف قريب للحرب، بيد أن ضربات إسرائيلية مفاجئة تُفشل هذه المخططات، تارة عبر اغتيال إسماعيل هنية، واغتيال حسن نصرالله، وتارة بقصف إيران، ومحاولة اغتيال قادة حركة حماس في قطر.ويطرح بعض المراقبين تساؤلات بشأن الحديث عن إنهاء الحرب في غزة، وما إذا كانت خدعة جديدة تسعى إسرائيل من خلفها لاستهداف جديد، بتنسيق وتغطية أمريكية، أم قد تكون نهاية حقيقية للمعارك في القطاع هذه المرة.جاءت تصريحاتها قبيل لقاء مرتقب بين ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام.وقالت ليفيت: "الرئيس ترامب يمتلك الخبرة اللازمة للتوصل إلى اتفاق عادل يرضي الطرفين"، مشيرةً إلى أن الحل يتطلب تنازلات متبادلة من إسرائيل وحركة حماس.وأضافت: "قد يغادر الطرفان طاولة المفاوضات وهما غير راضيين تمامًا، لكن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الصراع".وأوضحت ليفيت أن ترامب يصر على إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن، مشيرةً إلى أن المبعوث الخاص ويتكوف وضع خطة مفصلة مكونة من 21 بندًا تم اقتراحها على الطرفين.إرادة أمريكيةأكد الكاتب والمحلل الفلسطيني نضال خضرة، أنه "من المبكر التنبؤ بأن لقاء الرئيس دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيكون حاسمًا، وذات صلة بإرادة واشنطن بشأن وقف الحرب في غزة".وبحسب بحديثه لـ"سبوتنيك"، هناك احتمالان مطروحان على الساحة، الأول أن "تكون هناك إرادة أمريكية حقيقية لوقف الحرب، والثاني أن تكون هذه الخطة مجرد مناورة جديدة، لإعطاء نتنياهو فرصة لاستكمال عمليات التدمير والقتل في مدينة غزة".وأشار إلى أن "نتنياهو يسعى للحصول على موقف آخر من ترامب وضمانات تتعلق بسوريا وإيران".ومضى قائلًا: "لذلك، من المتوقع أن يوافق نتنياهو على الصفقة، ولكن مع وجود استدراكات، وفي هذه الحالة الشيطان يكمن في التفاصيل".قصف إيران واليمنفي السياق، أكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن "الأوضاع الراهنة لا تختلف عن سابقاتها"، مشددًا على أن "إسرائيل دولة مخادعة، وأن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب تتسم بالخداع والغرور بشكل غير مسبوق".وقال إن "الضغوط العالمية والأوروبية، وضغوط الشعوب حول العالم، باتت تشكل عبئًا كبيرًا على الإدارة الأمريكية والرأي العام العالمي، وكذلك داخل إسرائيل نفسها".وأعرب عن أمله، ولو كان ضئيلاً، في أن "تسهم هذه الضغوط في إنهاء هذه الحرب المجنونة التي لا مبرر لها"، والتي وصفها بأنها "باتت أطول حرب في التاريخ وشهدت أكبر إبادة بشرية للشعوب".ولفت كنعان إلى أن "الصفقات والخطط السابقة تشير إلى أن مثل هذه التحركات كانت تستخدم غالبًا كغطاء لخطط إسرائيل وأمريكا لتوجيه ضربات جديدة"، مرجحًا أن "تكون هذه المرة موجهة ضد إيران واليمن وليس ضد دولة عربية".وتساءل عن طبيعة الاجتماعات التي جمعت قادة الدول الأربعة بالرئيس ترامب، وهل كانت مجرد لقاءات عابرة أم أنها هدفت إلى الضغط عليه لوقف إمكانية توسيع نطاق هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط.تصعيد إسرائيلي متوقعمن جانبه أشار الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إلى إن "كل حديث عن اتفاق في المنطقة يقابله تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "هذه العمليات لا تكون بعيدة عن التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية".وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال الرقب: "حتى الآن لا تزال الأمور في طور الحديث، ولا يوجد ما يؤشر بأن الحرب بالفعل على وشك أن تنتهي"، مشيرًا إلى أن مؤتمر نتنياهو مع ترامب وتصريحاته لم تحسم ما إذا كانت الحرب ستتوقف وتبدأ مرحلة إعادة إعمار غزة، أم ستستمر، وحتى اللحظة محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية كما هي، لا توجد متغيرات في هذه الرؤية.وأعرب الرقب عن استغرابه من استدعاء الجنرالات الأمريكية لاجتماعات عاجلة، قائلاً: "لا نعلم لماذا يخططون، هل الحرب ستكون في أوروبا أم الحرب ستكون في المنطقة"، متوقعا أن يتجهوا لاحتلال اليمن وتغdير السيطرة على المياه الإقليمية، فكل شيء وارد في هذه الحسابات المعقدة من قبل الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.خطة ترامبوأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "يدعم هذه الخطة، إلى جانب دعم من الدول العربية والإسلامية".وأشار ترامب إلى أن "صفقة غزة تقترب من مراحلها النهائية".وكان موقع "أكسيوس" أفاد بأن ترامب قدّم، الثلاثاء الماضي، لقادة عرب ومسلمين مقترح خطة سلام من 21 نقطة بشأن غزة.ومن المفترض في الخطة أن يقدم الشركاء الإقليميون ضمانات أمنية لضمان امتثال "حماس" والفصائل الأخرى في غزة لالتزاماتها، وأن غزة لم تعد تشكل "تهديدا" لإسرائيل أو لشعبها، كما تتضمن الخطة أن تعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، تنتشر فورا في غزة للإشراف على الأمن في القطاع، وستقوم هذه القوة بتطوير وتدريب قوة شرطة فلسطينية، لتكون بمثابة جهاز أمن داخلي طويل الأمد.وتشمل الخطة أيضا أن "إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، وسيسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيا الأراضي التي يحتلها حاليا، مع قيام قوات الأمن البديلة ببسط سيطرتها واستقرارها في القطاع".وأطلقت إسرائيل، في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة، تشمل توغلا بريا وقصفا عنيفا، قائلة إن "الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة حماس".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل و"حماس" بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.ومن جهته، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

