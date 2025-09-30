https://sarabic.ae/20250930/دبي-بودفست-2025منصة-دولية-لتعزيز-صناعة-البودكاست-وتطوير-المحتوى-الرقمي-العربي-1105457164.html
"دبي بودفست 2025"...منصة دولية لتعزيز صناعة "البودكاست" وتطوير المحتوى الرقمي العربي
أكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن فعالية "دبي بودفست" تهدف إلى "ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المحتوى الصوتي والرقمي، إلى جانب تمكين المواهب الإعلامية من خلال ورش تدريبية يشرف عليها نخبة من المختصين، بما يسهم في بناء مشهد إعلامي متطور ومواكب للتغيرات".
وقالت الملا في لقاء خاص مع وكالة "سبوتنيك": "شهدنا اليوم تخريج الدفعة الثانية من برنامج "بودكاست بالعربي"، وتكريم ثلاثة فائزين من المشاركين فيه، في خطوة تعكس التزام النادي بدعم المبادرات الإعلامية الشبابية".
وأضافت: "كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية مع كل من مؤسسة دبي للإعلام، ومنصة "تيك توك"، وشركة "ميديا كاست"، بهدف تطوير المحتوى الإعلامي الرقمي وتعزيز حضوره على المنصات الحديثة".
وبينت الملا أن "الفعاليات تضمنت جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية بمشاركة خبراء صناعة "البودكاست
" من مختلف دول العالم، إلى جانب حضور شركات إنتاج وإعلانات، ما أتاح مساحة مثمرة لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل هذه الصناعة".
وكانت انطلقت، اليوم الثلاثاء، النسخة الخامسة من "دبي بودفست" برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة نخبة من أبرز صنّاع البودكاست في العالم العربي، إلى جانب منصات إقليمية وعالمية رائدة، بتنظيم نادي دبي للصحافة.
ويشارك في الحدث أكثر من 60 متحدثا من مختلف دول العالم، ضمن جلسات نقاشية وورش عمل تغطي مجالات اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، وسياسية، حيث تم تسليط الضوء على الأثر الإيجابي لصناعة البودكاست على المجتمعات، ودورها المتنامي في إثراء المشهد الإعلامي الحديث.