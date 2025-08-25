https://sarabic.ae/20250825/استطلاع-أكثر-من-70-من-البريطانيين-يرفضون-سياسة-رئيس-الوزراء-بإيواء-المهاجرين-في-الفنادق-1104099035.html
استطلاع: أكثر من 70% من البريطانيين يرفضون سياسة رئيس الوزراء بإيواء المهاجرين في الفنادق
استطلاع: أكثر من 70% من البريطانيين يرفضون سياسة رئيس الوزراء بإيواء المهاجرين في الفنادق
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف لصالح صحيفة التايمز، أن أكثر من 70% من البريطانيين لا يوافقون على سياسة رئيس الوزراء كير ستارمر في إيواء طالبي اللجوء في... 25.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-25T00:17+0000
2025-08-25T00:17+0000
2025-08-25T00:17+0000
اللاجئين
أزمة اللاجئين
بريطانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_179ea4d17ee34062dbd22fa5ed09727f.jpg
موسكو –سبوتنيك. ووفقا للبيانات التي نقلتها التايمز، يعتقد 71% من الناخبين البريطانيين أن رئيس الوزراء يتعامل مع مشكلة إيواء المهاجرين في الفنادق بشكل غير صحيح.ويشاركه هذا الرأي 56% من مؤيدي حزب العمال، الذي ينتمي إليه ستارمر.ويعتقد أكثر من ثلث الناخبين، أو 37%، أن مشكلة الهجرة هي الأكثر حدة في بريطانيا العظمى.يعتقد 9% فقط من البريطانيين بإمكانية نجاح حزب العمال في هذا المجال، بينما يعتقد 6% بنجاح المحافظين.أُجري الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 21 أغسطس/آب على 2153 ناخبا بريطانيا، دون أي هامش خطأ.في أوائل أغسطس/آب، صرّ مجلس مدينة إيبينغ البريطانية بأنه يرى من غير الصحيح مساواة استخدام فندق "ذا بيل" لإيواء اللاجئين بالغرض المقصود منه، وأنه سيسعى إلى إعلان إيواء المهاجرين هناك غير قانوني من منظور تقسيم المناطق.وأكد رئيس المجلس، كريس ويتبريد، أن اللاجئين الذين يتم إيواؤهم لم يخضعوا لفحص السجلات الجنائية، في حين تقع خمس مدارس ودار رعاية مسنين في المنطقة المجاورة مباشرة للفندق.في منتصف يوليو/تموز، اندلعت أعمال شغب في إيبينغ على خلفية محاكمة مهاجر يبلغ من العمر 38 عاما متهم بالاغتصاب.وتجمع مئات المتظاهرين مرارا وتكرارا بالقرب من فندق "ذا بيل"، وخلال إحدى الاحتجاجات، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، مما أدى إلى اعتقال العديد من الأشخاص. في أواخر يوليو، دعت السلطات المحلية في إيبينغ الحكومة البريطانية إلى إغلاق الفنادق التي يحتجز فيها المهاجرون.غالبا ما يسعى المهاجرون غير المسجلين إلى أي فرصة للوصول إلى المملكة المتحدة والحصول على وضع اللاجئ، مما يتيح لهم الحصول على المزايا المالية والبرامج الاجتماعية.في عام 2024، وصل أكثر من 36,800 مهاجر إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بالقوارب عبر القناة الإنجليزية، وهو ما يزيد بمقدار الربع عن العام السابق.سجل الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45,700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. تنفق السلطات البريطانية ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
https://sarabic.ae/20250824/بريطانيا-تواجه-تحديات-اقتصادية-بسبب-ضعف-النمو-وشيخوخة-السكان-1104098130.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8df9b77706032d6159b02b0c7776c292.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اللاجئين, أزمة اللاجئين, بريطانيا, العالم
اللاجئين, أزمة اللاجئين, بريطانيا, العالم
استطلاع: أكثر من 70% من البريطانيين يرفضون سياسة رئيس الوزراء بإيواء المهاجرين في الفنادق
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف لصالح صحيفة التايمز، أن أكثر من 70% من البريطانيين لا يوافقون على سياسة رئيس الوزراء كير ستارمر في إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
موسكو –سبوتنيك. ووفقا للبيانات التي نقلتها التايمز، يعتقد 71% من الناخبين البريطانيين أن رئيس الوزراء يتعامل مع مشكلة إيواء المهاجرين في الفنادق بشكل غير صحيح.
ويشاركه هذا الرأي 56% من مؤيدي حزب العمال، الذي ينتمي إليه ستارمر.
ويعتقد أكثر من ثلث الناخبين، أو 37%، أن مشكلة الهجرة هي الأكثر حدة في بريطانيا العظمى.
وفي الوقت نفسه، يعتقد 31% من البريطانيين أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج هو الأقدر على معالجة هذه القضية.
يعتقد 9% فقط من البريطانيين بإمكانية نجاح حزب العمال في هذا المجال، بينما يعتقد 6% بنجاح المحافظين.
أُجري الاستطلاع في الفترة من 20 إلى 21 أغسطس/آب على 2153 ناخبا بريطانيا، دون أي هامش خطأ.
في أوائل أغسطس/آب، صرّ مجلس مدينة إيبينغ البريطانية بأنه يرى من غير الصحيح مساواة استخدام فندق "ذا بيل" لإيواء اللاجئين بالغرض المقصود منه، وأنه سيسعى إلى إعلان إيواء المهاجرين هناك غير قانوني من منظور تقسيم المناطق.
وأكد رئيس المجلس، كريس ويتبريد، أن اللاجئين الذين يتم إيواؤهم لم يخضعوا لفحص السجلات الجنائية
، في حين تقع خمس مدارس ودار رعاية مسنين في المنطقة المجاورة مباشرة للفندق.
في منتصف يوليو/تموز، اندلعت أعمال شغب في إيبينغ على خلفية محاكمة مهاجر يبلغ من العمر 38 عاما متهم بالاغتصاب.
وتجمع مئات المتظاهرين مرارا وتكرارا بالقرب من فندق "ذا بيل"، وخلال إحدى الاحتجاجات، اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، مما أدى إلى اعتقال العديد من الأشخاص. في أواخر يوليو، دعت السلطات المحلية في إيبينغ الحكومة البريطانية إلى إغلاق الفنادق التي يحتجز فيها المهاجرون.
غالبا ما يسعى المهاجرون غير المسجلين إلى أي فرصة للوصول إلى المملكة المتحدة والحصول على وضع اللاجئ، مما يتيح لهم الحصول على المزايا المالية والبرامج الاجتماعية.
في عام 2024، وصل أكثر من 36,800 مهاجر إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بالقوارب عبر القناة الإنجليزية، وهو ما يزيد بمقدار الربع عن العام السابق.
سجل الرقم القياسي في عام 2022، عندما وصل أكثر من 45,700 مهاجر إلى الشواطئ البريطانية. تنفق السلطات البريطانية ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميا على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.