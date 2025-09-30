https://sarabic.ae/20250930/الخارجية-السورية-ترد-على-ترامب-إجراء-إسرائيل-في-الجولان-باطل-1105453801.html
الخارجية السورية ترد على ترامب: إجراء إسرائيل في الجولان باطل
ردت وزارة الخارجية السورية، على تذكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بقراره الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
ونشرت وزارة الخارجية السورية، عبر حسابها على منصة "إكس": "نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم "497" لعام 1981، الذي أبطل وألغى قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة".وينص القرار على أن "إجراء إسرائيل باطل ومن دون أي أثر قانوني دولي، ويطالب تل أبيب، باعتبارها قوة محتلة، بإلغاء قرارها فورا".كما يؤكد على "استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي السورية المحتلة منذ عام 1967".أتى تعليق وزارة الخارجية السورية، بعد أن جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أنه اعترف بسلطة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.وكان ترامب اعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في ولايته الأولى عام 2019.
