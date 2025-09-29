https://sarabic.ae/20250929/الجيش-الاسرائيلي-يعلن-قصف-140-هدفا-عسكريا-في-غزة-خلال-24-ساعة-1105390083.html

الجيش الاسرائيلي يعلن قصف 140 هدفا عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

الجيش الاسرائيلي يعلن قصف 140 هدفا عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو التابع له قصف نحو 140 هدفا في قطاع غزة خلال اليوم الماضي. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-29T08:19+0000

2025-09-29T08:19+0000

2025-09-29T08:19+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e0a3206f2e659b9c5ee543bf6f1ed9.jpg

وذكر في بيان رسمي، أن البحرية الإسرائيلية نفذت عمليات في غزة، حيث قصفت مستودع أسلحة ومباني أخرى كانت تستخدمها عناصر حركة حماس الفلسطينية شمالي القطاع.وأشار إلى أن "هذه الغارات تأتي في الوقت الذي تواصل فيه القوات البرية من ثلاث فرق تابعة للجيش الإسرائيلي التوغل في مدينة غزة".وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه، إن الفرقة 36 دمرت مباني عدة استخدمتها "حماس" لمراقبة القوات، ووجهت ضربة بطائرة مسيرة قتلت خلية مسلحة كانت تزرع قنابل، كما قتلت قوات الفرقة 98 عنصرا من "حماس" أطلق قذائف "هاون" على القوات، فيما قتل جنود الفرقة 162 عناصر عدة وفككوا ألغاما.وتابع أنه "في مكان آخر، شمال غزة، قصفت الفرقة 99 مباني عدة أخرى استخدمتها "حماس" للمراقبة؛ وجنوبي القطاع، قتل جنود فرقة غزة عناصر عدة بالقرب من القوات في منطقة جنوب خان يونس".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 66 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 168 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.

https://sarabic.ae/20250928/الجيش-الإسرائيلي-يشدد-الإجراءات-العسكرية-في-الضفة-الغربية-1105365873.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي