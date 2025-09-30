"دبي بودفست 2025"...منصة دولية لتعزيز صناعة "البودكاست" وتطوير المحتوى الرقمي العربي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250930/دبي-بودفست-2025منصة-دولية-لتعزيز-صناعة-البودكاست-وتطوير-المحتوى-الرقمي-العربي-1105457164.html
"دبي بودفست 2025"...منصة دولية لتعزيز صناعة "البودكاست" وتطوير المحتوى الرقمي العربي
"دبي بودفست 2025"...منصة دولية لتعزيز صناعة "البودكاست" وتطوير المحتوى الرقمي العربي
سبوتنيك عربي
أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن فعالية "دبي بودفست" تهدف إلى "ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المحتوى الصوتي والرقمي، إلى جانب تمكين المواهب... 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T12:18+0000
2025-09-30T12:18+0000
الامارات العربية المتحدة
دبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105455965_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c108880d7329e62a1f40842ed8e3ae88.jpg
وقالت الملا في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهدنا اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج "بودكاست بالعربي"، وتكريم ثلاثة فائزين من المشاركين فيه، في خطوة تعكس التزام النادي بدعم المبادرات الإعلامية الشبابية".وبينت الملا أن "الفعاليات تضمنت جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء صناعة "البودكاست" من مختلف دول العالم، إلى جانب حضور شركات إنتاج وإعلانات، ما أتاح مساحة مثمرة لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل هذه الصناعة".وكانت انطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من "دبي بودفست" برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع البودكاست في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم نادي دبي للصحافة.ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة البودكاست على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.
الامارات العربية المتحدة
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105455965_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e71391c4f0cb89ffe19fe74d8a9080d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الامارات العربية المتحدة, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري
الامارات العربية المتحدة, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري

"دبي بودفست 2025"...منصة دولية لتعزيز صناعة "البودكاست" وتطوير المحتوى الرقمي العربي

12:18 GMT 30.09.2025
© Sputnik . basel shartouh"دبي بودفست 2025"
دبي بودفست 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن فعالية "دبي بودفست" تهدف إلى "ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المحتوى الصوتي والرقمي، إلى جانب تمكين المواهب الإعلامية من خلال ورش تدريبية يشرف عليها نخبة من المختصين، بما يسهم في بناء مشهد إعلامي متطور ومواكب للتغيرات".
وقالت الملا في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهدنا اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج "بودكاست بالعربي"، وتكريم ثلاثة فائزين من المشاركين فيه، في خطوة تعكس التزام النادي بدعم المبادرات الإعلامية الشبابية".
وأضافت: "كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع كل من مؤسسة دبي للإعلام، ومنصة "تيك توك"، وشركة "ميديا كاست"، بهدف تطوير المحتوى الإعلامي الرقمي وتعزيز حضوره على المنصات الحديثة".
© Sputnik . basel shartouh"دبي بودفست 2025"
دبي بودفست 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"دبي بودفست 2025"
© Sputnik . basel shartouh
وبينت الملا أن "الفعاليات تضمنت جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء صناعة "البودكاست" من مختلف دول العالم، إلى جانب حضور شركات إنتاج وإعلانات، ما أتاح مساحة مثمرة لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل هذه الصناعة".
© Sputnik . basel shartouh"دبي بودفست 2025"
دبي بودفست 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"دبي بودفست 2025"
© Sputnik . basel shartouh
وكانت انطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من "دبي بودفست" برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع البودكاست في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم نادي دبي للصحافة.
© Sputnik . basel shartouh"دبي بودفست 2025"
دبي بودفست 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
"دبي بودفست 2025"
© Sputnik . basel shartouh
ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة البودكاست على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала