وصول 125 مهاجرا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني على متن قارب واحد

موسكو –سبوتنيك. وأشارت القناة إلى أن الرقم القياسي السابق، وهو 106 مهاجرين على متن قارب واحد، سُجِّل في أغسطس.عبر قارب صغير يحمل 125 مهاجرا غير قانوني القنال الإنجليزي يوم السبت.وفي ظل هذه الظروف، صرحت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، بأنها ستدرس جميع الخيارات المتاحة لإعادة النظام إلى نظام الهجرة.غالبا ما يسعى المهاجرون إلى أي فرصة للوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني والحصول على وضع اللاجئ، الذي يوفر لهم الحصول على مزايا مالية وبرامج اجتماعية.في عام 2024، وصل أكثر من 36800 مهاجر غير شرعي إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش بالقوارب، أي بزيادة قدرها ربع العدد مقارنةً بعام 2023.وسجل الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. وتنفق السلطات البريطانية ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
