المتحدث باسم حركة فتح لـ"سبوتنيك": نرحب بخطة ترامب.. ووقف الحرب في غزة بشكل فوري نقطة مهمة

صرح الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، بأن "الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، رحبتا بالخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب... 30.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف نزال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخطة توقف بشكل فوري إطلاق النار في القطاع، وهو مكسب مهم للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل قرب دخول فصل الشتاء، وهذه الخيام لن تقي الشعب من المخاطر، لذلك هناك ضرورة لإدخال المعونات والحماية والإغاثة بأسرع وقت ممكن، وهو سوف يحدث بعد وقف القتل والتدمير على يد إسرائيل، وهذه النقطة الأولى التي فيها مكسب لفلسطين".وأكد أن "النقطة الثانية المهمة في الاتفاق، استبعاد عملية الضم والاستيطان في غزة، وكذلك منع إسرائيل من الاستيلاء على القطاع والسيطرة عليه بشكل كامل"، معتبرًا أن "هذه النقاط المهمة يمكن البناء عليها بعد ذلك".وأشار إلى أن "الخطة الأمريكية تتضمن تصورًا لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك النقطة 19 في الخطة تتحدث عن الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية، باشتراطات وفي ظل ظروف بعينها".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أصدر البيت الأبيض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "الشاملة" والمكونة من 20 بندا، لإنهاء الصراع في قطاع غزة.ووفقا لعنوان الوثيقة "خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة"، ستكون غزة "منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تشكل تهديدا لجيرانها".وتابع: "في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياء وأمواتا"، وأردف: "بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المحتجزين في هذا السياق. مقابل كل رهينة إسرائيلي يتم الإفراج عنها، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيا متوفى".واستطرد: "بمجرد إعادة جميع الرهائن، يمنح العفو لأعضاء "حماس"، الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، ويوفر لأعضاء "حماس" الراغبين في مغادرة غزة ممرا آمنا إلى الدول المستقبلة".

