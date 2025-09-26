https://sarabic.ae/20250926/بريطانيا-تطلق-نظاما-جديدا-للحد-من-الهجرة-غير-الشرعية-1105283529.html

بريطانيا تطلق نظاما جديدا للحد من الهجرة غير الشرعية

بريطانيا تطلق نظاما جديدا للحد من الهجرة غير الشرعية

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، عن إطلاق نظام جديد للحد من الهجرة غير الشرعية في بلاده. 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T08:26+0000

2025-09-26T08:26+0000

2025-09-26T08:26+0000

بريطانيا

الأخبار

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الجمعة، عن كير ستارمر إعلانه عن خطط لتقديم "هوية رقمية مجانية" للمواطنين والمقيمين في البلاد، وذلك في محاولة أخيرة وجادة للحد من الهجرة غير الشرعية.وذكرت الحكومة البريطانية أن "هذه الخطوة ستُسهل التقدم بطلبات الحصول على خدمات مثل رخص القيادة ورعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية، مع تسهيل الوصول إلى السجلات الضريبية أيضا.وأوضحت أن "الهوية الرقمية الجديدة" ستُحفظ على هواتف المواطنين، ولن يُطلب من الأفراد حمل هوياتهم أو إبرازها، ولكنها ستكون "إلزامية كوسيلة لإثبات الحق في العمل".ونشرت الحكومة البريطانية بيانا، قالت فيه "سيمنع هذا من لا يملكون الحق في الوجود هنا من العثور على عمل، مما يُقلل من فرصهم في كسب المال، وهو أحد عوامل الجذب الرئيسية للأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني".يأتي الإعلان عن "الهوية الرقمية الجديدة" في الوقت الذي يستعد فيه حزب العمال (الحاكم) لعقد مؤتمره السنوي، في ظل ضغوط شديدة يتعرض لها كير ستارمر، خاصة ما يتعلق منها بالهجرة.وقال ستارمر: "تمثل الهوية الرقمية فرصة هائلة للمملكة المتحدة... كما ستوفر للمواطنين العاديين مزايا لا تحصى، ونبذل جهدا شاقا لتوفير بريطانيا أكثر عدلا لمن يرغبون في رؤية التغيير، لا الانقسام".ومنذ إلغاء بطاقات الهوية في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لم تصدر الحكومات البريطانية بطاقات مماثلة، ويعتمد المواطنون بدلا منها على جوازات السفر ورخص القيادة لإثبات هويتهم.

https://sarabic.ae/20210226/تقرير-بريطانيا-تواجه-أسوأ-هجرة-عمالة-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1048220190.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, الأخبار, العالم