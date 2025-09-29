https://sarabic.ae/20250929/1105409400.html
إعصار "بوالووي" يضرب فيتنام
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار "بوالووي" الذي ضرب فيتنام. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-29T13:06+0000
2025-09-29T13:06+0000
2025-09-29T13:06+0000
صور
فيتنام
دمار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105409570_0:226:3084:1961_1920x0_80_0_0_689ab9ebc02a31b08950690dcf52e9f2.jpg
فيتنام
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1d/1105409570_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585b6ee7e13264e5828d18fb2f453dc0.jpg
фото, صور, فيتنام, دمار
إعصار "بوالووي" يضرب فيتنام
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار "بوالووي" الذي ضرب فيتنام.
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang
سيارة متضررة وسط الحطام والمباني المهدمة، بعد اجتياح الإعصار "بوالووي" مدينة ثانه هوا في فيتنام.
© AP Photo / VNA/Võ Thị Dung
امرأة تزيل شجرة مكسورة نتيجة إعصار "بوالووي" في فيتنام.
© AP Photo / VNA/Trinh Quoc Dung
مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ الصيادين على متن قارب صيد تقطعت به السبل بسبب الإعصار.
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang
سقف موقف سيارات ينهار على السيارات نتيجة الإعصار.
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang
صورة توثق التضرر الكبير الذي طال المنازل نتيجة إعصار "بوالووي".
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang
انهيار أعمدة الكهرباء على الطريق بسبب الإعصار الذي اجتاح ثانه هوا، في فيتنام.
© AP Photo / VNA/Võ Thị Dung
إعصار "بوالووي" يتسبب بجنوح سفينة صيد في كوانغ تري، في فيتنام.
© AP Photo / VNExpress/Le Hoang
صورة تظهر انهيار المباني، وحجم الدمار الكبير الذي خلّفه إعصار "بوالووي" في مدينة ثانه هوا في فيتنام.
