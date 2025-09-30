https://sarabic.ae/20250930/إعلام-إدارة-ترامب-ترحل-100-إيراني-بموجب-اتفاق-مع-طهران-1105443703.html
إعلام: إدارة ترامب ترحل 100 إيراني بموجب اتفاق مع طهران
إعلام: إدارة ترامب ترحل 100 إيراني بموجب اتفاق مع طهران
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلت نحو مئة إيراني على متن طائرة من الولايات المتحدة إلى بلادهم".
ووفقا لمسؤولين إيرانيين شاركا في المفاوضات ومسؤول أمريكي مطلع على الأمر، فإن "طائرة أمريكية مستأجرة أقلعت من لويزيانا مساء أمس الاثنين، ومن المقرر أن تصل إلى إيران عبر قطر اليوم الثلاثاء".وأضافوا أن "الإيرانيين، الذين رحلتهم واشنطن، مهاجرون رفضت طلبات لجوئهم"، مؤكدين أن "طهران قدمت تطمينات للعائدين المرحلين من أمريكا".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كشف السبت الماضي، عن توصل بلاده لاتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات، لكن واشنطن عارضته.وقال بزشكيان إن "أمريكا تريد لإيران أن تكون ضعيفة وشعبنا أدرك أننا عبر وحدتنا نستطيع بناء بلادنا"، مشددًا على ضرورة أن "نتكاتف داخليا عبر الاستفادة من قدراتنا الكبيرة وسنجد حلولا لجميع المشكلات".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن الدولي، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية، والتي تم تنفيذها بعد 27 سبتمبر الجاري.
