بريطانيا تواجه تحديات اقتصادية بسبب ضعف النمو وشيخوخة السكان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
عالم سبوتنيك
زيلينسكي مستعد لبحث موضوع الأراضي مع الرئيس الروسي، وتأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات سورية
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
بريطانيا تواجه تحديات اقتصادية بسبب ضعف النمو وشيخوخة السكان
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر سنوي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية وايومنغ، حيث شدد بيلي على أن تقدم السكان في العمر وتراجع نشاط الشباب البريطانيين بسبب المشكلات الصحية يزيدان من الحاجة لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، قائلا: "بالنظر إلى معدلات النمو المحتملة، يزداد التركيز على رفع إنتاجية الاقتصاد، فالشيخوخة لن تتغير في المستقبل القريب".وأشار بيلي، إلى أن بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة تعاني من مشاكل في الجودة، وقد يكون تقدير انخفاض المشاركة مبالغا فيه، قائلاً: "من الممكن أيضًا أن يكون غير المشاركين في الاقتصاد أكثر تأثيرًا عند إجراء مسح القوى العاملة".ويشكل ضعف النمو المحتمل تحديا أيضا لوزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إذ يعيق جهودها للسيطرة على الدين والالتزام بالقواعد المالية. ومن المتوقع أن تقلّل هيئة مراقبة الميزانية البريطانية تقديرات النمو في الميزانية، مما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب لتعويض الفجوة.
حذر محافظ بنك إنجلترا، آندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديا كبيرًا نتيجة ضعف النمو وانخفاض مشاركة القوى العاملة منذ جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر سنوي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية وايومنغ، حيث شدد بيلي على أن تقدم السكان في العمر وتراجع نشاط الشباب البريطانيين بسبب المشكلات الصحية يزيدان من الحاجة لتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، قائلا: "بالنظر إلى معدلات النمو المحتملة، يزداد التركيز على رفع إنتاجية الاقتصاد، فالشيخوخة لن تتغير في المستقبل القريب".
وتظهر البيانات الرسمية أن نسبة البالغين بين 16 و64 عاما النشطين في سوق العمل أقل من مستويات ما قبل الجائحة، على عكس الاقتصادات المتقدمة الأخرى. وغادر أكثر من مليون شخص سوق العمل بسبب مشاكل صحية مزمنة، ولم تتعافَ المشاركة الاقتصادية إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد البريطاني، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وأشار بيلي، إلى أن بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة تعاني من مشاكل في الجودة، وقد يكون تقدير انخفاض المشاركة مبالغا فيه، قائلاً: "من الممكن أيضًا أن يكون غير المشاركين في الاقتصاد أكثر تأثيرًا عند إجراء مسح القوى العاملة".
وفي ظل هذه الظروف، خفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل إلى نحو 1%، وهو ما يزيد من مخاطر التضخم. وفي الشهر الجاري، قرر البنك خفض أسعار الفائدة إلى 4%، مع استمرار التحذير من أن نمو الأسعار يمثل تهديدًا مستمرا.
ويشكل ضعف النمو المحتمل تحديا أيضا لوزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إذ يعيق جهودها للسيطرة على الدين والالتزام بالقواعد المالية. ومن المتوقع أن تقلّل هيئة مراقبة الميزانية البريطانية تقديرات النمو في الميزانية، مما قد يدفع الحكومة إلى رفع الضرائب لتعويض الفجوة.
