عربي
الاتحاد الأوروبي يعيد تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وبنوك تجارية كبرى - عاجل
الجيش الاسرائيلي يعلن قصف 140 هدفا عسكريا في غزة خلال 24 ساعة
الجيش الاسرائيلي يعلن قصف 140 هدفا عسكريا في غزة خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو التابع له قصف نحو 140 هدفا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
وذكر في بيان رسمي، أن البحرية الإسرائيلية نفذت عمليات في غزة، حيث قصفت مستودع أسلحة ومباني أخرى كانت تستخدمها عناصر حركة حماس الفلسطينية شمالي القطاع.وأشار إلى أن "هذه الغارات تأتي في الوقت الذي تواصل فيه القوات البرية من ثلاث فرق تابعة للجيش الإسرائيلي التوغل في مدينة غزة".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن الفرقة 36 دمرت مباني عدة استخدمتها "حماس" لمراقبة القوات، ووجهت ضربة بطائرة مسيرة قتلت خلية مسلحة كانت تزرع قنابل، كما قتلت قوات الفرقة 98 عنصرا من "حماس" أطلق قذائف "هاون" على القوات، فيما قتل جنود الفرقة 162 عناصر عدة وفككوا ألغاما.وتابع أنه "في مكان آخر، شمال غزة، قصفت الفرقة 99 مباني عدة أخرى استخدمتها "حماس" للمراقبة؛ وجنوبي القطاع، قتل جنود فرقة غزة عناصر عدة بالقرب من القوات في منطقة جنوب خان يونس".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
الجيش الاسرائيلي يعلن قصف 140 هدفا عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

08:19 GMT 29.09.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو التابع له قصف نحو 140 هدفا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي.
وذكر في بيان رسمي، أن البحرية الإسرائيلية نفذت عمليات في غزة، حيث قصفت مستودع أسلحة ومباني أخرى كانت تستخدمها عناصر حركة حماس الفلسطينية شمالي القطاع.
وأشار إلى أن "هذه الغارات تأتي في الوقت الذي تواصل فيه القوات البرية من ثلاث فرق تابعة للجيش الإسرائيلي التوغل في مدينة غزة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن الفرقة 36 دمرت مباني عدة استخدمتها "حماس" لمراقبة القوات، ووجهت ضربة بطائرة مسيرة قتلت خلية مسلحة كانت تزرع قنابل، كما قتلت قوات الفرقة 98 عنصرا من "حماس" أطلق قذائف "هاون" على القوات، فيما قتل جنود الفرقة 162 عناصر عدة وفككوا ألغاما.
وتابع أنه "في مكان آخر، شمال غزة، قصفت الفرقة 99 مباني عدة أخرى استخدمتها "حماس" للمراقبة؛ وجنوبي القطاع، قتل جنود فرقة غزة عناصر عدة بالقرب من القوات في منطقة جنوب خان يونس".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
الجيش الإسرائيلي يشدد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية
أمس, 10:44 GMT
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
