https://sarabic.ae/20250213/مقر-المؤثرين-كيف-تخطط-الإمارات-لاستقطاب-صناع-المحتوى-حول-العالم-1097762682.html

"مقر المؤثرين".. كيف تخطط الإمارات لاستقطاب صناع المحتوى حول العالم؟

"مقر المؤثرين".. كيف تخطط الإمارات لاستقطاب صناع المحتوى حول العالم؟

سبوتنيك عربي

وسط جمع كبير من الرؤساء والمسؤولين وكبار رجال الاقتصاد والإعلام، كان ركن معين لا يبعد كثيرا عن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، يستقطب المئات من أولئك... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T20:42+0000

2025-02-13T20:42+0000

2025-02-13T20:42+0000

حصري

القمة العالمية للحكومات

دبي

أخبار الإمارات العربية المتحدة

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كان تواجد "مقر المؤثرين" وسط هذه الفعالية العالمية المهمة لافتا للانتباه، لا سيما وأن مجال صناعة المحتوى على الإنترنت، وظهور ما يمكن تسميتهم بالمؤثرين، أو "اليوتيوبر"، و"التيكتوكر"، دائما ما يكون محفوفا بالمخاطر، إذ لا يزال بعيدا عن التنظيم المؤسسي ولا يمكن التحكم في ماهية المحتوى المقدم.ظهور هذه التقنيات وقنوات الاتصال الحديثة دفعت دولة الإمارات في التفكير بإنشاء "مقر المؤثرين"، لجمع صناع المحتوى ورواد اقتصاده من مختلف دول العالم، من أجل تعزيز وتطوير أعمالهم والمساهمة في استدامة اقتصاد صناعة المحتوى والنهوض بإمكانياته في المستقبل.الانطلاقة من الإماراتوافتتحت الإمارات المقر في مطلع شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقالت إنه يستهدف استقطاب 10 آلاف مؤثر لدولة الإمارات في المرحلة المقبلة، عبر صندوق دعم صناع المحتوى الذي تم تدشينه بقيمة 150 مليون درهم، خلال أعمال "قمة المليار متابع".ويستهدف "مقر المؤثرين" استقطاب واحتضان المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات البث الرقمي، وصناع المحتوى الصوتي “البودكاست” والعاملين في الفنون البصرية، إضافة إلى شركات الإعلان والتسويق والعلامات التجارية وإنتاج الوسائط والموسيقى والفنون، واستوديوهات الرسوم المتحركة، والعلامات التجارية للأزياء وأنماط الحياة.الهدف من تدشين المقريقول المدير التنفيذي في أكاديمية الإعلام الجديد، حسين العتولي، وهي مشرفة على "مقر المؤثرين"، إن "المقر في القمة العالمية للحكومات 2025، استعرض مجموعة من الورش المهمة واستقبل أبرز المتحدثين والمؤثرين في مجال صناعة المحتوى والاتصال".وأوضح أن "مقر المؤثرين يعتبر الأبرز والأكبر على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، لتقديم أبرز الخدمات والممكنات لقطاع صناعة المحتوى".وتابع العتولي أنه"من خلال "مقر المؤثرين" نقدم حزمة من الخدمات واستديوهات تدعم صناع المحتوى والمستثمرين في مجال المحتوى والمهتمين بتطبيقات صناعة المحتوى لدعم هذه الصناعة وهذا الاقتصاد".وأوضح أن "التوقعات تشير إلى وصول هذه الصناعة إلى نصف تريليون دولار في عام 2027"، مؤكدا أن "كل هذه الممكنات لدعم الصناعة".وأشار إلى "تحقيق الكثير من الأهداف المرجوة من تدشين المقر، إذ باتت الحكومة قريبة جدا من صناع المحتوى"، مؤكدا أن "وجود مقر المؤثرين في قلب قمة الحكومات دليل على أن صانع المحتوى عنده الفرصة ليكون شريكا في الاتصال الحكومي بشكل قوي جدا".اقتصاد صناعة المحتوىونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، قوله إن الدولة تقود جهودا كبيرة لبناء قطاع اقتصادي متكامل لصناعة المحتوى، بما يرسخ ريادة الإمارات في هذا المجال الذي أصبح من أهم محركات تشكيل المستقبل وتوجهاته.وأوضح أن افتتاح "مقر المؤثرين" في الإمارات يأتي لتعظيم الأثر الإيجابي لصناعة المحتوى في تنمية المجتمعات، وكذلك لجعل الإمارات ملتقى يجمع صناع المحتوى حول العالم، ودعمهم وربطهم بالداعمين والممولين والشركات الاستثمارية.وبحسب الوكالة الإماراتية، فإن "مقر المؤثرين" يقدم خدمات مهمة لأعضائه، أبرزها إجراءات التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، ودعم الانتقال إلى الإمارات، والمساعدة في تأسيس الشركات.

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