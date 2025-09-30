https://sarabic.ae/20250930/تقارير-إدارة-ترامب-قد-تستخدم-البلوتونيوم-العسكري-كوقود-لمحطات-الطاقة-النووية-الجديدة-1105441035.html
تقارير: إدارة ترامب قد تستخدم البلوتونيوم العسكري كوقود لمحطات الطاقة النووية الجديدة
تقارير: إدارة ترامب قد تستخدم البلوتونيوم العسكري كوقود لمحطات الطاقة النووية الجديدة
أفادت بوليتيكو نقلا عن مصدر في وزارة الطاقة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس استخدام البلوتونيوم، وهو عنصر أساسي في الأسلحة النووية، كوقود لمحطات الطاقة النووية الجديدة.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102033/21/1020332179_0:207:1506:1054_1920x0_80_0_0_71c2e25262184ea1495a2f109983c533.jpg
موسكو –سبوتنيك. تستخدم الولايات المتحدة حاليًا اليورانيوم فقط كوقود لمحطات الطاقة النووية، بينما يُنظر إلى البلوتونيوم كوقود واعد لشركات الطاقة، بما في ذلك الشركات الناشئة.ووفقا لبوليتيكو، فإن أكثر من 20% من البلوتونيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية سيأتي من حُفر البلوتونيوم المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية.في الوقت نفسه، لا تنتج الولايات المتحدة كميات كافية من حُفر البلوتونيوم.أفادت التقارير أن وزارة الطاقة تطلب 25 طنًا من البلوتونيوم للأغراض المدنية.
أفادت بوليتيكو نقلا عن مصدر في وزارة الطاقة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس استخدام البلوتونيوم، وهو عنصر أساسي في الأسلحة النووية، كوقود لمحطات الطاقة النووية الجديدة.
موسكو –سبوتنيك. تستخدم الولايات المتحدة حاليًا اليورانيوم
فقط كوقود لمحطات الطاقة النووية، بينما يُنظر إلى البلوتونيوم كوقود واعد لشركات الطاقة، بما في ذلك الشركات الناشئة.
ووفقا لبوليتيكو، فإن أكثر من 20% من البلوتونيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية سيأتي من حُفر البلوتونيوم المستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية.
في الوقت نفسه، لا تنتج الولايات المتحدة كميات كافية من حُفر البلوتونيوم.
أفادت التقارير أن وزارة الطاقة تطلب 25 طنًا من البلوتونيوم للأغراض المدنية.