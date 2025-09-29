عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
أمساليوم
بث مباشر
إعصار "بوالووي" يضرب فيتنام
إعصار "بوالووي" يضرب فيتنام
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار "بوالووي" الذي ضرب فيتنام. 29.09.2025, سبوتنيك عربي
إعصار "بوالووي" يضرب فيتنام

13:06 GMT 29.09.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حجم الدمار الذي تسبب فيه إعصار "بوالووي" الذي ضرب فيتنام.
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

سيارة متضررة وسط الحطام والمباني المهدمة، بعد اجتياح الإعصار "بوالووي" مدينة ثانه هوا في فيتنام.

سيارة متضررة وسط الحطام والمباني المهدمة، بعد اجتياح الإعصار &quot;بوالووي&quot; مدينة ثانه هوا في فيتنام. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

سيارة متضررة وسط الحطام والمباني المهدمة، بعد اجتياح الإعصار "بوالووي" مدينة ثانه هوا في فيتنام.

© AP Photo / VNA/Võ Thị Dung

امرأة تزيل شجرة مكسورة نتيجة إعصار "بوالووي" في فيتنام.

امرأة تزيل شجرة مكسورة نتيجة إعصار &quot;بوالووي&quot; في فيتنام. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / VNA/Võ Thị Dung

امرأة تزيل شجرة مكسورة نتيجة إعصار "بوالووي" في فيتنام.

© AP Photo / VNA/Trinh Quoc Dung

مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ الصيادين على متن قارب صيد تقطعت به السبل بسبب الإعصار.

مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ الصيادين على متن قارب صيد تقطعت به السبل بسبب الإعصار. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / VNA/Trinh Quoc Dung

مجموعة من الأشخاص يحاولون إنقاذ الصيادين على متن قارب صيد تقطعت به السبل بسبب الإعصار.

© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

سقف موقف سيارات ينهار على السيارات نتيجة الإعصار.

سقف موقف سيارات ينهار على السيارات نتيجة الإعصار. - سبوتنيك عربي
4/8
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

سقف موقف سيارات ينهار على السيارات نتيجة الإعصار.

© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

صورة توثق التضرر الكبير الذي طال المنازل نتيجة إعصار "بوالووي".

صورة توثق التضرر الكبير الذي طال المنازل نتيجة إعصار &quot;بوالووي&quot;. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

صورة توثق التضرر الكبير الذي طال المنازل نتيجة إعصار "بوالووي".

© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

انهيار أعمدة الكهرباء على الطريق بسبب الإعصار الذي اجتاح ثانه هوا، في فيتنام.

انهيار أعمدة الكهرباء على الطريق بسبب الإعصار الذي اجتاح ثانه هوا، في فيتنام. - سبوتنيك عربي
6/8
© AP Photo / VNExpress/Viet Hoang

انهيار أعمدة الكهرباء على الطريق بسبب الإعصار الذي اجتاح ثانه هوا، في فيتنام.

© AP Photo / VNA/Võ Thị Dung

إعصار "بوالووي" يتسبب بجنوح سفينة صيد في كوانغ تري، في فيتنام.

إعصار &quot;بوالووي&quot; يتسبب بجنوح سفينة صيد في كوانغ تري، في فيتنام. - سبوتنيك عربي
7/8
© AP Photo / VNA/Võ Thị Dung

إعصار "بوالووي" يتسبب بجنوح سفينة صيد في كوانغ تري، في فيتنام.

© AP Photo / VNExpress/Le Hoang

صورة تظهر انهيار المباني، وحجم الدمار الكبير الذي خلّفه إعصار "بوالووي" في مدينة ثانه هوا في فيتنام.

صورة تظهر انهيار المباني، وحجم الدمار الكبير الذي خلّفه إعصار &quot;بوالووي&quot; في مدينة ثانه هوا في فيتنام. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / VNExpress/Le Hoang

صورة تظهر انهيار المباني، وحجم الدمار الكبير الذي خلّفه إعصار "بوالووي" في مدينة ثانه هوا في فيتنام.

© 2025 Sputnik
